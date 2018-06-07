Депутат Власенко: Уся інформація, поширена Коноваловим, – недостовірна

Я розумію ваше бажання мене розговорити. Але я нічого більше не коментуватиму... Позов щодо цієї недостовірної інформації вже готується і буде подано в понеділок...

Народний депутат України (БЮТ) Сергій ВЛАСЕНКО в понеділок подасть позов до адвоката Валерія КОНОВАЛОВА, який надає адвокатські послуги постраждалій у справі розбещення дітей Олені ПОЛЮХОВИЧ. Про це він заявив у інтерв’ю УНІАН на прохання кореспондента прокоментувати його участь у переговорах з адвокатами В.КОНОВАЛОВИМ та Андрієм ЦИГАНКОВИМ (який теж виступає в інтересах О.ПОЛЮХОВИЧ).

Раніше повідомлялося, що адвокати зустрічалися з народними депутатами С.ВЛАСЕНКОМ та Русланом БОГДАНОМ для обговорення справи розбещення дітей, до якої, за даними ЗМІ, начебто причетні окремі депутати. Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО заявив, що адвокати вимагали від депутатів 2 мільйони доларів, адвокати спростували його звинувачення. Крім того, В.Коновалов заявив журналістам, що ініціатором зустрічі виступав саме С.ВЛАСЕНКО.

Водночас С.ВЛАСЕНКО відмовився коментувати переговори з адвокатами. Усе, про що каже В.Коновалов, зазначив він, «у частині, що стосується моєї участі в цій справі, є недостовірною інформацією”. На запитання журналіста, що саме є недостовірним, депутат не відповів.

«Позов щодо цієї недостовірної інформації вже готується і буде подано в понеділок, – наголосив він. – А все інше нехай вирішується в межах кримінальної справи».

«Справа в тому, що є така річ, як таємниця слідства, – пояснив він. – І я б не хотів її розголошувати й знаходитися в ситуації, що хтось мене зможе в цьому звинуватити. Але не треба бути великим спеціалістом, аби зіставити дві заяви: заяву А.ЦИГАНКОВА і заяву В.КОНОВАЛОВА – що вони між собою не стикуються».

На прохання уточнити, що саме в їхніх заявах не стикується, С.ВЛАСЕНКО відповів: «Я розумію ваше бажання мене розговорити. Але я нічого більше не коментуватиму. Ще раз підкреслюю, все, що сказав пан Валерій КОНОВАЛОВ щодо моєї участі в цій ситуації, є недостовірною інформацією. На жаль, агенція УНІАН буде співвідповідачем. Я не бачу сенсу щось ще коментувати».

С.ВЛАСЕНКО підтвердив своє знайомство з В. КОНОВАЛОВИМ, проте на запитання, чи веде він з ним спільні справи юридичного характеру, відповів: «От цього не треба, я знаю ваші журналістські штучки».

Водночас народний депутат сказав, що не має до агентства УНІАН жодних претензій.

«Я не маю до вас ніяких претензій і не кажу, що ви не зверталися до мене висловити свою позицію. Тут ви поступили абсолютно коректно».