Другий адвокат Олени Полюхович: Зустріч з Богданом ініціював депутат Власенко

Депутат почав сам: «Ось коїться це безглуздя з педофілами»... «На цьому можна заробити»... Найближчі дні має відбутися впізнання депутатів дітьми...

22 жовтня о 14.00 ще один адвокат Олени Полюхович Валерій Коновалов мав з`явитися на допит до Головного управління з боротьби з організованою злочинністю МВС України в Києві у справі про вимагання грошей у депутата Руслана Богдана – одного з названого в пресі нібито фігуранта в педофільному скандалі. Проте пан Коновалов на допит не з`явився. Наша розмова з ним відбувалася в одному з парків Києва – адвокат не хоче розмовляти в приміщенні. Витягнув також акумулятор зі свого мобільного телефону, щоб його не «вирахували» працівники міліції. У моїй присутності Валерій подзвонив дружині і сказав, що додому не прийде, бо його хочуть затримати.

22 жовтня, як заявив нам адвокат Коновалова Олег Поваляєв, дружині Коновалова правоохоронці «намагалися вручити» повістку для її чоловіка на допит. Вона відмовилася відкрити двері. Вони сказали, що залишаться під дверима нібито охороняти її і знайдуть спосіб вручити повістку. В якій якості вони хочуть допитати Валерія Коновалова, також не відомо.

Ви сьогодні не з`явилися в УБОЗ, чим це загрожує?

Я хотів сьогодні з`явитися до УБОЗ.

Мене вчора запрошував по телефону Пітенко, який представився начальником відділу аналітичної роботи в новоствореному відділенні УБОЗ України. Цей Пітенко разом з кількома співробітниками вчора ввечері приїжджав до мене додому.

Моя дружина через домофон сказала йому, що я у відрядженні. Він просив її передати мені, щоб я зв`язався з ним. Що я і зробив. Він залишив номер свого мобільника. Через двадцять хвилин я з ним зв`язався. Я саме був у відрядженні в Бахмачі.

Коли я йому передзвонив, він мене делікатно попросив: «Ви, будь ласка, з`явіться. Треба з цим розібратися». Він сказав, що надійшла заява від депутата на мене і Циганкова – що ми, мовляв, вимагали гроші.

Я сказав, що з`явлюся, бо мені ховатися нема чого. Але попросив його, щоб до моєї сім`ї не приїжджали і не шантажували, тому що в мене маленькі діти: двоє – сім і дванадцять років. Якщо я повинен за щось відповідати – будь ласка, але сім`ю не чіпайте.

Він погодився.

Цієї ночі я ночував дорогою до Києва. О восьмій ранку дружина мені подзвонила і в сльозах розповіла, що сталося вранці. Коли я у відрядженнях, мій водій на своїй машині забирає моїх дітей і завозить до школи. Водій о 8.15 під`їхав до будинку, і коли діти сідали в машину, з автомобіля, який стояв на протилежному боці, вибігли співробітники в цивільному, ткнули посвідченнями і почали хапатися за двері машини з боку моєї доньки. При цьому говорили: «Ольга, вийдіть з машини». Я так розумію, що вони мою доньку переплутали з дружиною, тому що донька дуже висока дівчина.

Мій водій вийшов з машини і сказав: «Ви що, не бачите, що це дитина? Хто ви такі?» Вони представилися, що вони з МВС і що їм потрібний або Коновалов, або його дружина.

Я подзвонив Пітенко на мобільний і запитав, навіщо такий пресинг на мою сім`ю?

Потім я по своїх каналах зміг дізнатися – що справді керівництво УБОЗ України дало команду затримати мене і доставити до розташування УБОЗ на Баггаутівській.

Зрештою я вирішив з`явитися до них. Але перед цим уклав угоду з незалежним адвокатом Олегом Поваляєвим. Я попросив його піти зі мною до УБОЗ, щоб у разі чого мати зв`язок із зовнішнім світом.

Ми з ним зустрілися о пів на другу, дорогою підписали угоду і приїхали на Баггаутівську, 2. Мені призначили на дві години.

Перед другою мені подзвонив мій друг з МВС і сказав, щоб я не їхав туди, бо сто відсотків є вказівка від вищого керівництво МВС затримати мене в будь-який спосіб, щоб я не був допущений до ЗМІ.

Тоді я ухвалив рішення утриматися від таких допитів.

(Трохи пізніше міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко пообіцяв, що найближчим часом слідчі органів внутрішніх справ порушать кримінальну справу про вимагання з боку адвокатів матері постраждалих від зґвалтування дітей 2 млн. доларів у народного депутата Руслана Богдана. – Авт.). Ваша нез`ява має якісь процесуальні наслідки?

На сьогоднішній день ніяких, тому що мене запрошували усно, по телефону.

Розумієте, у мене дуже великий досвід роботи. У цій системі я працюю з 1986 року. Я працював слідчим і вже дванадцять років – адвокатом.

Якби мені подзвонив слідчий, це б означало, що порушено кримінальну справу, але мені подзвонив оперативний співробітник. Це називається досудова підготовка матеріалу. Більш того, як адвокат я знаю, що на такі допити або опитування я можу не з‘явитися.

Це свідчить лише про те, що вони хотіли мене ізолювати від ЗМІ. Підтвердженням цього є те, що вчора о шостій – початку сьомої вечора мені дзвонив сам Власенко (Сергій Власенко, депутат ВР від БЮТ. – Авт .) і погрожував, що якщо я ще вийду в ефір, то мені взагалі буде... все дуже погано.

Чим він мотивував це?

Він говорив, що це я був ініціатором зустрічі (адвокатів Циганкова і Коновалова з депутатами Власенком і Богданом), а не він. І для цього, мабуть, він перед своїми якимись колегами чи кимось ще хотів виставити себе в ідеальному світлі, тобто вирішив наші з ним домовленості змінити. Тепер він розповідає, що це не він до мене прийшов, а що це нібито я до нього прийшов з метою шантажу.

У вас є докази, що це він ініціював зустріч? У нас доказ тільки один – якщо, можливо, СБУ втрутиться в цю справу. Якщо взяти роздруки всіх телефонних дзвінків, то буде видно, скільки і як ми з ним спілкувалися.

Ми з Власенком знайомі майже десять років. Він не адвокат кримінального характеру, а я адвокат кримінального характеру, тому він періодично просить мене допомогти його друзям-клієнтам.

Я не піарний адвокат, але завдяки моєму досвіду роботи мене багато людей знають. Я захищав багато політичних діячів, дуже багато. Я їх не афішуватиму, тому що за це мене і наймають.

Коли Власенко дізнався, що ви займаєтеся справою Олени Полюхович? Пару днів тому ми з ним обідали – зустрічалися щодо однієї справи (зараз ми з ним ведемо спільно шість справ). У процесі розмови він почав сам: «Ось коїться це безглуздя з педофілами». Я йому кажу: «Тобі що, це цікаво?» «Взагалі цікаво, хто за цим стоїть». Я йому: «За цим ніхто не стоїть. Ця жінка звернулася до мого друга Циганкова, і я з ним вже чотири місяці займаємося тією справою про розтління малолітніх дітей. І вітчим цих дітей сидить у в`язниці». На що Серьожа сказав: «О, це цікава тема. По-перше, на цьому можна заробити». Я запитав, що він має на увазі, він відповів, що треба подумати.

За дві години він мені знову дзвонить, пропонує зустрітися. Сказав, що все зважив і що треба зустрічатися не з Терьохіним і Уколовим, а з Богданом. Чому? Він не сказав.

Потім все було перекручено з ніг на голову.

Міністр внутрішніх справ сказав, що ми – адвокати – хотіли заробити грошей. Виходить, його слідчі, які ведуть слідство, і хто тримає під вартою цього педофіла-батька, теж зацікавлені і хочуть заробити грошей.

На сьогодні того, що хотів міністр, явно не виходить. Він хоче під будь-яким приводом порушити кримінальну справу проти мене, Циганкова або нашої клієнтки, тобто проти кого завгодно, щоб відвернути суспільну увагу від педофілів, адже йдеться про депутатів.

Я знаю матір цих дітей, був у неї вдома, консультував, що і як їй говорити, тобто виконував свою роботу адвоката. Але у нас була домовленість, що якщо раптом щось трапиться з Циганковим, то далі я представлятиму її інтереси у педофільній справі. У мене є ордер про угоду, який ви бачили.

За вашими словами, саме через вас Власенко організував зустріч з депутатом Богданом. А ви знали, про що йтиметься і в чому полягає предмет зустрічі?

Власенко мені повідомив, що Богдан готовий дати гроші, щоб його менше мусирували в ЗМІ і щоб якимсь чином вийти із становища.

На що я йому сказав, що без клієнтки ми ці питання не вирішуємо, але зустрітися, поговорити, як люди, ми можемо.

На зустрічі весь час було передчуття, що все пишеться, і Богдан весь час голосно говорив: «Я готовий платити тільки за те, що вона відмовиться від своїх свідчень». На що Андрій (Циганков) йому відповідав: «Почекайте, при чому тут свідчення? Ми зустрілися поговорити про позов, про те, що все одно їй потрібно буде відшкодовувати моральні втрати. Від кого вони будуть, їй все одно, тому що їй, швидше за все, доведеться виїхати за кордон».

Богдан також підкреслював: «Хай ваша клієнтка обов`язково скаже, що це замовлення Партії регіонів, але хай не говорить хто». При цьому він називав будь-які суми. Звучали і сто тисяч, і два мільйони.

Богдан весь час намагався у нас вивудити, чи дійсно є на нього докази.

Ми ж зустрічалися з тією метою – щоб краще зрозуміти ситуацію. Але вийшло так, що Власенко затягнув мене на цю зустріч з метою відвести депутатів від відповідальності, тому що в найближчі дні мало бути впізнання депутатів дітьми наживо. Тому нас смикали день і ніч, щоб зробити крок уперед.

А уявіть собі, що буде, коли діти їх упізнають!

Власенко провернув усю цю справу, щоб мене і Циганкова вивести із справи. А потім сказати Олені (Полюхович), мовляв, ти взагалі закрий рот, бачиш, ми твоїх адвокатів посадили і з тобою те саме зробимо.

Вони прийшли на зустріч з грошима?

Ні, звичайно. Зрозумійте, ми тільки розмовляли про якусь далеку ідею.

Нас не можуть звинуватити в здирстві, тому що момент шантажу починається тільки з моменту передачі грошей. Міністр Луценко та всі інші повинні про це знати.

Що далі робитимете? Поки що не знаю. Мушу якийсь час подумати.

Розмовляла Оксана Климончук