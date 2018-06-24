Чому справа педофілів стає справою адвокатів (документ)

Справа про розбещення малолітніх, до якої нібито причетні народні депутати України набирає обертів. Як ми знаємо, народний депутат України Богдан звернувся до міліції із заявою про шантаж, який нібито мав місце, з боку адвокатів матері - Андрія Циганкова та Валерія Коновалова. Адвокати матері стверджують, що їх зустрічі з цим депутатом ініціював інший депутат – його колега по фракції.

В УНІАН передали копію заяви одного з адвокатів потерпілої, Валерія Коновалова, в Генпрокуратуру, в якій він детально описує своє бачення зустрічей з народними депутатами України.