Підсумки року у версії Віктора Януковича

Уряд ухвалив понад 800 рішень

Уряд Віктора ЯНУКОВИЧА за час своєї діяльності з серпня 2006 року провів 23 засідання Кабінету міністрів, в ході яких було ухвалено понад 800 рішень по різних напрямках життєдіяльності країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем`єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ сьогодні на прес-конференції, присвяченій підсумкам соціально-економічного розвитку країни в 2006 році.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, уряд протягом 5 місяців своєї діяльності продемонстрував прозорість в ухваленні всіх рішень. «З усіма питаннями можна було ознайомитися до їх розгляду на засіданні. Крім того, всі рішення проходили експертну оцінку громадських організацій та об`єднань національних товаровиробників. Така система дозволяє попередити невчасні або помилкові рішення, а від цього не застрахована жодна державна установа», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр-міністр також відзначив ефективну роботу Кабміну з парламентом. «Це дозволило працювати за рішенням цільових, галузевих, а також регіональних програм. Саме такий підхід створює умови для ефективної діяльності влади в цілому», - пояснив В.ЯНУКОВИЧ.

Кабінет міністрів України у 2007 році збільшить на 4% фінансування місцевих бюджетів з фонду загальнодержавного бюджету порівняно з 2006 роком. «Наступного року частка фінансування місцевих бюджетів збільшиться до 45% і ми й далі йтимемо шляхом збільшення частки місцевих бюджетів у фонді загального бюджету країни», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Початок 2007 року буде непростим для економіки

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ прогнозує, що початок 2007 року буде непростим для економіки України. «Початок року буде непростим, але ми всі передбачили, щоб бюджет виконувався суворо відповідно до бюджетного розпису. Не буде ніяких черг у Міністерстві фінансів, а бюджет виконуватиметься, як заплановано. Це наш принцип», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Разом із тим, за оцінками глави уряду, надходження до бюджету в грудні 2006 року будуть достатньо високими. «У нас немає боргів із заробітної плати й іншим соціальним виплатам. Ми навели лад у державних фінансових ресурсах», - додав він.

Прем`єр також зазначив, що початок роботи уряду (серпень 2006 року) «був дуже складним. Ми не очікували, що касовий розрив у виконанні бюджету становитиме близько 7 млрд. грн. Це було дуже складне завдання для уряду, але ми з ним упоралися».

В.ЯНУКОВИЧ повідомив, що за підсумками соціально-економічного розвитку країни в першому кварталі 2007 року буде розглянуте питання про можливість збільшення рівня мінімальної заробітної плати і прожиткового мінімуму. «Це буде непросто, оскільки це можливо зробити тоді, коли збільшується рівень доходів бюджету», - констатував він.

Прем`єр називає першочергові завдання

Першочерговими завданнями для антикризової коаліції й коаліційного уряду Віктор ЯНУКОВИЧ називає ухвалення законів про Кабінет Міністрів України й про опозицію.

«Закон про Кабінет Міністрів прийнято, але не підписано, й ми не знаємо офіційної реакції Президента на цей закон», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр також вважає, що робота опозиції повинна бути врегульована законодавчо. «Це умова ефективної роботи влади», - пояснив він.

В.ЯНУКОВИЧ уточнив, що ухвалення цих законів дозволить доповнити нормативну базу для завершення конституційної реформи в Україні.

На думку В.ЯНУКОВИЧА, наступним кроком для продовження конституційної реформи має стати реформування місцевого самоврядування. «Реформи місцевого самоврядування відкриють нові можливості для використання регіональних переваг – і географічних, і економічних», - додав голова уряду.

Однією з важливих заслуг уряду прем`єр-міністр вважає поновлення роботи Міждержавної російсько-української комісії.

«Ми з перших кроків (роботи уряду – УНІАН) розпочали роботу підкомісій у різних галузях і провели величезну роботу, практично відновивши роботу міждержавної міжурядової комісії, яка не збиралась більше двох років», - сказав В.ЯНУКОВИЧ. Він наголосив, що співпраця з Росією є принциповим питанням для уряду, який він очолює.

Прем’єр запевнив, що вдалося підняти рівень співпраці і рівень товарообороту з Росією, який зараз становить більше 22 млрд. доларів.

За його словами, «ми сьогодні будуємо стосунки з Росією на зрозумілих принципах, тобто взаємовигідні, і захищаємо інтереси нашої країни».

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що вдалося відновити діалог з країнами СНД, де Україна має величезний ринок збуту продукції. Прем’єр підкреслив, що останні його поїздки країнами СНД переконали його у тому, що Україна має величезний потенціал збільшення співпраці з цими країнами. Зокрема, він зауважив, що уряд ставить собі за мету отримати можливість добувати нафту і газ у країнах прикаспійського басейну та у Росії. «Обов’язково у 2007 році ми отримаємо таку можливість, тобто частка власного видобутку нафти та газу в загальному балансі енергоносіїв нашої держави буде постійно збільшуватись», - сказав прем’єр.

Янукович сподівається на виконання бюджету-2007

«Виконати цей бюджет буде непросто, але ми вже взяли на себе таку відповідальність і його виконуватимемо», – сказав він.

У той же час прем`єр зазначив, що уряд готовий відкрито заявити про неможливість виконання прийнятих зобов`язань, зокрема, щодо підвищення прожиткового мінімуму і зарплати в разі відсутності фінансових ресурсів за підсумками першого півріччя.

«Ми будемо чесними і відкритими, і якщо ми подивимося по першому півріччю, що нам щось не вдасться зробити або ми десь не розрахували свої власні сили, ми чесно вийдемо і скажемо про це і в парламенті, і в суспільстві. Як би важко не було говорити правду, але ми про це скажемо», - сказав прем`єр, додавши, що прагнення уряду до виконання завищених показників бюджету є позитивним моментом і мотивацією «зберегти своє обличчя».

«Але давайте не загадуватимемо. Як то кажуть, курчат по осені рахують. Давайте доживемо, подивимося. Найімовірніше, ми виконаємо свої зобов`язання. Я більш схиляюся до цього», – сказав прем`єр.

(Як повідомляв УНІАН, 22 грудня Верховна Рада зобов`язала Кабінет міністрів внести на розгляд парламенту законопроекти щодо внесення змін до держбюджету на 2007 рік з метою збільшення рівня мінімальної заробітної плати і прожиткового мінімуму. Того ж дня Президент України підписав закон “Про Державний бюджет України на 2007 рік”. Як зазначила прес-служба глави держави, Кабінет міністрів і Верховна Рада виконали ключову вимогу Президента України В.ЮЩЕНКА - збільшили рівень соціальних стандартів для населення України на 2007 рік).

Кабмін був змушений ввести квоти на експорт зерна

На прес-конференції В. ЯНУКОВИЧ не обійшов увагою і непопулярні заходи уряду. Кабмін був змушений ввести квоти на експорт зерна для того, щоб не допустити різкого підвищення цін на хліб.

«Ми прийняли непопулярне рішення – я говорю про це відверто - але вимушене рішення. Я через це вибачився перед зернотрейдерами», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, обсяги експорту зерна перевищили минулорічні показники.

«Це означало, що в нас не було можливості закласти (зерно) в державний і регіональні резерви – це означало різке зростання ціни на хліб», - підкреслив він.

Водночас В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що на сьогодні вдалося навести порядок у цьому питанні незважаючи на те, що в деяких регіонах України з цього приводу необхідно було реагувати раніше.

(Як повідомляв УНІАН, 8 грудня Кабінет Міністрів України своєю постановою №1701 затвердив квоти на експорт зерна до 30 червня 2007 року).

Ціну пального в Україні вдалося знизити

Зменшити ціну світлих нафтопродуктів на внутрішньому ринку України вдалося завдяки майже стовідсотковому завантаженню Шебелинський та Кременчуцького нафтопереробних заводів.

«Ціну на нафтопродукти вдалося знизити завдяки співпраці уряду з нафтотрейдерами і переробниками нафти. Ми з 25% завантаження наших заводів – і Харківського (Шебелинський – УНІАН), і Кременчуцького підняли технологічне завантаження практично до 100%», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він зазначив, що на сьогодні залишається на реконструкції Одеський нафтопереробний завод, в який вкладаються “серйозні кошти”, що дозволить значно підвищити глибину переробки нафти.

Прем’єр констатував, що надходження світлих нафтопродуктів на внутрішній ринок України знижено за рахунок підвищення обсягів постачання з вітчизняних заводів. За його словами, за рахунок цього піднято нарахування до бюджету і зменшено внутрішні ціни.

В.ЯНУКОВИЧ також підкреслив, що завдяки цьому в повному обсязі паливно-мастильними матеріалами було забезпечено осінні польові роботи.

(Як повідомляв УНІАН, 19 серпня ц.р було підписано Меморандум про порозуміння між Кабінетом Міністрів України та підприємствами і компаніями, що здійснюють діяльність на вітчизняному ринку нафти й нафтопродуктів. Метою меморандуму було забезпечити стабільність, прогнозованість і конкурентність вітчизняного ринку нафтопродуктів. Пізніше Кабмін і компанії, що працюють на ринку нафти й нафтопродуктів, домовилися про зниження з 12 листопада роздрібних цін на бензин А-95 - до 3,65 грн./л, дизельного палива - до 3,6 грн./л.)

"Ми підійдемо системно до формування житлово-комунальних тарифів"

На початку 2007 року уряд відпрацює методологію формування тарифів на житлово-комунальні послуги. “Ми підійдемо системно до формування тарифів. Ми це зробимо на початку наступного 2007 року”, - сказав він.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що вдосконалення державної тарифної політики відбуватиметься прозоро на різних рівнях.

“На сьогоднішній день рішення про підняття тарифів приймається в регіонах, і держава не має методології щодо формування цих тарифів”, - зауважив прем’єр.

За його словами, результати перевірок засвідчили, що іноді в тарифи на ЖКП включається “все що завгодно”, безгосподарність, а іноді і кредитні ставки.

В.ЯНУКОВИЧ також повідомив, що буде визначено державний орган, який стежитиме за правильністю утворення тарифів.

“Треба встановити державний порядок. Ми це обов’язково зробимо”, - пообіцяв він.

За словами глави уряду, паралельно буде реформуватись житлово-комунальне господарство.

Уряд з розумінням ставиться до ініціативи «Укрзалізниці» оптимізувати тарифи

Уряд ставиться з розумінням до ініціатив «Укрзалізниці» щодо оптимізації тарифів на вантажні залізничні перевезення при експорті темних нафтопродуктів.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що при розрахунку даного підвищення були враховані питання, пов`язані з рентабельністю нафтопереробників.

«Я виключаю, що це рішення було прийняте без відповідного переговорного процесу. Ми чудово розуміємо, що в Україні є надлишок темних нафтопродуктів», – сказав прем`єр.

Він підкреслив, що підвищення тарифу буде враховано товаровиробниками в собівартості продукції, що експортується, при цьому підвищення не позначиться на її конкурентоспроможності на європейських ринках.

У той же час прем`єр-міністр нагадав про складне становище, в якому знаходиться «Укрзалізниця». За його словами, перед підприємством стоять ряд завдань, і вони потребують коштів для оновлення рухомого складу, а також під`їзних шляхів.

«Завдання дуже величезні. І на сьогодні уряд не має ніяких претензій до «Укрзалізниці», якщо вона проводить ось таку зважену політику», – сказав прем`єр, відзначивши при цьому, що тарифна політика знаходиться під постійним контролем уряду.

(Водночас, як зазначили УНІАН у прес-службі ТОВ «ТНК-ВР Україна», з компанією ніхто не погоджував підвищення тарифів на залізничні перевезення темних нафтопродуктів, що експортуються. Як повідомляв УНІАН, компанія «ТНК-ВР Україна» звернулася з листом до віце-прем`єр-міністра України Андрія КЛЮЄВА, міністра палива та енергетики Юрія БОЙКА і міністра транспорту і зв`язку Миколи РУДЬКОВСЬКОГО з проханням виконати домовленості про зниження тарифів на залізничні перевезення темних нафтопродуктів, які експортуються, на 17,5%.)

Політична реформа – це нові форми нової моделі влади

В той же час прем`єр-міністр України вважає, що з часом в Україні скорочуватиметься кількість прихильників скасування політреформи.

«Політична реформа – це нові форми нової моделі влади, яка в світі визнана найефективнішою. Тому прихильників скасування політичної реформи в нашому суспільстві буде все менше, ну а розмови про це можна вести – ніхто не забороняє», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

На думку прем`єр-міністра, ті політики, які закликають до скасування політичної реформи, виступають за повернення до авторитарної влади. «Це ті політики, які в 2004 році більше за всіх кричали про авторитарність влади й про авторитарний режим. А сьогодні вони виступають за повернення до нього», - додав він.

В.ЯНУКОВИЧ вважає, що досвід 15-річної Незалежності України свідчить про те, що причиною неефективності системи управління державою була відсутність спільної відповідальності різних гілок влади.

Зовнішня політика уряду та Президента стане узгодженою

Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що зовнішня політика уряду та Президента стане узгоджена після ухвалення Закону України «Про засади внутрішньої та зовнішньої політики України».

«Безумовно, і Президент, і прем’єр-міністр, уряд, і секретаріат, і Верховна Рада будуть прагнути того, щоб зовнішня політика була узгоджена і була єдиною. Для цього зараз підготовлено до розгляду в парламенті закон про засади внутрішньої і зовнішньої політики», - сказав В.ЯНУКОВИЧ. Він зазначив, що після розгляду цього закону існуючі розбіжності буде врегульовано.

Водночас прем’єр підкреслив, що в уряду та Президента є розбіжності тільки в тактиці, а не в стратегії зовнішньої політики країни. За його словами, уряд виступає проти популізму в питаннях внутрішньої і зовнішньої політики.

Янукович прогнозує вступ України до СОТ у лютому

Прем`єр-міністр прогнозує вступ України до Світової організації торгівлі в лютому 2007 року, за умови внесення до цього терміну Робочою групою цього питання на розгляд Генеральної асамблеї СОТ.

“Мені здається так, що якщо буде винесено цю постанову в лютому цього року – вона буде позитивною”, - сказав прем`єр, зазначивши при цьому, що з боку Робочої групи можуть виникнути додаткові питання, а також умови. У цьому разі, підкреслив прем`єр, Україна готова ухвалити таке рішення.

Разом з тим, зазначив В.ЯНУКОВИЧ, у разі, якщо умови, висунуті Робочою групою, носитимуть негативний характер в плані вітчизняних виробників, то Україна може відкласти свій вступ до СОТ.

“Якщо нам будуть поставлені умови, за рахунок яких ми погіршуватимемо економіку України, тоді ми підтягатимемо свою економіку. І коли ми будемо готові до цього, ми вступатимемо”, - сказав прем`єр.

Україна вибудовуватиме відносини з НАТО

Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що Україна вибудовуватиме відносини з НАТО на основі інтенсифікованого діалогу.

«Ми визначили відносини з НАТО, вони розвиватимуться в рамках інтенсифікованого діалогу. Україна виконуватиме всі договірні зобов`язання перед НАТО», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр нагадав, що він як лідер Партії регіонів поставив свій підпис під Універсалом національної єдності, в якому визначено питання вступу України до НАТО. «Однозначно можу сказати, що це питання вирышуватиметься тільки після проведення всенародного референдуму», - додав він.

Тарасюк готовий прийняти рішення

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що Борис ТАРАСЮК «внутрішньо готовий прийняти рішення» щодо перебування на посаді міністра закордонних справ України.

«Напередодні Нового року ми не загострюємо політичні питання. Ми вважаємо, що в Новий рік потрібно входити спокійними. Що стосується Бориса Івановича (ТАРАСЮКА), мені здається, що він внутрішньо готовий прийняти рішення», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Разом із тим, прем`єр вважає, що «це його особиста справа». «Я не хочу йому нічого поганого, я йому бажаю тільки добра, але при ухваленні рішення вони (Б.ТАРАСЮК і Президент Віктор ЮЩЕНКО – УНІАН) керувалися державними, а не особистими інтересами. Якщо це буде так, тоді це буде сприйнято», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Янукович задоволений співпрацею з журналістами

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ задоволений співпрацею з журналістами.

«Я задоволений співпрацею із засобами масової інформації – як з окремими журналістами, так і в цілому», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

На його думку, між урядом і журналістами склалась ефективна співпраця.

«Я вам вдячний за правду, за те, що ви пишете правду і вказуєте на помилки, які робить уряд, що дає можливість їх своєчасно виправляти», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, звертаючись до журналістів.

На його переконання, ця співпраця має перспективу, причому не тільки з центральними ЗМІ, але і з регіональними. За словами В.ЯНУКОВИЧА, це питання обговорювалось на засіданнях уряду і на засіданні Ради регіонів за участю губернаторів та мерів міст.

Україна має намір добиватися скасування Росією антидемпінгових мит

Україна має намір добиватися скасування Російською Федерацією антидемпінгових мит щодо імпорту українських труб великого діаметру (ТВД).

За його словами, український уряд був поінформований про запровадження Російською Федерацією антидемпінгових заходів за півтора місяці до набрання ними чинності. В зв`язку з цим прем`єр-міністр України офіційно звернувся до голови уряду Росії Михайла ФРАДКОВА з проханням припинити запровадження обмежувальних мит. Разом із тим, зазначив В.ЯНУКОВИЧ, згідно із законодавством РФ, ініціація скасування антидемпінгових заходів можлива лише після набрання ними чинності.

В.ЯНУКОВИЧ повідомив, що питання про скасування імпортних мит на українські труби великого діаметру було підняте за пропозицією уряду Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ у ході недавньої зустрічі на вищому рівні з Президентом Російської Федерації Володимиром ПУТІНИМ, і було внесено в протокол міждержавної комісії.

«Природно, це питання не залишиться без відповіді, ми на нього відповідь отримаємо найближчим часом. Аргументи свої ми виставили, проте це конкуренція», - сказав прем`єр, зазначивши при цьому, що в конкурентній боротьбі можуть використовуватися різні заходи.

В.ЯНУКОВИЧ додав, що навіть в умовах запровадження антидемпінгових заходів українська трубна продукція продовжує бути конкурентоспроможною на ринку РФ і може конкурувати з аналогічною японською продукцією.

«Рівень рентабельності виробництва труб великого діаметру залишається достатнім для того, щоб мати мотивацію продовжувати їх випускати й поставляти на російський ринок. Але, звичайно, завжди хочеться заробляти більше», - сказав прем`єр.

(Довідка УНІАН. З 21 грудня уряд РФ запровадив додаткове мито в розмірі 8% на імпорт до Росії ТВД).

Україна готова брати участь у розробці родовищ нафти і газу в Росії

Україна готова брати участь у розробці родовищ нафти і газу на території Росії на тих самих умовах, на яких аналогічні проекти здійснює Німеччина.

Про це заявив прем`єр-міністр, коментуючи подробиці своєї розмови з Президентом РФ Володимиром ПУТІНИМ 22 грудня в автомобілі глави Російської держави дорогою в аеропорт «Бориспіль».

«Є такі питання, які позначені в проектах. Одне з таких питань, яке ми обговорювали, – це питання участі України в розробці родовищ нафти і газу на території Росії. Ми шукаємо такі можливості і ведемо переговори», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому він наголосив, що Україна готова брати участь у таких проектах на тих самих умовах, на яких працюють компанії ФРН на території Росії. «Ми - за прозорість цього процесу. Ми зацікавлені в цьому. І це вигідно як Росії, так і Україні», - додав прем`єр.

Разом із тим, В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що уряд проводить аналогічні переговори про участь України в розробці родовищ нафти і газу в країнах Прикаспійського басейну. «Це Туркменістан, Азербайджан, які я відвідав останнім часом... Я сподіваюся, що в лютому-березні ми чіткіше визначимо формат нашої співпраці, в який, до речі, вписується і Узбекистан, який я планую відвідати найближчим часом», - уточнив він.

Глава українського уряду вважає, що Україна також може брати участь у проектах зі створення нових транспортних коридорів із поставки енергоресурсів до Європи. «Така політика буде підтримана і Європейським Союзом. Адже ми всі зацікавлені працювати на європейському ринку», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Про переговори з Путіним в автомобілі

«Я вдячний, що Президент Росії Володимир ПУТІН надав мені таку можливість обговорити з ним питання дорогою в аеропорт», - резюмував прем`єр-міністр України.

Між тим, він так і не відповів на запитання про причини, які зумовили необхідність продовження переговорів в автомобілі російського лідера через нібито організовані прослушки в резиденції прем`єра на Липській, 4, де проходила зустріч Президента РФ В.ПУТІНА і прем`єр-міністра України В.ЯНУКОВИЧА після завершення засідання Міждержавної комісії «Ющенко-Путін».

Про емоційну поведінку політиків

«Емоції, які іноді бувають і в чоловіків, і в жінок, – це, звичайно, неприпустимо, щоб політики ці емоції випліскували у стосунках. Тим паче, публічно. Коли там «тет-а-тет» - можна на вушко сказати акуратно і вирішується по-чоловічому. Але такі моменти бувають. Це втома. Я не хочу виправдовувати Миколи Яновича (АЗАРОВА). Але той процес, в якому він тоді знаходився, був дуже важким», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр-міністр додав, що він і Президент України Віктор ЮЩЕНКО «постійно йому (М.АЗАРОВУ) співчували». «Міністр фінансів дуже часто буває крайнім у цьому процесі. Йому доводиться часто брати на себе негатив. Адже всі депутати знають, що Микола Янович доброзичливий і не злий, але іноді трапляються слабкості. Він виправить свою помилку», - зазначив глава уряду.

(Як повідомляв УНІАН, М.АЗАРОВ, виступаючи в парламенті 19 грудня при обговоренні законопроекту «Про державний бюджет на 2007 рік», роздратовано відрегував на шум у залі: «Та пішли ви!», чим викликав бурхливі оплески. «Для вас це гра, а для мене - все моє життя. Для мене це чотирнадцятий бюджет», - пояснив М.АЗАРОВ свою реакцію).

"Якщо комусь здається, що я перший, хай так і буде»

Віктор ЯНУКОВИЧ обіцяє працювати на поліпшення життя громадян незалежно від рівня свого рейтингу. Про це він сказав, коментуючи результати соціологічних досліджень Центру Разумкова, згідно з якими прем`єр-міністр України визнаний «Людиною року».

«Безперечно, бути на вістрі політики в такий час, в який ми живемо, нелегко. Тому бути задоволеним від цього (результатів дослідження – УНІАН) чи ні – мені сказати складно. Я тільки хотів би сказати, що я завжди був таким, яким я є. Таким я і залишуся. А якщо комусь здається, що я перший, хай так і буде», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.