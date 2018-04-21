Янукович не здолав слова Азербайджан і вирішив, що жонглери ходять з жердинами

Слід визнати, охоронці на вході до клубу Кабміну, де мала відбутися прес-конференція Януковича, особливо нікого не обшукували. Зацікавилися тільки дерев`яною кулькою в моєму рюкзаку.

- Що це?

- Кулька для розвитку пальців.

Охоронець, переконавшись, що це не яйце, спокійно пропустив усередину. Прем`єр виявив пунктуальність, прийшовши рівно о третій, його прес-секретар Денис Іванеско підтягнувся дещо пізніше, сів тихенько поряд і весь час мовчав. Янукович був одягнений у сірий костюм, блакитну сорочку, бордову краватку і говорив дуже поволі, мабуть, побоюючись потрапити під град критики в разі несанкціонованих «ляпів». А вони все ж таки були, але про це – нижче.

Власне, те, що сьогодні відбувалося в стінах клубу Кабміну, навряд чи тягне на назву прес-конференції, скоріше це можна назвати піар-звітом прем`єр-міністра перед ЗМІ. Спершу Янукович поскаржився на те, як Кабінету міністрів було важко працювати, проте, він справляється із своєю роботою. Обсяги ВВП з січня по листопад збільшився на 6,7 відсотка, майже вдвічі зросли темпи приросту промислового виробництва, зарплата тощо. А невдовзі жити стане ще краще, ще веселіше. Адже уряд – ого-го!

Потім пішли запитання від журналістів. Спочатку поцікавилися, як Віктор Федорович ставиться до нагородження першим віце-прем`єром Миколою Азаровим депутата Державної думи Росії Костянтина Затуліна орденом «За відродження України» I ступеня. Сенсацій не було. Виявилось, добре ставиться. Адже нагороджувала його «рада громадської організації». «І забороняти цій раді ухвалювати рішення у мене ніякої можливості не немає, – відповів прем`єр. – Я вважаю, що це позитивно».

На запитання, де Янукович зустрічатиме Новий рік, він відповів, що в колі своєї сім`ї.

– Де це буде, я ще не можу сказати. Може, це буде в Києві, може, в Донецьку. Але це буде однозначно на території України. Що до відпочинку, то він буде умовний. Умовний. Тому що уряд працюватиме.

«Добре, що тепер Янукович знає ще і що таке умовна відпустка, а не тільки умовний термін», – коментували журналісти.

На запитання щодо того, як йому вдається підтримувати баланс в «антикризовій» коаліції з такими різними політичними силами, Янукович відповів буквально таке: «Тут дуже важливо в цих відносинах дотримуватися своїх життєвих принципів. Ви знаєте... ходити як жонглер з жердиною, коли ти не маєш життєвих принципів. ніколи з цього добра не вийде... Ти обов`язково впадеш».

Слушне зауваження. Справді, якщо жонглер ходитиме з жердиною, то обов`язково – рано чи пізно –перечепиться.

Про спірну ситуацію з Борисом Тарасюком Янукович сказав: «Що до Бориса Івановича, мені здається, що він внутрішньо готовий ухвалити рішення». Ясно, що була на увазі відставка міністра. «Я не хочу йому нічого поганого, я йому бажаю тільки добра», – додав Віктор Федорович. І, здавалося, цим самим він остаточно відправив його у відставку.

Потім прем`єр знову почав відмазувати Миколу Азарова. Журналісти запитали, як же слід ставитися до віце-прем`єра, який гаркнув на депутатів: «Та пішли ви...», Янукович відповів щось дивне: «Ну, коли ще один на один – можна на вушко акуратно сказати, вирішується, по-чоловічому» (цікаво, що можна сказати «на вушко» «по-чоловічому», та ще такій кількості депутатів?). А взагалі нестриманість Азарова Янукович списав на його втому, мовляв, «йому доводиться брати на себе весь негатив». А так перший віце-прем`єр за своєю натурою доброзичлива і незла людина.

В цілому ж минула прес-конференція довела, що Януковичу не чуже ніщо «проффесорське». Виявилось, український прем`єр не знає, як вимовляти просте слово «Азербайджан». Ось і був він там, і в школі щось вивчав про цю країну, і чув не раз, а все одно: «До речі, ми обговорюємо питання, зараз, і з країнами Каспійського басейну. Я ось проїхав, можна сказати, три країни: Азебарджан, Туркменістан, Казахстан», – буквально заявив він. Можна, звичайно, було дати фору прем`єрові, сказати, що помилився, зашився, мовляв, як Азаров, але він ще двічі повторив це слово. При тому перед тим, як його вимовити, він робив паузу та все ж видавав, в тому самому непристойному вигляді: «Азебарджан».

Звіт про прес-конференцію читайте тут

Олексій Просєкін