Комедія з епідемії

Епімедія... Такого слова немає в словнику слів іншомовного походження. Автор сам його змайстрував, щоб описати нинішню ситуацію в Україні. Це щось середнє між епідемією та комедією. Якщо подобається більше, назвіть ще її «кодемія». Ні, я не пащекую і не блюзнірствую. Справді, шкода тих десятків земляків, котрі стали жертвами ускладнень від грипу та гострих респіраторних захворювань. Але як терпіти, коли влада втюхує народу з особливим цинізмом міф про «жахливу пандемію свинячо-каліфорнійського грипу»?..

Маю на увазі всю владу – і Президента, і уряд, і депутатів Партії регіонів. Усі без винятку нагнітають паніку, маніпулюючи цифрами та інформацією. Кожен переслідує при цьому власні цілі.

Тривідсотковому Президентові явно не йдуть із голови всілякі фантастичні варіанти запровадження надзвичайного стану та бодай подовження на пару місяців своєї каденції.

Уряд імені Тимошенко просто успішно «освоює кошти». Для початку – 50 мільйонів гривень, потім – чи то 500 мільйонів, чи то 3 мільярди. Дивно, але чули від прем’єрки і ту цифру, й іншу. А тепер «добрий» парламент ще мільярд підкинув. І його розпиляють, як треба... До того ж, скільки можливостей фігурувати щодня в ящику в ролі головного борця з епідемією. А суспільство геть забуло і про «педофілів в Артеку», і про жахливий стан економіки, і про проблеми з розрахунками за російський газ. Один грип на умі.

А «регіонали», орієнтуючись на власний електорат, тепер щосили кричатимуть, яка ж та влада злочинна, злодійкувата й ні на що не здатна. Навіть маску з марлі пошити. Але якби «янучари» були при виконавчій владі, либонь, крали б так само й перлися на голубий екран не менше, а «юлефіли» натомість репетували б про «повальну корупцію». Від перестановки доданків сума не змінилася б. От що страшно!

Затьмареність мізків і тупий страх у людей уже потроху минають. Якщо хто не вірить щодо відсутності епідемії свинячого грипу спікерові Литвину, кандидату в президенти Яценюку й навіть головному санітарному лікарю Біловолу та екс-міністру охорони здоров’я Поліщуку, раджу прочитати досить переконливу статтю “Свинячий грип” в Україні: брехня лікарів, піар і відмивання 5,5 мільярда” . Які цифри хворих на каліфорнійський грип називалися посадовцями? 2, 3, 11, 14, 22. Як справедливо пише автор, “усі ці числа говорять лише про те, що міністр і його перший заступник придумали епідемію “свинячого грипу”. Висмоктали її зі стерильного медичного пальця. А прем`єр-міністр і Президент підтримали їх у цьому занятті”.

Так, має місце банальна епідемія банального грипу, яка щороку приходить в Україну. Причому нинішня – далеко не найжорстокіша. Усе інше – від лукавого. Точніше, від лукавих політиканів.

Політики та урядовці від самого початку знали, що мають справу з фантомом. Мабуть, звідси так часто пробивалася несерйозність їхнього ставлення до епідемії, яка переходила у відвертий макабричний гумор.

Ось на погоджувальній раді депутат НУ–НС Стретович пропонує 3 листопада всім народним обранцям прийти на засідання ВР у захисних масках. Спікер Литвин, якому чудово відомий реальний стан справ, саркастично парирує: «Це одна з причин збудження населення. Бо коли побачать, що вже в затишній теплій сесійній залі депутати перестраховуються, значить треба штурмувати каси, купувати квитки й невідомо куди їхати. Як тільки все населення буде забезпечене масками, то я особисто куплю всім депутатам відповідні пов’язки».

Ще дошкульнішим був сарказм Володимира Михайловича, коли він говорив про високопосадовців, що змагаються за те, хто очолить боротьбу з епідемією грипу. «У нас виникає таке незнищенне бажання на весіллі бути нареченим, на похованні – покійником, але обов’язково бути першим, в центрі уваги».

Живою ілюстрацією слушності цієї ядучої зауваги спікера стала нічна сцена в аеропорту «Бориспіль», куди зі Швейцарії прибув літак АН-12 із вантажем противірусного препарату «Таміфлю». Літак із цінним вантажем зустріло аж троє «наречених»-конкурентів: прем’єр-міністр Юлія Тимошенко, глава Секретаріату Президента Віра Ульянченко та міністр закордонних справ Петро Порошенко. Усі троє – із задумливо-державницькими фізіями в гордовито-телевізійних позах. Здавалося, Юлія Володимирівна зараз згадає буремну студентську молодість і власноруч понесе з літака удвічі більшу за себе упаковку іноземних чудо-ліків.

Свою дещицю гумору вніс” головний ЄЦ” Віктор Балога, наголосивши, що «борт із ліками мали б зустрічати вантажники, а не керівники держави». Життя та здоров’я українців не може бути предметом будь-яких спекуляцій – цілком слушно заявив екс-глава СП. Власне, гумор полягає в тому, що якби Віктор Іванович залишався на своїй високій посаді, то нікуди б не подівся – стояв би на місці «мами Віри» з такою ж поважною поставою.

А хіба можна інакше, ніж як фантазійний гумор, сприймати захопливу розповідь кандидата в президенти Інни Богословської про те, як у містечку з містичною назвою Чортків, що під Тернополем, необережно розкопали стародавні могильники – і звідти вирвалася жахлива легенева чума? Як на мене, Гашек, О’Генрі та Джером просто відпочивають. Ну, не хочеться припускати, що кандидат наук Богословська зовсім не читала ніяких книжок. Мабуть, то все-таки таке трохи похмуре бахтіанство.

Услід за політиками свої гумористичні оповідання на тему квазі-епідемії складає і простий народ. Тут і вертольоти, які «на поземному польоті» розкидали дуст над населеними пунктами України. І поворотний тиф, який підступно напав на нещасних українців із завалів сміття на вулицях Тернополя. І жахлива змова зарубіжних фармацевтичних концернів, які витрусили з пробірки смертельний свинячий вірус на благодатній землі Галичини, щоб ми покірно купували їхні неліквідні пігулки.

І на завершення – кілька зразків народної творчості у формі анекдотів. Поки наш народ сміється, він неподоланний і незнищенний! Ніякими свинячими болячками:

– Лікарю, у мене грип, що ви мені порадите?

– Станьте від мене подалі!

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Коров’ячий сказ, свинячий грип... Схоже, м`ясо вирішило нам помститися.

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Політиком 2009 року. буде визнаний той, хто замість гречки безкоштовно роздаватиме марлю...

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Перші жертви грипу А/H1N1 у Києві!!! Сьогодні в лікарню швидкої допомоги до Києва був доправлений громадянин Т. Діагноз: закрита черепно-мозкова травма, гематома біля правого ока, множинні удари й садна на тілі та лицьовій частині. Перелом лівої кисті. Коментарі хворого: Я лишень кашлянув у маршрутці.

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В Україні нова епідемія – діареї: на одного того, хто чхнув – двадцятеро тих, хто обі…ався.

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– Чув, по всій Україні оголосили епідемію свинячого грипу?

– Ура! Схід і Захід разом!

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Розмовляють двоє вірусів: “Якби ти бачив, яку я вчора красуню в ліжко уклав!..”

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Радісне для всіх відкриття вчених: на хворих пташиним грипом свинячий вже не діє!

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–Ачхи, клята застуда!

– Як я вас розумію...

– Нічого ви не розумієте.

– Чудово розумію: у мене дома вісім поросят хворіє.

Микола Писарчук