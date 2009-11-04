Політолог Голобуцький розуміє, чому нервує Яценюк

Заступник директора Агентства моделювання ситуацій (АМС) Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ вважає, що тезу про епідемію грипу як політичну технологію, оприлюднена кандидатом у президенти, лідером «Фронту змін» Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ, можна розцінювати як спробу зменшити значущість усіх оперативних дій щодо протидії епідемії, здійснених іншими кандидатами на пост глави держави.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі О.ГОЛОБУЦЬКОГО.

«ЯЦЕНЮК, що перебуває в стороні від реальної влади, не може в епідеміологічній ситуації, що склалася, активно діяти у боротьбі з грипом в масштабах країни. Тому він нервує через те, що напередодні виборів свою ефективність у форс-мажорних обставинах можуть проявити його конкуренти, зокрема, чинний прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО. Водночас рейтинг ЯЦЕНЮКА похитнувся і зберігає тенденцію до зниження. Тому подібні заяви Арсенія Петровича варто розцінювати як спробу поліпшити свої електоральні показники через заниження ролі інших кандидатів у боротьбі з пандемією», - вважає О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.

Водночас, на його думку, ситуація навколо епідемії грипу не має бути використана в «цинічних політичних розборках між групами впливу».

«Проте, - відзначає експерт, - з погляду технології, будь-яке спростування факту епідемії може виглядати як спроба якщо не допомогти, то хоча б виділитися на тлі загальної стратегії політичної дискусії. Мабуть, на це спрямовані подібні заяви ЯЦЕНЮКА», - робить висновок О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, кандидат на пост Президента України А.ЯЦЕНЮК вважає, що ситуація навколо епідемії грипу в країні є політичною технологією, заручниками якої стали налякані люди. «На це зараз направлена вся державна машина – маніпулювати людьми. Тоді ці люди не можуть ухвалити рішення, тому що їх загнали у такі умови», - вважає А.ЯЦЕНЮК.

При цьому він повідомив, що, як член парламентського комітету з питань охорони здоров`я, об`їхав чотири області: Львівську, Тернопільську, Івано-Франківську і Чернівецьку, – де поспілкувався з лікарями. «Це люди, які врятували сотні і тисячі життів. Вони говорять: так, справді, у нас нетипове сезонне явище, в принципі, порогові показники дещо зросли. Але немає епідемії. Вони справляються з усім, причому справляються самостійно. Центральна влада не зробила нічого для того, щоб допомогти людям. Все покладено на плечі медичного персоналу, мерів міст», – заявив політик. Також він переконаний, що істерія і паніка були спровоковані.

А.ЯЦЕНЮК звернув увагу на те, що «епідемія» розгорілася саме в чотирьох західних областях: «Там що у нас - франкфуртський аеропорт, де найбільше переміщення людей? Чому цього збудника немає в місті Києві? Це – чотири області, де йде найбільша боротьба, як вони говорять, за електорат».