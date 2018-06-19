Л.Кравчук: Президент Тимошенко і прем’єр Янукович – це допоможе об’єднати країну

Перший Президент України, довірена особа кандидата в Президенти Юлії Тимошенко Леонід Кравчук відповів на запитання УНІАН.

Я БІЛЬШЕ НЕ ПРАЦЮЮ В СДПУ(О), БО ВОНИ ВПАЛИ ПЕРЕД КОМУНІСТАМИ. ПРИМІТИВНО ВПАЛИ

Леоніде Макаровичу, ви нещодавно сказали, що Медведчук консультує Тимошенко і Януковича. У чому саме він їх консультує?

Я казав, що він консультує Партію регіонів і БЮТ. Медведчук дає консультації щодо Конституції, конституційних процесів, бо він доктор юридичних наук з питань конституційної реформи. Тобто він конституціоналіст.

Друге, у чому він може дати пораду, – щодо відносин з Росією. З цих двох питань він може консультувати і БЮТ, і “Регіони”, і будь-яку іншу політичну силу. І це далеко не означає, що Медведчук у когось в команді. Я тут не бачу жодних проблем...

А що саме він може нарадити стосовно Росії?

Ну, він знає добре ситуацію в Росії, тому що перебуває в професійних відносинах з командою Путіна, Медведєва. Він з ними зустрічається, консультується. А для Юлії Тимошенко важливо знати, яка політика формується там, у Росії, які виношує наміри російське керівництво. І коли людина може розповісти, то чому б цим не скористатися?

У Китаї Ден Сяопін не мав ніякої посади, але жодне питання не вирішувалося без нього. Жодне найвище питання!

Є політичні протокольні процеси, є процеси симпозіумів, конференцій, підписання угод... Там підписуються офіційні повноважні особи від держави... Але коли потрібно дізнатися про якісь процеси, які лежать не на поверхні…

Скажіть мені, для чого тоді існує розвідка, якщо прем’єр про все може дізнатися з преси?

МЕДВЕДЧУК – УКРАЇНСЬКИЙ ДЕН СЯОПІН?

То Медведчук, по-вашому, – це український Ден Сяопін? Цікаво, що такого може таємного може повідати Медведчук Тимошенко в намірах Росії щодо України?

Необов’язково таємне... Він може просто знати ситуацію в Росії – і передати. А що конкретно? Ви знаєте, я – не Медведчук, моє прізвище Кравчук. І хіба Медведчук – проказа, чому до нього не можна звернутися?!

Ми з ним уже два місяці абсолютно не спілкуємося. Бо я більше не працюю в СДПУ(О), тому що вони впали перед комуністами. Просто впали, примітивно впали. І мені образливо, коли сьогоднішній лідер СДПУ(О) каже Симоненкові: «Ви – Атлант. Будьте Прометеєм»… Ну не знаю, як можна впасти ще нижче...

Ви знаєте, мене часом дивує поверховість людей, які навішають штампи на когось і потім той хтось мусить ходити з тими штампами... Ось робили спробу розкрутити, що Тимошенко не так працювала з грипом. Мені зараз противно слухати рекламу “Регіонів”, які кажуть, що вона розкрутила кризу, не підготувалася до грипу і так далі. Їм треба ще одне додати – що Тимошенко поїхала в Каліфорнію, і в пилинці привезла мікроб.

А ось Всесвітня організація охорони здоров’я визнала, що уряд діяв адекватно, а Тимошенко – професійно.

А ХТО Ж ПОДОЛАВ ГРИП, ЯК НЕ ТИМОШЕНКО?

Ой, Леоніде Макаровичу, у світі добре знають, що таке ВООЗ і за якими принципами працює…

А хто для вас тоді має авторитет у питанні грипу – Ющенко, Янукович, ВООЗ, хто?..

А хто ж це його зробив – поборов оцей грип?

А що, грип в Україні подолано? Люди припинили помирати? Про що ви зараз кажете?

Організація боротьби з грипом була чи ні? Я вас запитую.

Ми бачили шоу, а не боротьбу. Прем’єр проводить антигрипозну нараду в прямому ефірі, зустрічає літак з “Таміфлю” в аеропорту...

Ну й що? Хіба це проблема для великої політики?! Якби прем’єр навіть на колінах поповзла і це б допомогло, я б аплодував...

Якби ж то помогло... Усіх, хто помер від грипу, лікували цим «Таміфлю»…

Ну, все буває в житті, але не треба в усьому звинувачувати одну людину!

Ось бачите, яка в нас ментальність. Ми весь час хочемо принизити свою владу...

Наша влада сама себе так принижує, що наше “приниження” вже нічого не додає...

Для наших журналістів найважливіше показати, яка примітивна наша влада... Ось поїхала в аеропорт, і це вже є проблемою номер один для обговорення, а не проблемою номер один, яка вирішується...

А хіба Юля Володимирівна не ставила за мету, щоб усі про це говорили? Бо яка ж інша мета?

А журналісти чого туди їхали?! Не потрібно... Погано – то чого тоді пишете?! Аби показати, що все погано?

Показати, як далеко може дійти рівень популізму... А якщо серйозно...

О-о-о! У цьому й уся проблема: ми для наших людей не є патріоти. Я був у Китаї... Гадаєте, там усе нормально, але вони не показують усього цього стриптизу. Наприклад, послухайте скільки розмов про це отруєння (Віктора Ющенка? – Авт.)... Аж противно слухати.

У наших ЗМІ стільки неправдивої інформації, стільки неточностей, курйозів, що з нас уже сміються в усьому світі.

ПРЕЗИДЕНТ ТИМОШЕНКО І ПРЕМ’ЄР ЯНУКОВИЧ – ЦЕ ДОПОМОЖЕ ОБ’ЄДНАТИ КРАЇНУ

Гадаю, з нас не тому сміються... Недавно ви сказали, що після виборів може таке бути, що Янукович стане прем’єром при Президенті Тимошенко. Скажіть, будь ласка, це тільки ваше особисте бажання, чи воно має якесь глибше підґрунтя?

Так, я казав, що якщо постане ситуація – Україна, об’єднання чи не Україна, то я виступатиму за об’єднання з будь-ким.

А чи не здається вам, що роз’єднання України відбувається в головах політиків, часто неукраїнських? Ніякого роз’єднання насправді не існує?

Вибачте, але такі люди, як ви казали, що не може бути Другої світової війни. А виявилось, може. У політиці не буває побутового погляду на речі. Я проти побутового погляду, бо це примітивний погляд.

Сьогодні для України існує загроза: Росія вважає, що Україна за будь-яких умов має залишатися у сфері стратегічних інтересів Росії...

А чим Янукович допоможе Тимошенко в разі таких загроз?

Таке об’єднання з погляду сьогоднішнього дня неможливе. Про це каже і сам Янукович, але це він каже сьогодні, а не після виборів. Якби мені Тимошенко сказала: «Порадьте, чи варто зараз об’єднуватися», – я б сказав: «Навіщо? Вони сьогодні об’єднуються з Ющенком».

Я НА ДУМКИ ТАКИХ ТОРГАШІВ, ЯК КОЛЕСНИКОВ, НЕ ЗВАЖАЮ

Про це говорить лише БЮТ… І ви...

А в мене є факти.

Які?

Ну, такі в мене є факти... Я можу лише за необхідності в закритому режимі сказати, що є факти про переговори “Нашої України” та Партії регіонів для перемоги на виборах. Переговори ведуть Колесников і Балога.

Ви все ще відносите Балогу до “Нашої України”?

Балога є довіреною особою Ющенка... А ви не знали?

Багато людей вважають, що ви своєю підтримкою – не має значення, Тимошенко чи когось іншого, – псуєте імідж першого Президента країни. Борис Колесников називає вас «хлопчиком за викликом»...

Я з такими лавочниками, як Колесников, узагалі не веду розмови. Я на їхні думки не зважаю.

А ви теж так вважаєте?

Я ДОВГО ШУКАВ ЛІДЕРА, ЯКИЙ БИ ЗНЯВ З УКРАЇНИ ПРОКЛЯТТЯ

Якщо відверто, вважаю, що це не завжди гармонійно поєднується з тією історичною роллю, яку ви відіграли...

Це моя така позиція, така філософія. Я цю країну приймав на руки – на відміну від Кучми чи Ющенка. Я підписав усі документи, які зафіксували в світі таку державу, як Україна.

Сьогодні Україна в небезпеці, тому я змушений був шукати лідера, який би зняв з України це прокляття... Кажу вам і всім, що робитиму найменшу роботу в Україні, наприклад, візьму лопату й копатиму, але щоб тільки це допомогло Україні.

А що, перший Президент має сидіти, як тигр на горі, й спостерігати – як вони там б’ються внизу? Я мусив знайти такого лідера. Це не тільки моя філософія, а й мій внутрішній стан.

Ви нещодавно вкотре пожалілися, що отримуєте лише депутатську пенсію. Чи сподіваєтеся, коли Тимошенко стане Президентом, що отримуватимете президентську?

Я звертався свого часу до Кучми. Казав йому: Леоніде Даниловичу, справа ж не в тому, яка в мене пенсія. Я якось проживу, навіть без пенсії, але мені соромно, коли до мене приходять іноземці й запитують мене про це. Просто в Україні немає закону про Президента, який пішов з президентської посади. У Конституції записано: «Звання довічне». То чого ж немає президентського утримання? І я, і Кучма були вимушені звернутися до ВР, аби призначили нам депутатську пенсію – ми ж були свого часу депутатами. А якби ми не були депутатами, то виходить, що я був би без пенсії?

У Білорусі Шушкевич, наскільки мені відомо, отримує пенсію п’ять доларів. Так до нього поставився Лукашенко.

Я зараз кажу не про пенсію як таку, а про статус.

З Ющенком я теж про це двічі говорив, я йому казав: соромно не за Кравчука. Завтра ви будете в такому ж становищі. Але що Кучма, що Ющенко чомусь виявилися байдужими до моїх слів. Тож більше ніколи нікому про це не казатиму. Навіть Юлі Тимошенко. Як вона сама захоче, так нехай і робить.

Розмовляла Ксеня Лесів