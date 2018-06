Борис Колесников: Не можна Кравчуку в 80 років бути хлопчиком за викликом

Українська криза серйозного відношення до світової кризи не має... Повноваження Президента можуть змінитися, але не з метою когось звеличити або принизити... Комуністи повністю орендовані Блоком Тимошенко... Не можна Кравчуку в 80 років бути хлопчиком за викликом... Не думаю, що Табачник заслужив місце в уряді... Посадити Луценка – не самоціль, мета – щоб його притягли до відповідальності... Київська мерія перетворилася на найбільшого дистриб`ютора гречаної крупи для підкупу голосів... Усі джипи членів ПР куплені на гроші бізнесу, а різні блоки литвина їздять на гроші влади... Уся нинішня влада виросла з кучмівсько-кравчуківського оточення... Мені подобається рівень життя американського народу...

Народний депутат від Партії регіонів Борис Колесников відповів на запитання УНІАН.

УКРАЇНСЬКА КРИЗА СЕРЙОЗНОГО ВІДНОШЕННЯ ДО СВІТОВОЇ КРИЗИ НЕ МАЄ Борисе Вікторовичу, чому Партія регіонів не голосуватиме за Олега Шамшура на посаду міністра закордонних справ?

Тому, що ми не формуємо виконавчу владу.

Це внутрішні проблеми коаліції, нехай призначають будь-якого міністра і беруть на себе відповідальність за його призначення.

У Партії регіонів є побажання – щоб МЗС справді був МЗСом, справжнім професіоналом. А то в нас виходить – один міністр за будь-яку ціну хоче посваритися із Заходом, щоб зберегти відносини з росіянами. Інші міністри за будь-яку ціну хочуть займати прозахідну позицію, щоб посваритися з росіянами.

Нам потрібний міністр, який займатиме проукраїнську позицію. Наші інтереси там, де наші ринки збуту. Тому однополярної, одновекторної політики бути не повинно.

Як Ви ставитеся до кадрових пропозицій уряду? Абсолютно ніяк.

Послухайте, уряд – банкрут, як і вся виконавча влада. Голосування за кандидатури, які будуть запропоновані урядом, – це внутрішні проблеми коаліції. Якщо вони мають голоси – будь ласка.

Що стосується зняття. Ми з задоволенням допомогли б коаліції зняти міністрів освіти, охорони здоров`я, внутрішніх справ.

Кажуть, що міністром фінансів можуть призначити людину Азарова – Федора Ярошенка? Я б не сказав, що це людина Азарова на сьогоднішній день. Можливо, колись вони просто працювали разом.

А кого Ви б хотіли бачити міністром фінансів?

Ми б хотіли бачити уряд, який має антикризову програму, зрозумілу українському парламенту і народові. А хто буде яким міністром – нас це не цікавить.

Груба помилка уряду – ревальвація гривні навесні минулого року. Коли національна валюта стала 4,80 за долар. Кілька днів була навіть 4,63. Маючи такий експортно-імпортний баланс на користь імпорту, це була смертельна помилка.

Це як гол, який ми пропустили від Барселони в Лізі чемпіонів восени минулого року. Коли воротар просто випустив м`яч з рук, і нам забили гол. За рівнем це така ж помилка.

Я б взагалі не відокремлював уряд і Президента. Бо і те, і те – виконавча влада на сьогодні.

Зрозуміло, що в світі криза, але українська криза, за великим рахунком, серйозного відношення до світової кризи не має.

Так, в світі явний дефіцит кредитних ресурсів, відповідно, з України відкликали всі довгі кредитні лінії. Але в цьому винні наші банки, коли вони підписували із західним світом – західними банками – кредитні міжбанківські договори з правом західних банків вмить відкликати лінії. Тепер вони підвісили всіх українців своїми діями. Тобто давали кредити на іпотеку на три, десять, п`ятнадцять років, маючи лінії з моментальним відгуком.

Це дуже серйозна помилка уряду. Треба було більше контролювати ситуацію.

ПОВНОВАЖЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА МОЖУТЬ ЗМІНИТИСЯ, АЛЕ НЕ З МЕТОЮ КОГОСЬ ЗВЕЛИЧИТИ АБО ПРИНИЗИТИ Чи готові Ви сьогодні разом з БЮТ підтримати зміни до Конституцій, які б дозволили ліквідувати посаду Президента або обмежити його повноваження? Ми готові підтримати будь-які зміни, які вивели б країну на якісний рівень, а чи будуть при цьому обмежені повноваження Президента, – не так важливо. Важливо – що Україна в результаті нової Конституції одержить. А Україна повинна одержати абсолютно нове місцеве самоврядування з великими фінансовими ресурсами і великими важелями влади. Це найголовніше в новій Конституції.

Що стосується і Конституції, і коаліції, то це лише засоби для досягнення успіху України. Наша партія розглядатиме і коаліцію, і Конституцію.

Так, повноваження Президента можуть змінитися, але це буде зроблено не з метою когось звеличити або принизити. У країні повинна бути одна вертикаль виконавчої влади. Не повинно бути такого, що уряд ухвалює рішення, а Президент його блокує.

Вам більше до душі парламентська форма правління?

Вона симпатичніша і позитивніша...

КОМУНІСТИ ПОВНІСТЮ ОРЕНДОВАНІ БЛОКОМ ТИМОШЕНКО А сьогодні ви готові разом з БЮТ проголосувати за імпічмент Президента?

Ми про імпічмент говоримо давно. Політика нашого Президента не національна, а націоналістична. Проти цієї політики ми були завжди, починаючи з 2005 року. І ми мали рацію. Сьогодні ми знаходимося, окрім дефолту економічного, в дефолті політичному. Перемога ультраправих в Тернополі – це яскраве тому підтвердження.

Комуністи кричать, що вони за російську мову, але коли їм кажеш: підпишіть конституційне подання, потрібно ж зібрати 300 підписів, – вони говорять: ні, у нас є свій закон. Те саме і з імпічментом. Мені здається, що комуністи повністю орендовані Блоком Тимошенко на якийсь час.

Думаю, ПР пропонуватиме процедуру імпічменту, але потрібно розуміти, що потрібний і ряд законів, щоб була не декларація, а реальне недовір`я.

Після ухвалення ряду законів Партія регіонів буде готова.

Наскільки послідовна Ваша партія в проведенні дострокових президентських виборів? Який зараз у них сенс?

Ми хочемо, щоб вони пройшли одночасно з парламентськими. Сьогодні недовіра суспільства до влади досягла своєї межі. Тому логічно було б провести ці вибори разом, щоб новообрана влада одержала прямий вотум довіри під час кризи. Це дуже важливо!

А коли це може відбутися? Ось ваш лідер заявив, що раніше осені вибори неможливо провести...

Наш лідер - людина практична. Тобто розуміє, як складно проводити такі вибори одночасно, тим більше що немає згоди з боку влади.

Я далеко не прихильник Кравчука, але він знайшов в собі мужність піти на дострокові президентські вибори в 1994 році, одночасно з парламентськими, хоча міг цього не робити.

НЕ МОЖНА КРАВЧУКУ В 80 РОКІВ БУТИ ХЛОПЧИКОМ ЗА ВИКЛИКОМ Ви також прихильник сьогоднішньої поведінки Кравчука?

Ні, він на мене сьогодні справляє дивне враження. Розумієте, ну не можна бути у вісімдесят років хлопчиком за викликом. Хоч би це грубо звучало, але це так.

Дивіться, він весь час був з СДПУ(о). СДПУ(о) послідовно дотримувалася антинатівської позиції. І раптом на старості Кравчук виступає «за».

Це виглядає навіть не смішно, а сумно. Так міняти свою орієнтацію.

Так, він перший на пострадянському просторі демократично передав владу. Це, безумовно, його заслуга. Але, підтримуючи БЮТ, він нівелює свої заслуги перед українським суспільством.

Підтримку БЮТ Леоніда Макаровича можна віднести до його негативних сторін. Він також увійде до історії як чемпіон світу з інфляції 1993 року. Десять тисяч відсотків – це сумне українське досягнення назавжди ввійде в світовою історію.

Ще ввійде до історії як винахідник унікального засобу, який називався «кравчучка». Це така сумка на двох коліщатках, з якою люди їздили на базар. Тобто замість виробництва літаків Кравчук перейшов на виготовлення цих ось «кравчучок». Ну, це «неоціниме» досягнення...

Не секрет, що Партія регіонів продовжує вести переговори з БЮТ про створення коаліції. Хто саме бере участь в переговорах?

В даний момент ніхто не веде переговори. Ми надіслали БЮТ свої конституційні зміни, хай вони дадуть їм оцінку, потім можна буде вести переговори, щоб залагодити тільки якісь деталі.

Консультації велися раніше – восени, взимку – до нового року.

Андрій Клюєв очолював переговорну групу, але це ще було минулого року.

Чи вважаєте Ви для себе безпечним домовлятися про щось з БЮТ, враховуючи їх гнучкість? Тут справа не в БЮТ. Звичайно, для того, щоб швидко реформувати українську владу, потрібно мати 300 голосів. Тому БЮТ для нас – не мета, а засіб досягнення мети. Якщо ми не спростимо модель української влади, то Україна опиниться в якнайглибшому дефолті.

Чим Ви пояснюєте прорив ПР на тернопільських виборах? Вважаєте, там попрацював адмінресурс, у тому числі й на вашу користь? Тільки дайте відповідь, будь ласка, без популізму. Не треба говорити, що ПР знаходить дедалі більше прихильників навіть у Західній Україні.

Для нас, звичайно, це перемога. Так, ми дуже раді, що на Заході України у нас є прихильники.

У Тернопільській області у нас немає нікого механізму адмінресурсу. Балога, якби міг, допоміг би більше своїм... А ми б знову набрали нуль, а ЄЦ 24%. Яка логіка допомагати ПР?!

Є й суб`єктивні чинники. Чомусь не брав участь у виборах Яценюк, якому передрікали абсолютну перемогу в Тернопільській області. Думаю, БЮТ все-таки сподівався на відміну виборів. Тому, мені здається, що ми маємо трішки спотворений результат. Але ми своїм задоволені.

НЕ ДУМАЮ, ЩО ТАБАЧНИК ЗАСЛУЖИВ МІСЦЕ В УРЯДІ Що Ви думаєте про загравання Вашого колеги по фракції, з яким у Вас був конфлікт, Дмитра Табачника з комуністами?

Мене це абсолютно не цікавить. Це його особисті проблеми. Він прийшов до парламенту не як «Блок Дмитра Табачника», а як кандидат від ПР. Тому якщо він хоче йти до комуністів – будь ласка, тільки хай мандат віддасть.

Деякі Ваші однопартійці кажуть, що якщо ви створите коаліцію і візьмете участь у формуванні уряду, то Табачник знову може посісти місце віце-прем`єра...

Я не думаю, що він заслужив місце в уряді. Це моя особиста думка, але вирішувати буде партія.

Як думаєте, чи вдалося Тимошенко витіснити Фірташа з політичних розкладів? Мені невідомо про політичні розклади з Фірташем. Ваше питання звучить як в «Діамантовій руці»: «Сеню, швидко поясни товаришу, навіщо Володька зголив вуса, у нас дуже мало часу». (Сміється).

Вам про це треба запитати або в Дмитра Фірташа, або в Юлії Тимошенко, але ніяк не у мене.

ЄЦ зараз закінчує роботу над Виборчим кодексом, який передбачає систему відкритих списків. Ви підтримаєте цей кодекс у ВР? Ми про відкриті списки говоримо не один рік. Ми готові до роботи за відкритими списками.

Але в чому небезпека відкритих списків. Сьогодні влада, на жаль, настільки корумпована, що боротьба за місце у відкритому списку йтиме в кожному окрузі – це по суті повторює мажоритарну систему.

Сьогодні, коли кандидат боротиметься за місце, він використовуватиме всілякі інструменти, у тому числі і фінансові. Щоб це просто не стало аукціоном. Це дещо насторожує.

ПОСАДИТИ ЛУЦЕНКА – НЕ САМОЦІЛЬ, МЕТА – ЩОБ ЙОГО ПРИТЯГЛИ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ Вашому колишньому публічному «обвинувачу» Борису Пенчуку дали вісім років...

Вважаю цей вирок незаслужено жорстким, тому що він лише виконавець, а замовники залишилися безкарними. Ось у цьому проблема.

Думаєте, вийде у Вас посадити Луценка, як ви заявляли кілька років тому? Посадити Луценка – не самоціль. Мета – щоб його притягли до відповідальності. Посадити його чи ні – нехай вирішує суд.

Справа не в Луценку. Таких міністрів взагалі не повинно бути, які сім`ями літають на державних літаках відпочивати до Криму, Одеси. Ну який міністр, в якій країні може дозволити собі таку поведінку?

Уявіть собі, що навіть не міністр, а начальник поліції уряду Нью-Йорка набив морду мерові десь на нараді в Білому домі. Можете собі таке уявити?!

А легше було б притягти Луценка до відповідальності, якби він був в команді Ющенка?

Ось бачите, в цьому-то і є, як кажуть, загадка українського суспільства...

Людина, в якій команді не була б, якщо порушує закон, має нести відповідальність.

«Помаранчеві» прийшли до влади, скориставшись довірою народу, який дозволив їм провести реформи, покликані вивести Україну на провідні позиції в європейському співтоваристві. Але прийшли погані совки, які почали продовжувати те, чим займалася влада при Кучмі. Ось і результат.

У нашій команді немає людини, яка б з трибуни кричала про відірвані ноги і била мера.

КИЇВСЬКА МЕРІЯ ПЕРЕТВОРИЛАСЯ НА НАЙБІЛЬШОГО ДИСТРИБ`ЮТОРА ГРЕЧАНОЇ КРУПИ ДЛЯ ПІДКУПУ ГОЛОСІВ Як Ви оцінюєте діяльність мера Києва Леоніда Черновецького?

Мені не подобається відсутність у Києві будь-яких інфраструктурних проектів. Я про це говорив Черновецькому.

У Києві абсолютно нічого не робиться. Столиця просто задихнеться від автомобілів.

Київська мерія перетворилася на найбільшого в Україні дистриб`ютора гречаної крупи, за яку купуються голоси. Це може бути добродійним товариством, але ніяк не управлінням столиці.

Найгірше в цьому всьому те, що мер дискредитує бізнес. Ось, здавалося б, прийшла багата людина, незалежна, як, наприклад, Джуліані в Нью-Йорку, як Блумберг, який фінансово дуже самодостатній. Черновецький мав показати Києву, що серйозний бізнес краще керує, ніж чиновники радянської школи. А цього не сталося. Тим самим він дискредитував бізнес.

Віктор Ющенко власноруч дав Вам звання заслуженого економіста України. Ви йому пробачили всі минулі образи? Я не можу нікому прощати щось або не прощати. Я хочу, щоб була ясність: не Пенчук має бути засуджений, а ті, хто виконували і замовляли цю справу... Там не вбачається ролі Президента.

Але багато чиновників з правоохоронних органів того часу відчуватимуть себе незатишно в результаті цих розслідувань.

Ну, якщо говорити про минулі часи, то Ви ж не будете заперечувати, що далеко не всі активи одержали кришталево чесно?

Знаєте, я не можу сказати, що 90-і роки – це був Уолл-стріт України.

Я не сказав би, що тоді було все абсолютно прозоро, але всі державні активи були продані згідно із законами, які на той момент були в країні. Тому сьогодні до цього питання повертатися безглуздо.

Усі країни, що пройшли через реприватизацію, потрапили в найглибшу недовіру світової інвестиційної спільноти.

Сьогодні треба думати про те, де брати нові інвестиції, щоб розвивати Україну. А не про те, що було тоді.

Кажуть, податки з підприємств збирають на кілька місяців вперед, щоб виплачувати пенсії...

Так, я чув про це. Так нехай підприємства не дають свої податки вперед. Чому вони повинні це робити?! Практично всі підприємства кредитуються з банків – значить, вони беруть в банках гроші під відсотки, щоб розрахуватися з податковою адміністрацією.

Я не розумію, а що робити потім? Якщо уряд припинить платити пенсії, то це буде взагалі повна поразка. Це буде ганьба на весь світ.

Питання виплати пенсій абсолютно не підлягає обговоренню, вони повинні виплачуватися у будь-якому випадку. Можна відмінити все інше. Наприклад, розігнати чиновників. Тільки не так – «наполовину понизили зарплату». Треба вдесятеро понизити витрати на апарати, а не вполовину.

Скажіть, де ви бачили на Заході, щоб на в`їзді в урядові будівлі на турнікетах стояли люди? Адже турнікети і створені для того, щоб за допомогою електронних технологій обійтися без людей. Бо на кожному вході десять орлів Галетея. А від кого цих чиновників охороняти? Вони і дарма нікому не потрібні.

УСІ ДЖИПИ ЧЛЕНІВ ПР КУПЛЕНІ ЗА ГРОШІ БІЗНЕСУ, А ВСЯКІ БЛОКИ ЛИТВИНА ЇЗДЯТЬ НА ГРОШІ ВЛАДИ А скільки у Вас охоронців?

У мене взагалі немає охорони, і ніколи не було.

Я жодним чином не засуджую тих бізнесменів, у кого вона є, тому що вони наймають її на гроші бізнесу. Але тут охорона оплачується з бюджету держави, це гроші платників податків.

Єфремов (депутат від ПР. – Авт.) говорив в ефірі, що через джипи до Верховної Ради неможливо потрапити – ними все заставлено. Арсеній Петрович (Яценюк) пожартував, що половина з них належить ПР. Вибачите мене, але джипи ПР куплені на гроші бізнесу. А всілякі блоки Литвина, Яценюка їздять на джипах за гроші влади. Це трохи різні речі.

Навіщо ці адміністрації по тисячі людей?! Якщо обласні адміністрації просто розпустити, повірте мені, ніхто з громадян області цього не помітить. А це мільярди гривень!

Нехай Президент і прем`єр літають звичайними рейсами. Можливо, українські авіазаводи краще запрацюють.

А Ви як літаєте?

Можу полетіти рейсовим або чартер замовити. Залежить від ситуації. Я не літаю за державні гроші.

Є щось таке у Вашому житті, про що Ви шкодуєте? Маю на увазі, в політичному плані?

Це питання суто філософське. Кожна людина про щось шкодує.

Про події в Сєвєродонецьку не шкодуєте, де лякали Україну сепаратизмом?

Ні, не шкодую. Ми пропонували Україні федеральний устрій.

Найбагатші країни західного світу – США, Німеччина – є федераціями. Для України це було б величезним плюсом. Але якщо українське суспільство не готове...

УСЯ НИНІШНЯ ВЛАДА ВИРОСЛА З КУЧМІВСЬКО-КРАВЧУКІВСЬКОГО ОТОЧЕННЯ Ви не хочете сильної держави?

А США – не сильна держава? Чи Федеративна Республіка Німеччина?!

Сила держави побудована на силі регіонів… Не на силі Партії регіонів, а саме регіонів (Сміється). Кожне село, місто повинні бути сильними, тоді і країна буде сильна.

Радянський Союз теж 74 роки розповідав людям про сильну державу, а люди були бідними.

Тому команда, яка називає себе демократичною, нічого спільного з демократією не має і мати не може, тому що виросла з кучмівсько-кравчуківського оточення.

Даруйте, але Ваш лідер теж виріс з цього оточення...

Наш лідер працював з Кучмою лише два роки як прем`єр-міністр. І він має результат.

А ми говоримо про те, що у нас не закладені демократичні основи, верховенство права. А хто їх закладатиме? Коли «батько сказав і край!» Ось і вся українська політика. А те, що в батька були думки з похмілля, нікого не цікавило.

МЕНІ ПОДОБАЄТЬСЯ РІВЕНЬ ЖИТТЯ АМЕРИКАНСЬКОГО НАРОДУ Ви володієте кондитерською фабрикою «Конті». Петро Порошенко Ваш конкурент?

Так.

Пробуєте його продукцію?

Іноді пробую. Але це пов`язано не з Порошенком, а з союзною маркою фабрики імені Карла Маркса. Наприклад, київський торт – це візитна картка української столиці, а іноді і всієї України. За всієї пошани до Петра Олексійовича я не думаю, що сьогоднішній київський торт – це його заслуга.

У нашої компанії є дуже гідний асортимент, який дозволяє нам не звертатися до продукції Roshen.

Яку літературу читаєте?

Знаєте, останнім часом – тільки періодику: газети, журнали. На якісь серйозні речі просто немає часу.

Взагалі я люблю політичні мемуари. Мені дуже цікаво оцінити шляхи до успіху США, Німеччини, основи поразки слов`янського суспільства в ХХ столітті за рахунок тоталітарного комуністичного режиму і зовнішніх чинників.

Вам чужий комунізм?

Абсолютно! І я завжди був на таких позиціях. Думаю, Петро Миколайович (Симоненко) в цьому особисто переконався.

Що саме Вам подобається в Америці? Ви були там?

Так, я був у США. Внутрішня політика Сполучених Штатів заслуговує якнайглибшої пошани, вивчення і осмислення.

Мені подобається рівень життя американського народу.

Але перед нами стоять українські інтереси. Ми не можемо керуватися геополітичними інтересами Росії чи США. Тільки своїми.

До Європи часто їздите відпочивати?

Досить часто, був практично скрізь.

Як любите відпочивати – лежати на пляжі чи активніше? У мене двоє дітей, тому хочеш-не-хочеш прив`язаний до моря. З ними просто гуляти не вийде. Тому доводиться більше загоряти, ніж гуляти.

Яку музику слухаєте? Вам подобається попса?

Музику слухаю, як кажуть, різносторонню. Найулюбленіша моя пісня, напевно, Show must go on групи Queen.

Також подобається російська естрада.

Чим займається Ваш син?

Мій син вчиться в одинадцятому класі в Московській економічній школі, тому поки нічим таким не займається. Він сам вибрав, де йому вчитися. Ми йому пропонували різні варіанти, але він захотів там.

Яке майбутнє йому готуєте?

Це нехай він сам вирішує. Але тільки не політика!

Розмовляла Оксана Климончук