"30 кроків" Незалежності. 2016-й – Повернення полонянки Савченко, вбивство Шеремета й шокуюче е-декларування

Не встигли озирнутися, а цього року зустрінемо тридцяту річницю Незалежності України. Який шлях українці пройшли з моменту проголошення Незалежності й до сьогодні? Чим запам’ятався 2016-й рік та як це – починати з нуля в новій, власній державі?

*"30 років – 30 кроків Незалежності" - спецпроект ТСН.Тижня, який розповідає, як і чим українці жили від буремного 1991-го і донині.

Надія повертається

Полон, вивезення в Росію, судовий процес, який перетворився на шоу… Тривале голодування, 707 днів ув’язнення і, нарешті, у травні 2016 року Надію Савченко міняють на двох ГРУшників - Александрова та Єрофєєва. Колишня полонянка прибуває в Київ президентським літаком.

В Україні на неї ледь не моляться, а дехто побоюється, що з таким кредитом довіри Надя може претендувати на серйозне політичне майбутнє. Але Савченко протягом року руйнує весь свій політичний авторитет.

Спочатку вона повертається до Москви - на судовий процес над українськими політв’язнями Карпюком та Клихом. Потім їде у Мінськ - зустрітися з лідерами терористів Захарченком та Плотницьким, яких сама Савченко, за її словами, терористами не вважає…

Після таких гастролів колишню полонянку Кремля виключають з фракції "Батьківщина" та з усіх парламентських комітетів. А у 2018 році Надію Савченко звинувачують у підготовці масштабних терактів в стінах Верховної Ради. За словами Генпрокурора Юрія Луценка, Савченко ретельно планувала знищення парламенту мінометами та гранатами. Депутатка всі ці звинувачення відкидає.

Вбивство Павла

20 липня 2016 року саморобна бомба, закладена в автомобіль, вбиває зірку журналістики Павла Шеремета. Цього ранку він їхав на свій черговий радіоефір. Головна версія цього гучного вбивства – професійна діяльність Павла. За роки журналістських розслідувань у різних країнах він став ворогом великої кількості чиновників та політиків. Тож три роки слідство нікуди не просувалось. Аж до грудня 2019-го, коли силовики проводять масштабну прес-конференцію, на якій повідомляють: у вбивстві Павла Шеремета підозрюють музиканта Андрія Антоненка та двох медиків – Юлію Кузьменко та Яну Дугарь. Підозрюваних арештовують і тривалий час тримають у слідчому ізоляторі. Тим часом усе більше доказів піддаються нещадній критиці експертів. Врешті запобіжний захід всім фігурантам змінять. А на початку 2021 року колишній командир білоруського загону спецпризначення розповів українським правоохоронцям, що до вбивства Шеремета причетний КДБ Білорусі, який виконував наказ Олександра Лукашенка.

Е-декларування

Восени 2016 року українці ніби опиняються в іншому світі. Ми підозрювали, що чиновники і політики ведуть розкішне життя, але таких багатств не очікував ніхто.

Мільйони готівкою в гривні та валюті. Тисячі квадратних метрів маєтків та сотні приватних гектарів. Шалено дорогі картини, антикваріат, автомобілі, годинники. Все це - в сухих рядках електронних декларацій, які вперше змушені заповнювати можновладці. Саме ця вимога Європи - запровадження е-декларування - протягом кількох років викликала найбільший спротив українських можновладців. І зрозуміло, чому. Після введення електронних декларацій стає набагато важче легалізовувати хабарі та незаконні прибутки. За брехню в деклараціях встановлюють кримінальну відповідальність. Цей процес стає початком для десятків резонансних кримінальних справ…

Це реально загрожує цілому класу чиновників, які перетворили владу на джерело власного збагачення. Тож через кілька років брехню в деклараціях декриміналізують, а всі відкриті справи – закривають.

Смерть "Мотороли"

Народженого у 1983 році в автономній республіці Комі воєнного злочинця виховала бабуся. Єдиним достойним пунктом біографії цього росіянина була служба в бригаді морської піхоти. Він там був зв’язківцем. Швидше за все, саме звідти Арсен Павлов і отримав своє прізвисько Моторола. Окупований Донбас став для нього вершиною особистого успіху. Терористична зірка засяяла, коли він зміг зібрати навколо себе так званий батальйон "Спарта". Моторола власноруч катує та вбиває українських військових, які потрапляють в полон, йому плювати на оголошені перемир’я чи припинення вогню. Врешті його починають боятися самі окупанти.

17 жовтня 2016 року ліфт власного будинку стає для Мотороли порталом на той світ. В кабіні спрацьовує потужний вибуховий пристрій. Лідери бойовиків звинувачують у вбивстві терориста українські спецслужби. Проте українці дотримуються версії про внутрішні розбірки в "павучому кублі".

Звичайний маніяк і кат Арсен Павлов став романтизованим російськими пропагандистами символом народної війни проти бандерівських убивць. Після його загибелі росіянам стало набагато важче знаходити гарматне м’ясо для поповнення так званої Армії ДНР.

Стрілянина в Княжичах

4 грудня 2016 року в селищі Княжичі неподалік Києва відбувається нечуване - поліцейські з двох різних підрозділів розстрілюють один-одного. За офіційною версією, працівники Державної служби охорони прибувають на виклик в один з будинків та затримують поруч двох оперативників головного управління Нацполіції.

Конфлікт блискавично переростає в перестрілку, внаслідок якої гинуть п’ятеро поліцейських. Потім керівники затриманих охоронцями оперативників пояснюватимуть - в Княжичах проводилася спецоперація по затриманню грабіжників.

Слідчі Генеральної прокуратури, які розслідують загибель поліцейських, звинувачують керівників поліції у підробці документів - задля приховування власної халатності. Як виявилося пізніше, під час спецоперації поліцейські помилилися будинком і не повідомили про її проведення місцевим колегам.

Націоналізація Привату

19 грудня 2016 року держава забирає собі найбільший комерційний банк України - Приватбанк. Це породжує хвилю паніки серед більш ніж 20 мільйонів клієнтів. За офіційною версією, націоналізації Приватбанка передували системні проблеми - буцімто 97% кредитів Приват видавав особам, що були пов’язані з його акціонерами. У самому банку проблеми з капіталами пояснюють систематичними інформаційними атаками, які породжують паніку. У грудні 2016 року клієнти банку щодня забирають з банкоматів по 2 мільярди гривень.

Експерти визнають - бажання політиків отримати контроль над найбільшою фінансовою установою в Україні призвело до небаченої раніше націоналізації. Клієнтів банку просять зберігати спокій, а міністерство фінансів, щоб заспокоїти населення, навіть переносить у свій новий банк низку проєктів.

Трамп – президент

В листопаді 2016 року стає відомо - наступні 5 років найпотужнішу державу світу очолюватиме не демократка Гіларі Клінтон, а мільярдер Дональд Трамп. Майже одразу спалахує скандал - ця перемога могла стати наслідком втручання російських хакерів. І хоча офіційні розслідувачі не довели прямої змови Трампа з російськими урядовцями, 45-й президент не міг не знати про дії росіян. Очоливши США, новий президент йде шляхом ненависті та скандалів - він скасовує близько 70% указів свого попередника Барака Обами. Трамп навіть відмовляється від традиції розмістити портрет попередника в одному з залів Білого дому. Починає торгові війни, забороняє в’їзд в США громадянам конкретних країн, виходить з міжнародних організацій… Трамп веде Сполучені Штати у бік політичної самотності. А Україна стає для нового очільника Білого дому ледь не найголовнішим джерелом особистих проблем.

Тож далі – буде 2017-й.

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