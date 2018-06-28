Чому кандидати не пішли на дебати

Нещодавно в ЦВК провели жеребкування щодо дебатів кандидатів на посаду Президента. У результаті відбору склалося шість пар диспутантів і один без пари. Основні ж кандидати – Ющенко, Янукович, Тимошенко, Литвин та Яценюк – відмовилися брати участь у дебатах. Чому? Коментують експерти та політики.

Сергій Соболєв, народний депутат (БЮТ):

ЯКБИ ТИМОШЕНКО ЗНАЛА, ЩО ЗМАГАТИМЕТЬСЯ З ЯНУКОВИЧЕМ, ТО НЕ ВІДМОВИЛАСЯ Б

Ключова проблема, чому кандидати відмовилися брати учать у дебатах, як на мене, на поверхні, оскільки велика кількість так званих технічних кандидатів, зареєстровані не для участі у виборчому процесі, а виключно для того, щоб виконати місію зі знищення когось іншого.

Зрозуміло, що дебати можуть проходити тільки між тими, хто, за опитуваннями й прогнозами політологів, має зіставні рейтинги. Тобто, гадаю, якби дебати поставили в правильному форматі, наприклад, Янукович – Тимошенко, то вона стовідсотково не відмовилася б від таких дебатів.

18 грудня на шоу Савика Шустера було запропоновано взяти участь у дебатах одразу трьом кандидатам: Ющенку, Януковичу, Тимошенко. Прийшла тільки Тимошенко.

Та дебати для того й проводяться, аби подивитися, хто як виглядає, хто виграє, а хто програє. На жаль, Янукович не дає такої можливості.

Розумієте, це несерйозно, коли згідно з жеребкуванням кандидат, який за рейтингами займає перше чи друге місце дебатуватиме з технічним кандидатом. У нас же ж є кандидати, яких ви жодного разу не бачили ні на зустрічах, ні по телебаченню – одне слово, ніде.

Ганна Герман, народний депутат (ПР):

ЯНУКОВИЧ НЕ ЗБИРАЄТЬСЯ БРАТИ УЧАСТЬ У ЧЕМПІОНАТІ БРЕХНІ

Віктор Федорович давно сказав, що в чемпіонаті з брехні він не братиме участі, оскільки Тимошенко вже визнана чемпіонкою цього чемпіонату. У брехні з нею ніхто не зрівняється. А вести з нею конструктивну, предметну дискусію неможливо. Про це свідчать усі її останні виступи. Тому ми вважаємо, що дебатувати з нею для нас буде втраченим часом. Ми задекларували це з самого початку.

Щодо п’ятничного ефіру з Шустером … Прес-служба Партії регіонів отримала запрошення факсом у п’ятницю після обіду. Того вечора в нас планувався візит у Донецьк, Віктор Федорович був у аеропорту, погода була нельотна, тому зробили з Донецьком телеміст. Також тоді ми відвідали п’ятсот сиріт Київського регіону.

Мабуть, той, хто робить передачу, і хоче, аби кандидат справді прийшов, запрошує гостя не в останню хвилину. Але якщо Савик хотів зробити бенефіс для Тимошенко і створити такі умови, аби ніхто більше прийшов, – отже, йому це вдалося. Знаєте у Львові є така приказка: просимо вас сердечно, не приходьте конечно. Це по-перше.

По-друге, як я вже сказала, ми не збираємося брати участі в чемпіонаті брехні з Тимошенко, тому що вона не вміє вести предметну дискусію про майбутнє держави. Вона показує дуже низьку політичну культуру, оббріхує людей. Уже ні для кого не є новиною будь-які її звинувачення. В Україні вже нема людини, яку б вона в чомусь не звинуватила.

Чому вона сьогодні втратила повагу навіть у тих людей, котрі раніше її підтримували, чому львівські авторитетні політики закликали її зняти з вибрів свою кандидатуру? Тому що вона давно не поводиться як політик, а як якась легковажна жінка, котра не рахується ні зі словами, ні з лексикою. Її проблема в безмірній озлобленості. Гадаю, якщо вона цього не зрозуміє, то закінчить дуже погано.

Дмитро Корчинський, публіцист:

КОЛИ ТИ ПЕРЕГАВКУЄШСЯ З ЧОРНОРОТОЮ ЖІНКОЮ, ТО В БУДЬ-ЯКОМУ РАЗІ ВИГЛЯДАЄШ ПО-ДУРНОМУ

Кандидати відмовилися від дебатів, тому що кожен з них розуміє, що чим менше вони говорять, тим краще. «Мудрець учить мовчанням і здійснює через недіяння». Це стара китайська мудрість, яку цілком зрозуміли наші основні кандидати в Президенти: чим менше ти робиш і чим менше говориш, тим воно краще, тим більше подобаєшся виборцям.

Вони роблять помилки, коли все-таки тягаються на ток-шоу без дебатів, але, як на мене, багато хто вже просік і це.

На дебатах потрібно говорити щось конкретне. А ця виборча кампанія витримана в стилі комерційної реклами – коли не розповідається про якості товару, а творяться асоціації товару з чимось далеким і приємним. Наші кандидати ж нічого не обіцяють, вони творять асоціативні ряди з Україною, з народом, з якоюсь новою індустріалізацією і з чим завгодно.

Дебати – це такий жанр, коли потрібно говорити про щось визначене, обходитися мантрами просто не виходить. Саме тому кандидати дуже правильно зробили, що відмовилися від будь-яких дебатів.

Хто б виграв у парі Тимошенко – Янукович? Безумовно, виграла б Тимошенко, але Тимошенко виграла б у будь-кого. Поясню… В еліти є певний, скажімо, кодекс. Наприклад, «я вкрав дачу, ти вкрав дачу» або я «вкрав металургійний комбінат, ти вкрав обленерго», – тож давай говорити про благо народу, а не з’ясовуватимемо, хто там і що там.

Тимошенко цього кодексу не дотримується, а Янукович дотримується, тому, відповідно, Тимошенко завжди виграватиме.

Коли ти перегавкуєшся з чорноротою жінкою – чи краще ти гавкаєш, як вона, чи гірше, – ти все одно виглядаєш по-дурному. Та й узагалі ніколи не треба сперечатися з жінками. Коли ніхто не бачить, жінку треба бити нагайкою, як каже Ніцше в «Як казав Заратустра», а якщо хтось бачить, то потрібно просто цілувати руку, але сперечатися не потрібно.

У парі Ющенко – Янукович, гадаю, виграв би Янукович, тому що в Януковича більше можливостей критикувати. У нас же ж Президент, прем’єр-міністр і все начальство використовують опозиційну риторику. Якщо раніше у світі опозиція боролася за місце у владі, то в нас влада завжди бореться за місце в опозиції. Принаймні словесно, тобто всі розмовляють як опозиціонери. Але Янукович за визначенням опозиціонер, а Ющенко все-таки – Президент. Тому опозиційна критика в устах Януковича виглядатиме більш переконливо, ніж в устах діючого Президента.

Чому Яценюк відмовився? Яценюк подивився, що дорослі хлопці й дівчата відмовилися, і подумав, що це тренд теперішнього сезону, тому зробив точнісінько так само. Гадаю, він би з усіма добре дебатував, у нього хороша реакція, він швидко говорить. А коли Яценюк швидко говорить, то не помічаєш, що говорить він дурниці. Крім того, люди в окулярах завжди виглядають переконливішими, ніж люди без окулярів.

Олесь Доній, народний депутат (НУ–НС, Народна самооборона):

З ТИМОШЕНКО МОЖНА ЗМАГАТИСЯ ЦИФРАМИ, А НЕ ДЕБАТАМИ

На цьогорічних президентських виборах ми бачимо надмірну кількість кандидатів у президенти – 18 чоловік. Окрім реальних претендентів з політичними амбіціями, перспективами, коло цих людей збільшено за рахунок так званих технічних кандидатів чи відвертих провокаторів. Зрозуміло, що дебати з такими людьми нівелюватимуть саму ідею висловлення позиції того чи іншого кандидата.

Ще одна причиною, чому кандидати відмовилися від дебатів, як на мене, – вони мають достатньо можливостей донести свою думку через мас-медіа, тобто сенс у дебатах для основних кандидатів відпадає як такий.

Пара Янукович – Тимошенко… Пам’ятаєте, як свого часу під час кампанії 2004 року багато аналітиків не радили Януковичу виходити на дебати з Віктором Ющенком. Хоча Янукович не відзначається красномовством, він усе одно вийшов і тим самим справив враження на свій електорат. Після тих дебатів кожен залишився при своїй думці. Так само й щодо Януковича – Тимошенко. Не думаю, що все вирішується в умінні говорити. Усе-таки в кожного кандидата залишаються власні методи впливу на свій електорат. Електоральні групи вже звикли до сильних і слабких сторін кожного з кандидатів. Тобто якихось змін після дебатів, гадаю, не відбулося б.

З цих двох не виграв би ніхто, але, звісно, що краще б виглядала Тимошенко, оскільки Янукович не спеціалізується на промовах. А Тимошенко вважається одним з найкращих спікерів в Україні. Саме тому Янукович будує свою кампанію в спокійних тонах і не влазить у сварки, бо будь-які дебати можна перетворити на сварку.

Хто б з нею міг позмагатися? Я взагалі не знаю, хто б міг позмагатися з Тимошенко в полі диспуту. Змагатися з нею можна іншими методами, наприклад, цифрами, аналітикою, не обов’язково дебатами.

Тарас Чорновіл, народний депутат (ПР):

УЯВІТЬ СОБІ, ЩО В ПАРІ ДЕБАТУЮТЬ ЯНУКОВИЧ І ПРОТИВСІХ

У тому, що кандидати відмовилися від дебатів, є логіка. У нас система дебатів вибудувана начебто для нормальної виборчої системи, для нормального суспільства, у якому відповідальні кандидати йдуть на вибори. Але наше суспільство, на жаль, не дуже адекватне, а кандидати не відповідальні.

Важко уявити, що в нас можуть відбутися дебати на зразок американських, після яких люди матимуть уявлення, як поводитиметься кандидат, коли стане президентом.

Уявіть собі, що за результатами жеребкування, у парі дебатуватимуть Янукович і Противсіх чи Тимошенко і Богословська. Тобто ми всі розуміємо, що є справжні кандидати, а є технічні, які призначені для того, щоб виливати бруд.

На жаль, за нашим законодавством, і Янукович, і Противсіх мають абсолютно однаковий статус. Я не думаю, що наше виборче законодавство зміниться найближчим часом, тому, гадаю, дебати варто проводити виключно перед другим туром. До речі, я б у законодавстві прописав, аби дебати в другому турі були обов’язковими, навіть під загрозою зняття з претендентів з виборів.

Дебати перед першим туром абсолютно зайві, вони б скидалися тільки на цирк. Хоча й у другому турі вони виглядатимуть безглуздо, то хоч якийсь сенс є. Тому я не засуджую жодного з кандидатів, які відмовилися від них.

Янукович у дебатах однозначно програє Тимошенко, тому вона в другому турі жорстко наполягатиме на них.

Тігіпко, можливо, виграв би в Яценюка. Але в нього були б проблеми з Ющенком, оскільки Ющенко дивно веде будь-які дебати й розмову: ти йому про економіку, а він тобі про націотворення, тобто ти йому про одне, а він про інше. Ми б отримали розмову сліпого з глухим.

Литвин би теж не давав прямих відповідей, а лише б повторював: країну врятує Литвин, хлопці, давайте жити дружно.

Опитала Оксана Климончук