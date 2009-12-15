П'ятеро основних кандидатів відмовилися від теледебатів

Центральна виборча комісія визначила шість пар кандидатів у Президенти України для участі у телевізійних дебатах за державні кошти.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні ЦВК.

Зокрема, 4 січня 2010 року в ефірі Першого національного телеканалу пройдуть теледебати між кандидатами у Президенти України Юрієм КОСТЕНКОМ та Сергієм ТІГІПКОМ, 5 січня – між Анатолієм ГРИЦЕНКОМ та Олександром ПАБАТОМ, 11 січня – між Людмилою СУПРУН та Інною БОГОСЛОВСЬКОЮ, 12 січня – між Олександром МОРОЗОМ та Олегом ТЯГНИБОКОМ, 13 січня – між Петром СИМОНЕНКО та Олегом РЯБОКОНЕМ, 15 січня – між Михайлом БРОДСЬКИМ та Василем ПРОТИВСІХ. 14 січня пройде виступ Сергія РАТУШНЯКА, у якого немає пари в зв’язку з тим, що тільки 13 кандидатів у Президенти дали згоду брати участь у теледебатах.

Як повідомив під час засідання ЦВК голова комісії Володимир ШАПОВАЛ, кожна пара кандидатів у Президенти матиме 60 хвилин для проведення теледебатів. У разі, якщо один з кандидатів у Президенти відмовиться від участі у теледебатах, тому кандидату, з яким він мав брати участь, буде віддано 30 хвилин прямого ефіру для виступу. Зокрема, С.РАТУШНЯК також буде мати 30 хвилин для виступу у прямому ефірі.

Як повідомляв УНІАН, раніше джерело в ЦВК поінформувало, що від участі в теледебатах напередодні першого туру президентських виборів відмовилися Віктор ЮЩЕНКО, Віктор ЯНУКОВИЧ, Юлія ТИМОШЕНКО, Володимир ЛИТВИН та Арсеній ЯЦЕНЮК.