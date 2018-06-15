Дружина Симоненка: чоловік сам собі прасує сорочки і брюки

УНІАН продовжує серію інтерв`ю з дружинами кандидатів у Президенти України

Майже рік тому особисте життя головного комуніста країни стало притчею во язицех. Нову кохану Петра Симоненко журналістку Оксану Ващенко і розлучення з першою дружиною активно обговорювали і в політичних колах, і в ЗМІ, і в сімейних розмовах на кухні. З часом ажіотаж ущух. Петро Миколайович одружився удруге і втретє став татом. Про життя подружжя сьогодні Оксана Ващенко розповіла в інтерв`ю УНІАН.

Оксано, Ви, молода прогресивна дівчина... У всьому поділяєте політичні погляди Петра Миколайовича?

Я не можу сказати, що він не прогресивний. Він людина з великим досвідом, масштабна як політик, і як чоловік. Я можу погоджуватися чи не погоджуватися з якимись його політичними рішеннями, і я цього ніколи не приховую. Але це політика. А в нього більше досвіду.

А до Вашої думки він дослухається?

Дослухається. Але ухвалює рішення сам. Я поважаю його політичні погляди. У нас життя не з вікна автомобіля. Ми ходимо в магазин. І не вибираємо на базарі картоплю під купою камер, як це буває серед наших політиків – вихід раз на півроку. Ми ходимо в магазини, спілкуємося з людьми. Він мені ходить квіти купує. Бачить життя. А зараз він переважно в регіонах пропадає.

Ви допомагаєте чоловікові готуватися до виборів?

Ми з вами колеги по професії. Я теж займаюся журналістикою, політичною журналістикою. Починала з парламентського кореспондента. Коли дитині виповнилося 4 місяці, я вийшла на роботу і зараз веду на “Ері” прямі ефіри з політиками. У моєму житті нічого не змінилося.

Якісь свої знання про виборчу кампанію, досвід я застосовую і зараз. У плані медійному: радіо, інформаційне забезпечення – це лежить на мені. Все, що стосується політичних ідей, технологій – я беру участь як співрозмовник. Ми можемо щось обговорити, порадитися, але Петро Миколайович ухвалюєте рішення сам. Він у цій справі не новачок – брав участь практично в усіх виборчих кампаніях.

У мене роль не тільки дружини, яка підкаже, якого кольору краватку одягнути.

А краватки все ж таки допомагаєте вибирати, чи Петро Миколайович користується послугами стиліста?

За останні 3-4 роки, якщо ви навіть порівняєте попередні фотографії, його зовнішній вигляд істотно змінився, але не тому, що я беру участь у виборі краватки, сорочки або костюма, а тому, що він хоче добре виглядати. Коли людині внутрішньо хочеться добре виглядати – вона сама бере участь у виборі одягу. Він сам може піти і купити собі краватку або ті ж сорочки. Я люблю купувати не стільки костюми, як светри, джинси. Йому шалено добре в цьому, він і любить такий одяг більше, але носить рідко.

Стиліста як такого немає. Є щось подібне до сімейної ради. Він може надіти якусь річ і запитати: “Як мені?” Він недавно купив дуже красиву краватку, але вона не підходила до блакитної сорочки, а підходила до білої. Я про це сказала, і він відразу переодягнувся. Він довіряє моєму смакові. Хоча якщо поспішає, то може сказати: “Якось потім поміняю”.

Те, що йому хочеться добре виглядати – це правда. Він сам старається. Сам собі прасує сорочки і брюки. У неділю в нього йде підготовка на тиждень. Колись я з ним їздила по регіонах і для мене було відкриття, що він сам собі прасував речі в коридорі.

Петро Миколайович витрачає багато часу на перукарні, манікюр?

Я не знаю, чи буде це відкриттям, але манікюр він сам собі робить. Перукар у нього є у Верховній Раді. Там прийнятні ціни і досить професійно стрижуть. Коли я працювала у Верховній Раді журналістом, багато дівчат-колег ходили до цих фахівців. Петро Миколайович завжди ходить до одного майстра. Це вже традиція. Я знаю, що її звуть Оксана.

А фізичну форму підтримує?

Зараз часу не вистачає. У нас стоїть пара тренажерів. Я все збираюся підійти, але ніяк не виходить. Він може сісти на велосипед покрутити. А взагалі Петро Миколайович дуже любить плавати, адже він кандидат в майстри спорту з плавання.

Оксано, раніше Ви відвідували світські заходи як журналіст. Тепер Ви – безпосередня учасниця. Комфортно почуваєтеся в новій ролі?

Абсолютно комфортно. Навіть якщо з Петром Миколайовичем з`являємося на якійсь події і нас починають фотографувати з різних ракурсів – я реагую абсолютно спокійно. Ми поводимося природно.

Раніше Петро Миколайович світських заходів не відвідував. Зараз він активно на них буває. Йому це подобається. Людина живе повноцінним життям. Коли приїжджав Гару (відомий канадський музикант – Авт.) до Києва і ми з`явилися на концерті, то всі остовпіли: “Симоненко прийшов на Гару!”. Яка новина! Адже його як людину практично ніхто і не знає. Йому подобається пісня “Belle”, подобається мюзикл “Нотр-Дам де Парі”.

Петро Миколайович вже в літах. Вистачає сили і час няньчити маленьку доньку?

Чи вистачає сили і час Петру Миколайовичу?! Звісно, вистачає. Йому ж не 70 років. Навпаки, він заряджає від доньки енергією, коли з нею спілкується, грається.

Часто буває, що в суботу-неділю, коли він удома, я можу поїхати в магазин або в якихось своїх справах, і залишаю їх удвох. Він її сам і погодує, і погуляє, і одягне, – тут проблем взагалі немає. Він і весь день може з нею бути.

А няня у Вас є?

Немає. Допомагають переважно мої батьки. Я повністю на них покладаюся. З бабусею перша половина дня, зі мною чи дідусем – друга. Всі по черзі стараємося. Все-таки сторонні люди є сторонні люди. Хоча я чудово розумію, що вона ще трохи підросте, нам від цього нікуди не подітися. Треба буде шукати, щоб хтось допомагав у вихованні. Я не хочу повністю відмовитися від роботи, і Петра Миколайовича адже теж не можу відправити до декретної відпустки на рік.

Початок Вашого сімейного життя знаменувався скандалами і численними публікаціями в пресі. Як Ви на них реагували?

Я не можу сказати, що я або Петро Миколайович були байдужі до того, що відбувалося. Зрозуміло, десь було неприємно. Але ми до цього були готові. Я розуміла, що це публічна людина. Водночас розуміла, що десь мої колеги дещо перебільшують. Щоб щось оцінювати – потрібно знати зсередини. Адже ніхто не знав, як зароджувалися наші відносини, як він жив 35 років у шлюбі (навіть я цього не знала). Судити про щось на той момент було дуже передчасно.

Тепер усе затихло. Думаю, з часом взагалі все забудеться. Головне, що у нього нормальні відносини з дітьми. Для мене це теж дуже важливо.

А Ви підтримуєте стосунки з синами Петра Миколайовича?

Якщо бачимося у Петра Миколайовича на роботі або ще десь – ми вітаємося. Як буде далі – подивимося. Сподіваюся, що буде все добре.

У Вас було досить скромне весілля. Це було Ваше бажання?

У мене ж було не перше весілля. В моєму житті були і біла сукня, і гуляння на 120 осіб, коли мені було 23 роки. До речі, половину тих людей я бачила вперше. Зазвичай, так і відбувається. Це весілля ми робили для себе, для своєї сім`ї. Я взагалі думала, що буде доволі вузьке коло. Разом з нами було 18 осіб, включаючи моїх батьків і сестру Петра Миколайовича. Були найближчі люди – це настільки затишно. Що, ми мали запросити 450 депутатів, які з ним працюють?

Медовий місяць був?

Ні. Співпало з виборчою кампанією. Думаю, може після виборів вийде кудись поїхати. Хочеться в якесь спокійне місце. Може, з снігом, може, без снігу. Але це не розглядається як медовий місяць.

У нас до весілля і після нічого не змінилося. Це була певна формальність, яка робилася перш за все через те, що Петро Миколайович публічна людина, і для дитини. І я не хотіла, щоб в пресі про мене писали: Симоненко “із своєю цивільною дружиною”, або “із своєю коханкою”, “пасією”.

Для мене, рівно як і для нього, штамп в паспорті нічого не означає. Багато людей, і навіть кандидатів у президенти у нас живуть з штампом в паспорті, але других половинок і не бачать, тільки виходять з ними проголосувати перед камерами. Це все формальності.

Розмовляла Ганна Ященко