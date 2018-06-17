ГТС де-факто вже не наша?

Практично сенсаційна заява Віктора Ющенка про те, що Україна втратила майже 70% газотранспортної системи вимагала додаткових з`ясувань і уточнень. Нинішня ситуація - десять днів до президентських виборів - змушує політиків "стрясати" електорат все більш гострими і гарячими заявами. Втім, народну мудрість про неможливість диму без вогню теж ніхто не відміняв...

Що можуть означати слова Ющенка, УНІАН спробував з`ясувати у представника Президента України з міжнародних питань і енергетичної безпеки Богдана Соколовського.

Пане Богдане, заява Президента Віктора ЮЩЕНКА 5 січня про те, що на сьогоднішній день Україна втратила майже 70% газотранспортної системи викликала деяке, м`яко кажучи, здивування. Не могли б Ви пояснити, що вона означає.

Це дуже просто. На сьогоднішній день ГТС юридично наша, але ми фактично втратили можливість управляти нею. Де-юре вона наша, а де-факто, ми управляти нею самостійно не можемо.

Управління фактично перейшло до «Газпрому». Цього не приховує і керівництво НАК «Нафтогаз України» і Олег Дубина (Глава правління НАК "Нафтгоаз України" - ред.) про це написав відверто в листі. Керівництво «Нафтогазу» при всій своїй активності, потрапило в таку ситуацію.

Я, наприклад, не чув подібних заяв і не читав ніде. Про який лист Ви говорите?

Це лист Олега Дубини, а я його дуже поважаю – він хороший менеджер, так от, це лист він написав у грудні і направив до Секретаріату Президента. У ньому йшлося, що без дозволу, саме дозволу, а не узгодження Газпрому, він не може передати копії протоколів від 24 листопада 2009 р. (Протоколи були підписані на додаток до україно-російських газових контрактів і, зокрема, мають передбачати, що Росія не вимагатиме штраф з України за недобір газу. Тоді ж з`явилася інформація, що НАК не може передати в СП копії протоколів без дозволу російської сторони - ред.). Тому ми до кінця й не знаємо, що в цих протоколах записано, які там зобов`язання ми узяли на себе. Про що це говорить? Про те, що ми де-факто своєю ГТС не керуємо.

У найближчі три місяці ми зобов`язані виконувати абслютно всі замовлення без жодних розмов, оскільки ми отримали передоплату за транзит, маленьку, але за контрактом одержали. На яку станцію, в яких об`ємах, у який час доби нам подають газ – все визначає "Газпром". Ми всі зобов`язані виконувати і абсолютно не маємо в своєму розпорядженні можливостей вплинути на транзит.

На сьогодні «Газпром» викупив без жодних обмежень транзитні потужності. Як це розцінити? У нас транзитних потужностей на 140 млрд куб.м на рік і всі вони законтрактовані ("Газпромом") і нам не дозволяється впустити когось третього.

З чого випливає, що всі потужності законтрактовані?

Це випливає із самих контрактів і крім того, підтверджено технічною угодою, згідно з якою ніхто третій без узгодження з партнерами - «Газпромом» і «Нафтогазом», - не може увійти до системи. Фактично, НАК втратив можливість бути незалежним, він змушений робити все те, що йому скаже «Газпром». Для росіян це нормально – це їх тактика і стратегія. За них можна тільки порадіти.

Крім того, «Газпрому» сьогодні вигідно недовантажувати наші сховища. І в кінці грудня наш уряд затвердив баланс газу так, що на кінець року ми повинні вийти на 16 млрд кубометрів газу в сховищах. Ми вперше вийдемо на таке завантаження сховищ. Такого ще експерименту наша ГТС не проходила за всі роки існування.

А що стосується оплати, то і в цьому питанні, враховуючи, що ми маємо обмежені кредитні можливості по лінії МВФ та інших європейських банків, ми можемо розраховувати лише на поблажки «Газпрому».

А в чому вигода «Газпрому» в тому, що в ПСГ буде менше газу?

Відсутність достатнього запазу газу в ПСГ обмежує можливість для переходу в автономний режим, як це було в січні 2009 року (коли через відсутність контрактів "Газпром" припинив подавати газ і Україна перейшла на використання власних резервів - ред.).

При такому малому запасі ми навіть дві доби не протягнемо в таку погоду, яка була в кінці грудня-початку січня ц.р.. Не можна буде більш ніж 120 млн. кубометрів на добу підняти зі сховищ, а нам треба при такій холодній погоді 300-350 млн. куб.

Ось і виходить, що Росії дуже невигідно, щоб ПСГ України були нормально заповнені, тому що тоді, при повторенні ситуації 2009 року з перекриттям газу, ми зможемо протягнути тим довше, чим більше у нас буде газу в ПСГ. З урахуванням забезпечення транзиту критичний об`єм газу в ПСГ має бути на рівні 22 млрд кубометрів.

До речі, з приводу оплати. Як Ви можете оцінити варіант фактично взаємозаліку при оплаті транзиту за збільшеним тарифом і розрахунком за придбаний газ?

В принципі така схема, якщо вона буде прозорою, є цілком нормальною. Я не бачу в цьому великої проблеми, але все залежить, знову ж таки, від умов. Поки незрозуміло, наприклад, якою буде ціна технологічного газу – цього року чи минулого. Не забувайте, що для підтримки транзиту потрібно 6,5 млрд кубів газу – це великі гроші . Якщо за середньою ціною 2009 року, то це близько 1,3 млрд доларів, за ціною першого кварталу 2010-го - 1,9 млрд дол. Отже, тут є різниця.

Як Ви думаєте, чи вдасться без проблем розрахуватися за грудневу закупівлю газу 11 січня?

Я сподіваюся, що в січні за грудневий газ буде заплачено без проблем. Сума не найбільша з яких ми платили – йдеться про 500 з гаком мільйонів доларів. Приблизно відсотків 40% цієї суми буде заплачено за рахунок коштів, одержаних НАКом з ринку, плюс ще з різниці тарифів за транзит набігає чимала сума, крім того, є дозвіл використовувати валютні резерви. Правда, я вважаю, що це не діло брати гроші із заначки. Це фактично - витрачати резерви на проїдання, а не на розвиток. Мені, чесно кажучи, такий варіант не подобається.

Розмовляв Юрій Дощатов