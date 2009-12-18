Нафтогаз без дозволу Росії не дає документи Секретаріату Ющенка

Уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ заявляє, що НАК «Нафтогаз України» відмовився надати на вимогу Секретаріат Президента підписані доповнення до газових контрактів від 19 січня 2009 року, в яких зафіксовано незастосування до української сторони штрафних санкцій за недобір російського газу, а також про зниження споживання газу в 2010 році до 33,75 млрд. куб. м.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Б.СОКОЛОВСЬКИЙ повідомив сьогодні на брифінгу у Києві.

«11 грудня ми одержали від «Нафтогазу України» документ про те, що він не може надати для ознайомлення Президента копії доповнень до контрактів без згоди російської сторони», - сказав він.

При цьому Б.СОКОЛОВСЬКИЙ додав, що «це безпрецедентний випадок, коли глава компанії пише, що необхідно взяти дозвіл у російської сторони».

Також Б.СОКОЛОВСЬКИЙ додав, що ми є свідками того, що «Нафтогаз України» «більше підпорядкований іноземній державі, а не Україні».

«Чи ми є свідками того, що ГТС України і НАК «Нафтогаз України» в цілому підпорядковані інтересам іноземної держави?», - додав Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, "Газпром" і "Нафтогаз України" 25 листопада підписали доповнення до контракту від 19 січня 2009 року, відповідно до якого об`єм поставок газу до України в 2010 році знижено до 33,75 млрд. кубометрів з 52 млрд. кубометрів, що раніше планувалися контрактом. Також сторони закріпили відсутність штрафних санкцій щодо об`ємів споживання газу "Нафтогазом України" в 2009 році. Якби штрафні санкції були застосовані, то Україні довелося б заплатити від 5,8 млрд. дол. (оцінка "Нафтогазу") до 7,8 млрд. доларів (оцінка Президента України Віктора ЮЩЕНКА).

Довідка УНІАН. 19 січня ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» підписали нові довгострокові розподільні контракти на транзит російського газу до Європи через Україну і поставки газу українським споживачам. Контракти не передбачають посередників між компаніями. Термін дії контрактів - з 2009 до 2019 року включно.

Контракт на транзит передбачає збереження у 2009 році пільгової транзитної ставки 1,7 дол. за транспортування 1000 куб. м на 100 км. З 1 січня 2010 року ставка транзиту стане ринковою, і розраховуватиметься за загальноприйнятою європейською формулою.

Відповідно до контракту на поставки газу до України, ціна на газ розрахована за європейською формулою ціни зі знижувальним коефіцієнтом 0,8 (базова ціна - 450 дол. за 1000 куб. м). Ціна змінюється за формулою щокварталу.

З 1 січня 2010 року «Газпром» продаватиме газ Україні за ринковою європейською ціною без знижок.