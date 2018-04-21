Who is Mr. Тарасюк?

Переважна більшість як політиків, так і політологів сходиться у тому, що незрозуміла ситуація, яка склалася навколо статусу міністра закордонних справ України Бориса Тарасюка, жодним чином не сприяє покращенню міжнародного іміджу держави. Якщо ці позиції чимось і відрізняються, то хіба що версіями про те, кого саме слід “призначити” винним у нинішньому “підвішеному статусі” голови МЗС. Зате щодо питання, хто має ситуацію виправляти, сторони виявляють зворушливу одностайність – кожен вказує на протилежний бік конфлікту.

Зрозуміло, що це все рано чи пізно мало зробити пролом навіть у притаманній послам іноземних держав позиції демонстративного невтручання.

Посол РФ: Нічого шкідливішого за внутрішні усобиці не буває

Надзвичайний і Повноважний Посол Російської Федерації в Україні Віктор ЧЕРНОМИРДІН в інтерв`ю УНІАН і « 5 каналу» заявив, що вважає питання про статус міністра закордонних справ Бориса ТАРАСЮКА внутрішньою справою України.

«Я знаю, що є Міністерство закордонних справ, а хто міністр - це справа внутрішня, це справа керівництва держави: ТАРАСЮК - значить ТАРАСЮК, не ТАРАСЮК - значить інший», - сказав посол.

Але водночас В.ЧЕРНОМИРДІН визнав, що боротьба між владними інституціями позначається на іміджі України. «Я можу сказати безвідносно України, Росії або іншої держави, що будь-які протистояння всередині держави завдають колосального збитку економіці, рівню життя людей. Нічого шкідливішого і небезпечнішого за внутрішні усобиці не буває, і це не може не позначатися на міждержавних відносинах», - сказав він.

Посол Польщі: ми не впевнені, хто представляє Україну

Посол Польщі в Україні Яцек КЛЮЧКОВСЬКИЙ вважає, що ситуація, яка склалася навколо неоднозначного трактування в Україні статусу міністра закордонних справ Бориса ТАРАСЮКА, не додає впевненості міжнародним відносинам України.

Про це він повідомив у коментарі УНІАН, відповідаючи на запитання, як на рівні міжнародних відносин сприймається ситуація з міністром закордонних справ Борисом ТАРАСЮКОМ і чи не позначається вона на іміджі України і на її відносинах із зовнішніми партнерами.

“Звичайно це позначається на міжнародних відносинах України, тому що ми, відверто кажучи, не впевнені – хто представляє Україну”, - сказав Я.КЛЮЧКОВСЬКИЙ, додавши, що питання на кшталт “хто має повноваження виступати за Україну” і “наскільки це позиції узгоджені” – виникають.

Посол побажав українській стороні якомога швидше знайти вихід з цієї ситуації.

Посол Грузії: проблем немає, бо склалися дуже близькі відносини

Посол Грузії в Україні Грігол Катамадзе заявляє, що у Посольства немає проблем у роботі з Міністерством закордонних справ України.

Про це він повідомив у коментарі кореспондентові УНІАН, відповідаючи на запитання, як на рівні міжнародних відносин сприймається ситуація з міністром закордонних справ Борисом ТАРАСЮКОМ і чи не позначається вона на іміджі України і на її відносинах із зовнішніми партнерами.

За словами Г.КАТАМАДЗЕ, «це складна ситуація, але ми активно працюємо з МЗС, у нас в процесі не виникає проблем». Посол додав, що, можливо, це пов`язано з тим, що між Україною і Грузією історично склалися дуже близькі відносини. Г.КАТАМАДЗЕ відзначив, що це процес, який вимагає діалогу.

«Я б не сказав, що він погано позначається на іміджі України, але, звичайно, певний негатив існує», - зазначив Г.КАТАМАДЗЕ.