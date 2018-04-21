Один день з життя Віталія Кличка

Останнім часом стала помітною публічна активність спортсмена-політика Віталія Кличка. Ми вирішили відстежити один день колишнього і майбутнього боксера.

Минулий день, 25 січня 2007 року, Віталій Кличко перетворив на своєрідні іменини. З ранку він, як і належить народному обранцю, навідався до Київради, щоб трохи позахищати своїх виборців - йшла сесія законодавчого органу столиці. О першій годині дня спортсмен вийшов на сходи перед будівлею за адресою Хрещатик, 36, щоб зробити гучну заяву. О першій годині Віталія чекав натовп журналістів, фанатів і журналістів-фанатів. Власне, всі вже знали, що він скаже про своє бажання повернутися у великий спорт і можливий поєдинок за звання чемпіона світу з росіянином Олегом Маскаєвим. Журналістів цікавили подробиці, прості кияни хотіли поглянути на живого Кличка, і тому, як тільки він з`явився, відразу заклацали фотоапарати мобільних телефонів. Робити знімки було неважко: боксер виявився в середньому на голову вищим від усього натовпу.

Віталій сказав, що свого часу зробив заяву про закінчення спортивної кар`єри. Але сьогодні, пройшовши всі медичні тести, він ухвалив рішення повернутися на ринг. Боксер збирається поборотися за чемпіонський титул, що належав колись йому і яким сьогодні володіє росіянин Олег Маскаєв. Свої шанси стати володарем високого звання він розцінив як «досить таки непогані". А дозвіл на бій він сподівається отримати не пізніше весни.

Наприкінці відзначив, що своє рішення довго зважував, говорив з друзями, з тими, хто йому близький - дістав повну підтримку. І лише двоє людей висловилися проти його повернення у спорт. «Це моя дружина і мама», - сказав Віталій. Що ж, сподіваємося, життя цього разу спростує народне: «Материнське серце - віщун».

Боксер також відзначив, що його заняття спортом не виключатимуть роботи в Київраді, за традицією затаврував «тарифи Черновецького», а на питання, чи збирається він у мери, відповів: «Зможу відповісти тільки тоді, коли будуть вибори». Під схвальні вигуки своїх прихильників спортсмен зник за дверима мерії.

Увечері того ж дня, ніби на доказ того факту, що він не збирається відмовлятися від політичної діяльності, Кличко взяв участь у заході, який має назву майстер-клас для «Школи молодих політиків». І відбулося це в Українському домі. Майстер-клас був організований німецьким Фондом Конрада Аденауера, представник якого в Україні сказав, що його співвітчизники називають Кличка «Доктор Фауст». Адже «фауст» їх мовою означає «кулак».

Майстер-клас полягав, зокрема, в тому, що спортсмен порекомендував дивитися усім фільм «Роккі». Цей бойовик свого часу дуже вплинув на його душу, тоді ще зовсім юну, і тіло, він почав інтенсивно тренуватися. Кличко також повідомив, що цікавився політикою з дитинства, оскільки виховувався в сім`ї військовослужбовця. Черновецьким він розчарований, оскільки «всі ті принципи, які він декларував під час виборів, залишилися на виборах».

«Думки матеріальні», - запевняв молодих політиків спортсмен, тому наполегливо добивайтеся поставлених цілей. Ось так і Кличко: ставив за мету перемогти «вічного мера», і переміг, правда, мером став Черновецький. При цьому боксер підтримує хороші стосунки з колишнім київським головою Омельченком. На наполегливі запитання щодо висунення його кандидатури на пост мера спортсмен продовжував відповідати ухильно, не на часі, мовляв. Проте не виключив проведення референдуму по відставці Черновецького. Політик сказав, що сам не платить за новими тарифами і закликав киян наслідувати його приклад, затаврував дерибан київської землі. А щодо бійок у Київраді сказав буквально наступне: «Мені неприємно, що депутати б`ються, як жінки».

В цілому можна сказати, що на загальні запитання боксер відповідав добре, але в деталях пробуксовував. Не дуже охоче він говорив про політику і економіку, зате легко - про дитинство і спорт. «Валуєв - найбільший боксер за всю історію боксу, його зріст два метри п`ятнадцять сантиметрів, вага сто п`ятдесят кілограмів, - сказав він про свого російського колегу. - Коли я його поруч побачив, у мене сироти взялися по шкірі... хоча насправді він - хороший хлопець». Кличко повідомив, що під час його бою з Макклайном вболівав за американця, проте його поразку, яку багато хто визнав симуляцією, такою не вважає. Загалом, за словами Віталія, добре, що Валуєв залишився чемпіоном: може, він дістанеться мені чи Володимиру.

Під кінець дня Кличко охоче фотографувався з молодими політиками і роздавав направо і наліво автографи всім охочим. Люди похилого віку розповідають, якщо політик починає так зі всіма поводитися, чекай того, що буде балотуватися. За Віталієм скрізь зосереджено стежив мужик з «бананом» у вусі. Він хоч і виглядав спортивно і підтягнуто, але був на голову нижче за чемпіона світу, а на запитання кореспондента УНІАН, чи є він охоронцем Віталія, відповів запереченням.

Антон Зікора