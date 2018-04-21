Януковичу подарували портфель і показали живого Коельо (фоторепортаж з Давосу)
"Ми приїхали подивитися світ і трішки себе показати", - з посмішкою заявив український прем`єр, додавши, що вважає Давос місцем показу моди...
Більше 2 тисяч відомих політиків, бізнесменів, представників наукової галузі, ЗМІ, громадських організацій беруть участь у Міжнародному економічному форумі у Давосі. У центрі уваги цьогорічного зібрання світової еліти - питання про глобальне потепління. Інші ключові теми - ізраїльсько-палестинський конфлікт, перспективи в Іраку, проблеми глобальних поставок енергоресурсів.
Україну на форумі представляє прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ.
"Ми приїхали подивитися світ і трішки себе показати", - з посмішкою заявив він журналістам, додавши, що вважає Давос місцем "показу моди напрямів розвитку світової економіки".
Пінчук показує Януковичу, де видають фірмові портфелі з написом "Давос".Усі учасники форуму в Давосі могли отримати на шару фірмовий портфель...
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Фото Андрія Мосієнка