Януковичу подарували портфель і показали живого Коельо (фоторепортаж з Давосу)

Януковичу подарували портфель і показали живого Коельо (фоторепортаж з Давосу)

17:43, 27 січня 2007
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"Ми приїхали подивитися світ і трішки себе показати", - з посмішкою заявив український прем`єр, додавши, що вважає Давос місцем показу моди...

Більше 2 тисяч відомих політиків, бізнесменів, представників наукової галузі, ЗМІ, громадських організацій беруть участь у Міжнародному економічному форумі у Давосі. У центрі уваги цьогорічного зібрання світової еліти - питання про глобальне потепління. Інші ключові теми - ізраїльсько-палестинський конфлікт, перспективи в Іраку, проблеми глобальних поставок енергоресурсів.

Україну на форумі представляє прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ.

"Ми приїхали подивитися світ і трішки себе показати", - з посмішкою заявив він журналістам, додавши, що вважає Давос місцем "показу моди напрямів розвитку світової економіки". 

Пінчук показує Януковичу, де видають фірмові портфелі з написом "Давос".Усі учасники форуму в Давосі могли отримати на шару фірмовий портфель...

Янукович Президенту Фінляндії: А особливо мені подобається горілка “Фінляндія”...

 

Янукович вирішує питання з головою СОТ

 

Янукович виконавчому директору форуму: Яка у вас смішна фамілія – Шваб...

 

 

Янукович та Ільхам Алієв згадують, як гарно вони провели час перед Новим роком у Баку

 

Пінчук стежить, аби Янукович, який вітається з Коельо, правильно вимовив його прізвище

 

Напис за Януковичем: “Де українська голова?”

 

Янукович слухає швейцарський шансон

 

Віктор Янукович вітається з самим Тоні Блером

Фото Андрія Мосієнка

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