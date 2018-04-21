Януковичу подарували портфель і показали живого Коельо (фоторепортаж з Давосу)

Більше 2 тисяч відомих політиків, бізнесменів, представників наукової галузі, ЗМІ, громадських організацій беруть участь у Міжнародному економічному форумі у Давосі. У центрі уваги цьогорічного зібрання світової еліти - питання про глобальне потепління. Інші ключові теми - ізраїльсько-палестинський конфлікт, перспективи в Іраку, проблеми глобальних поставок енергоресурсів.

Україну на форумі представляє прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ.

"Ми приїхали подивитися світ і трішки себе показати", - з посмішкою заявив він журналістам, додавши, що вважає Давос місцем "показу моди напрямів розвитку світової економіки".

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Фото Андрія Мосієнка