Чи можливо надрукувати 1,5 мільйона зайвих бюлетенів?

Конфлікт з поліграфкомбінатом “Україна”, який друкує виборчі бюлетені, став вчора головною новиною вітчизняних ЗМІ. Нагадаємо, що наприкінці минулого тижня Мінфін своїм наказом змінив керівництво на комбінаті. А о шостій ранку на понеділок, за версією депутатів від Партії регіонів, туди увірвалися міліціонери, які нібито стали все трощити. Самі “регіонали” попри ранню годину спостерігали за захопленням комбінату, стверджуючи, що знали про нього ще в п’ятницю.

За їхньою версією, неправомірні дії навколо комбінату “Україна” були вчинені бютівцями, які нібито хочуть додатково надрукувати півтора мільйона виборчих бюлетенів, аби потім сфальсифікувати результати виборів. Міністр внутрішніх справ Юрій Луценко стверджує, що “мова йде не про бюлетені, мова йде про відстоювання бізнесу, близького до Партії регіонів. Ні про які додаткові тиражі (бюлетенів) мови йти не може”. За його словами, «справа в тому, що поліграфкомбінат «Україна», зокрема, друкує паспорти та інші документи суворої звітності для державних потреб. МВС фактично звинуватила в конфлікті народного депутата України Василя Грицака, який є близьким до консорціуму ЄДАПС, який нібито відмовився друкувати паспорти в січні, у результаті сьогодні в нас 60 тисяч громадян заплатили гроші, але не можуть отримати паспорт, бо ЄДАПС, фактично використовуючи своє монопольне становище і вплив на колишнього директора поліграфічного комбінату «Україна», відмовляється виконувати свої зобов’язання без попередньої оплати.

Чи можливо в Україні таємно надрукувати, скажімо, півтора мільйона бюлетенів та вкинути їх у скриньки, щоб “скоротити розрив” у результатах голосування? Якщо можливо, то як саме? Про це ми запитали в експертів.

Олександр Черненко, голова Комітету виборців України:

МОЖНА ЗІРВАТИ ВИБОРИ НА ОКРЕМИХ ДІЛЬНИЦЯХ

Дуже проблемно непомітно додрукувати півтора мільйона бюлетенів. Це ж кілька тонн паперу! Тому ймовірне додруковування бюлетенів – це не більше ніж вигадка. Також не уявляю, як таку кількість бюлетенів вкинути у виборчі скриньки. Плюс не слід забувати, що на кожному бюлетені типографським чином друкується номери дільниці та округу.

Інша справа: чи можна, контролюючи комбінат “Україна”, не надрукувати достатню кількість бюлетенів або надрукувати їх невчасно, чи просто запакувати бюлетені для однієї дільниці в пакет для іншої. А якщо номери не збігатимуться з номером дільниці, автоматично голосування визнається недійсним.

Тому, якщо ми говоримо про контроль над комбінатом “Україна”, то йдеться не так про можливість надрукувати додаткові бюлетені, як зірвати вибори на окремих дільницях – або через брак бюлетенів або невчасність друкування.

Андрій Магера, заступник голови ЦВК:

ЦЕ НЕМОЖЛИВО! «УКРАЇНА» – РЕЖИМНИЙ ОБ’ЄКТ

Я вже втомився повторювати, що неможливо надрукувати додаткові бюлетені, бо поліграфкомбінат «Україна» – це режимний об’єкт, де не так просто, як хтось десь вважає, здійснити додаткове друкування бюлетенів, крім тих, які передбачені договором між ЦВК і комбінатом.

Потім ці бюлетені за допомогою підприємства спецзв’язку доставляються у відповідні виборчі округи й за протоколом представник ЦВК передає такі бюлетені територіальній виборчій комісії на її засіданні. Тому зловживати тут якимось чином неможливо.

Сергій Ківалов, екс-голова ЦВК (передав через свого прес-секретаря):

Я НЕ Є ФАХІВЦЕМ З ФАЛЬСИФІКАЦІЙ

Я не є фахівцем з фальсифікацій. Мені не відомі плани наших опонентів. У ЗМІ прозвучали повідомлення про те, що команда прем’єр-міністра намагалася незаконно змінити керівництво комбінату “Україна” з метою надрукувати додатково 1,5 мільйона бюлетенів.

Усі чудово розуміють, якщо надрукувати зайві грошові знаки, то в державі почнеться інфляція. А якщо в такій величезній кількості з’являться зайві виборчі бюлетені, то це призведе до хаосу й дестабілізації самого виборчого процесу. Причому ця зайва маса бюлетенів може бути застосована по-різному, у тому числі і як провокація проти нашої політичної сили.

За аналогією з грошовими банкнотами, найважливіше у виробництві бюлетенів, – це матриця, за допомогою якої вони друкуються. Тому головне, щоб матриця після використання була негайно знищена в присутності офіційних осіб, представників різних політичних сил, журналістів, телекамер, тобто публічно.

Природно, ми стурбовані ситуацією на підприємстві «Україна». І зробимо все, щоб сценарії із зайвими бюлетенями не реалізувалися. Ми впевнені у своїй перемозі, але хочемо взяти її в чесній боротьбі.

Заступник голови ЦВК Жанна Усенко-Чорна:

ТАКІ ЗАЯВИ СПРЯМОВАНІ НА РЕАКЦІЮ НЕОБІЗНАНИХ ЛЮДЕЙ

Практика доводить, що таке неможливо. І ті, хто такі припущення робить, погано знає виборче законодавство, не дуже розбирається в процесі голосування і встановлення підсумків голосування на виборчих дільницях.

Справа в тому, що всі виборчі бюлетені друкуються з зазначенням номерів виборчої дільниці та територіального виборчого округу. І в разі, якщо не збігатиметься кількість виборчих бюлетенів, які будуть виявлені у виборчих скриньках, з тією їх кількістю, що було передано виборчій дільниці хоч на десять відсотків, то, безумовно, результати на такій дільниці будуть визнані недійсними. Тому використання надлишкової кількості бюлетенів на виборчих дільницях є абсолютно неприпустимим і призведе лише до зриву голосування в межах відповідної дільниці.

Тому, вважаю, такі заяви цілковитими провокаціями, і спрямовані вони на реакцію людей, що не обізнані з виборчим законодавстві, не знайомі з технологією підрахунку голосів і складанням протоколів дільничних виборчих дільниць.

Папір для виготовлення бюлетенів замовляється спеціально у французької фірми, із захисними елементами, зокрема з водяними знаками. Фірма використовує для захисту паперу найновіші світові технології. Папір поліграфкомбінат замовляв саме в тій кількості, яка необхідна для виготовлення виборчих бюлетенів – виходячи з кількості виборців, що включені до списків на виборчих дільницях, плюс 0,5 відсотка резерву. Орієнтовна їх кількість 37 мільйонів.

Ви зрозумійте, якщо таке трапиться, то відразу буде встановлено невідповідність кількості невикористаних виборчих бюлетенів і використаних… Цей дисбаланс відразу виявиться під час підрахунку голосів.

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Ми також звернулися до фахівців відомих поліграфічних компаній, які добре знають ситуацію на комбінаті “Україна”, із проханням прокоментувати конфлікт. Опитані нами поліграфісти не припускають можливості того, що названу кількість бюлетенів можна надрукувати таємно.

“На комбінаті є одна, максимум дві машини, які можуть друкувати продукцію такої якості, як виборчий бюлетень, – пояснив нам керівник одного з провідних підприємств, який попросив не називати його імені (“некоректно публічно коментувати проблеми колег”). – Технологія така: для друку бюлетеня береться аркуш формату А1, який двічі або тричі “проганяється” через цю машину. Тоді на неї наносяться необхідні ступені захисту. Якщо один аркуш вміщає чотири бюлетені, то щоб надрукувати півтора мільйона бюлетенів, одна машина має прогнати 375 тисяч аркушів. На це піде більш як доба. Для цього потрібно на 28 годин закрити комбінат та звільнити його від інших замовлень. Крім того, серед персоналу на комбінаті немає політичної єдності, тому розраховувати, що люди, які б робили додатковий тираж, не здогадаються, для чого вони це роблять, і не проговоряться, – просто нереально”.

Наш співрозмовник вважає, що зміна керівництва на поліграфкомбінаті може пояснюватися двома причинами. Перша, бютівці воліли б убезпечити себе від можливих фальсифікації з боку ПР, і друга – намагалися “витиснути” з комбінату компанію ЄДАПС, яка, друкуючи закордонні паспорти, “робить божевільні для поліграфії гроші на рівному місці”. На користь такої версії, вважає наш співрозмовник, слугує те, що перший матеріал з фотографіями про захоплення “України” було розміщено о сьомій ранку на веб-сайті “Багнет”, який має відношення до “регіонала” Василя Грицака, а він, за словами міністра внутрішніх справ Юрія Луценка, причетний до компанії ЄДАПС.

Опитували Маша Міщенко, Ксеня Лесів