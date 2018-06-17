Конфлікт навколо комбінату “Україна”: у кожного своя версія

Сьогодні вранці на столичний поліграфкомбінат “Україна”, де друкуються виборчі бюлетені, було здійснено напад. Головними очевидцями та учасниками події стали депутати від Партії регіонів. Уже о пів на сьому ранку вони були на комбінаті в очікуванні “силового захвату”, про який, кажуть, знали ще з 22 січня. У будівлю “України” намагалася потрапити група людей, а після того, як це їм не вдалося, невідомі порозбивали вікна на першому поверсі й через них проникли до приміщення. Унаслідок зіткнення постраждало двоє охоронців підприємства, також були потрощені меблі.

Близько 11-ої в приміщенні поліграфічного комбінату – тиша. Вхід до приймальні директора стільцями забарикадували депутати від Партії регіонів, серед яких Горбаль, Грицак, Тедеєв. Таким чином вони намагаються не пустити нове керівництво комбінату в особі Володимира Хомка до кабінету. Раніше депутат від ПР Василь Грицак заявляв, що посадові особи Секретаріату Кабміну й керівництво Мінфіну, в управлінні якого перебуває поліграфкомбінат «Україна», “незаконно, у ручному режимі”, внесли зміни до статуту цього підприємства. Як результат – наказом виконувача обов’язки міністра фінансів Ігоря Уманського в.о. генерального директора поліграфкомбінату було призначено Хомка. Як заявив нардеп, завдання новопризначеного в.о. гендиректора – “забезпечення незаконного друку 1,5 млн. бюлетенів в інтересах Тимошенко”.

– Уявіть собі, режимне підприємство, і сюди йдуть невідомі з молотками, битами. Пробили голову двом охоронцям підприємства, – обурюється Грицак. – Рішення про сьогоднішнє захоплення ухвалили на вчорашній нараді. Вона розпочалася об 11.00 у Чеботаря в Кабміні (Сергій Чеботар – заступник міністра Кабінету міністрів України. – Авт.)

У нардепа дзвонить мобільний.

– О, Литвин! Я вибачаюсь, – звертається він до преси й відходить убік.

– Потім йому Віктор Андрійович телефонуватиме, – жартує Горбаль.

– А згодом і сам Обама – щоб поцікавитися станом демократії в Україні, – додає ще один “регіонал”.

За хвилину Грицак знову з’являється перед журналістами.

Голова ВР Володимир Литвин

– Я переговорив з Головою Верховної Ради Володимиром Литвином. Його пропозиція така: передати поліграфічний комбінат “Україна” під юрисдикцію ВР, щоб ніякі правоохоронні органи, ніхто протягом цього періоду не впливав на підприємство. Комбінат має перебувати чітко під парламентським контролем і виконувати всі доручення ЦВК.

Депутат від ПР Василь Грицак

Нардеп ділиться своєю версією, “як усе починалося”.

– Усе це було організовано українською міліцією. Уперше за історію незалежності до цього опустився міністр внутрішніх справ. Який був план. О 6.20 ранку хтось начебто від поліграфкомбінату “Україна” зателефонував 102 і сказав, що на комбінаті невідомі люди порушують громадський порядок, потрібна допомога. Через хвилину тут уже був наряд міліції. Вони підійшли до охорони підприємства й питають: чи порушується порядок? У відповідь чують: у нас усе спокійно, стоять тільки 10 депутатів, розмовляють. Рівно за хвилину заїжджає слідча оперативна група. Питають: чи тут порушується громадський порядок? Знову кажуть: ні. І немає ніяких заворушень? Ні. Тільки-но вони відходять, як рівно за дві хвилини розпочинається штурм. Спочатку під’їжджають два автобуси. Потім джипи. І ці хлопці через паркани зі своїми битами, монтіровками починають штурмувати центральний вхід.

Одразу застосовують спецзасоби – сльозогінний газ. Не працівники міліції, а охоронна структура, яка не має права його застосовувати! А далі їм почала допомагати міліція. Через деякий час охорону підприємства бойовики змели. Штурмом керував безпосередньо заступник начальника управління правоохоронних органів Кабміну Володимир Рудик, а позад нього йшов Хомко. Хомко біля дверей показав, що є наказ про його призначення. Не оригінал, не з мокрою печаткою, а тільки копію... Рудик тут у присутності народних депутатів дав команду начальникові так званої нової служби охорони заховати всі молотки, бити, монтіровки і т.д. Але одного ми зловили й зафіксували. Свою металеву палицю, якою можна і вбити, і переламати руки-ноги, він заховав тут поряд, у туалеті... Друк додаткових бюлетенів – це одне питання. Сьогодні влада хоче блокувати роботу ЦВК. Це означає, вони хочуть, щоб не було кворуму, щоб не можна було провести засідання, і не затвердити результати голосування першого туру, а потім не дати через свого директора надрукувати бюлетені, а можливо, пошкодити ті машини, які працюють на поліграфічному комбінаті. Таку інформацію ми отримали ще 18 січня. Вона пішла після наради в прем’єр-міністра. Це чітко спланований задум. До речі, штурм розпочався на три хвилини раніше, ніж було заплановано на нараді. Їхня мета – захопити підприємство й не дати надрукувати бюлетені, тобто зірвати вибори.

– Виходить, що ви знали план захоплення похвилинно? Звідки? – питаю в Грицака.

– Я генерал-лейтенант міліції. Ми знали про це, бо в управлінні правоохоронних органів Кабміну працюють люди, яких вони не встигли вигнати, і ці люди просто добросовісно передавали інформацію. І 19 січня все це було відомо. Ми знали, що буде штурм о 6.30. Він був о 6.27. Але ми не знали, що буде стільки людей. Їх було понад 200 осіб.

– Якщо ви знали про підготовку до незаконного захоплення комбінату, то чому допустили це, чому не били на сполох?

– Ми били на сполох. Викликали і “102”, і в СБУ дзвонили...

До коридору починають прибувати працівники комбінату…

– Ми прийшли, а нас не пускають на роботу – бійки. Пани б’ються, а в хлопів чуби тріщать, – розповідає друкарка Вікторія. Каже, годину довелося простояти під будівлею, поки нарешті вдалося потрапити до приміщення.

– Столи летіли, стільці, труби, усе порозбивали, потрощили, – жаліється ще одна співробітниця.

– Хто ваш керівник на сьогодні? – питаю в працівників.

– Наш директор Валентин Музика. Нам ніхто не казав, що його змінили. Ми звичайні роботяги. А він гарний керівник. Ми задоволені. Зарплату отримуємо. Що ще треба?

– Ми хочемо нашого директора! Він хороший! Дай Бог кожному такого! – додав хтось.

Грицак починає розповідати про “погану” Тимошенко, від якої страждає увесь комбінат.

– А хто ви такий? – запитує його з натовпу одна з працівниць.

– Народний депутат Василь Грицак, людина, яка на 30-річчі комбінату вручала вам подарунки від Верховної Ради.

Далі Грицак виголошує таке:

– У розпачі після другого туру виборів, де Тимошенко програла на 10 відсотків, уранці 18 числа вона зібрала нараду й дала доручення поміняти директора комбінату. Існує дві версії, що вони мали зробити: або додрукувати бюлетені, що неможливо, або через свого директора запустити сюди грузинських бойовиків і пошкодити машини, щоб комбінат не надрукував бюлетені. Сьогодні ЦВК мала оголосити результати першого туру виборів, але БЮТ, представлений у виборчій комісії, не реєструється на засідання, немає кворуму. Вони блокують рішення й не хочуть, щоб комбінат друкував бюлетені.

– А хто тоді друкуватиме? – щиро дивується одна жіночка.

– А ніхто. Хочуть зірвати другий тур.

– Але Тимошенко не зацікавлена, щоб зривати вибори, – вигукує ще одна працівниця.

– А хто відповідатиме за те, що сьогодні все потрощили? – доноситься запитання з натовпу.

Грицак киває на Тимошенко.

– Це зовсім не Юля. Це Янукович і громив! – не здається прихильниця прем’єра. – Це все навмисно зроблено. Бо вони бояться, що Юля стане Президентом. Усе на неї хочуть спихнути. Злодія в законі беруть в президенти!

Серед людей розпочинається якийсь рух. Сказали, що до комбінату їде директор Валентин Музика. І депутати-“регіонали” разом зі співробітниками виходять у хол зустрічати його.

Спускаючись сходами, працівники обговорюють почуте.

– А хто і справді все це розпочав? Кому вірити?

– Та всі вони брешуть!

Директор Валентин Музика

З’являється Музика. Співробітники вітають його оплесками.

– Буквально з госпіталю вийшов, – звертається він до натовпу. – Методи зміни керівництва я вважаю абсолютно недемократичними. На сьогодні скасовано ухвалу про внесення змін до статуту підприємства. Водночас ніхто мене не звільняв з роботи, тому я вважаю себе чинним директором поліграфічного комбінату “Україна” й хочу заспокоїти всіх громадян України, що комбінат був, є і завжди буде підприємством, яке поважає закони й ніколи, за жодних обставин і під тиском будь-яких політичних сил не піде ні на які фальсифікації, додруковування і т.д. Ми чесні поліграфісти, ми дорожимо своєю роботою.

У супроводі нардепів і працівників він піднімається до свого кабінету.

Міністр внутрішніх справ Юрій Луценко

Власну версію того, що відбувалося на поліграфічному комбінаті сьогодні вранці, озвучив і міністр внутрішніх справ Юрій Луценко. За його словами, о 6.09 по лінії “102” від заступника директора з режиму поліграфкомбінату «Україна» надійшло повідомлення, що невідомі проникли на територію установи й перешкоджають новопризначеному директору в його роботі, забарикадувавшись на центральному вході. У результаті працівники міліції затримали 20 осіб, які разом із групою депутатів від Партії регіонів захопили будівлю поліграфкомбінату, перешкоджаючи проходу в кабінет новопризначеного директора цієї установи. Як зазначив Луценко, під час спроби затримати невідомих з їхнього боку було вчинено активний фізичний опір, у тому числі з боку народних депутатів. Тому міліція почала документувати ці факти, зокрема за допомогою відеозаписів.

Крім того, Луценко наголосив, що ситуація довкола ПК “Україна” “насправді не така, як її спробувала подати Партія регіонів”. “Мова йде не про бюлетені, мова йде про відстоювання бізнесу, близького до цієї партії. Ні про які додаткові тиражі (бюлетенів) мови йти не може”. За його словами, «справа в тому, що поліграфкомбінат «Україна», зокрема, друкує паспорти та інші документи суворої звітності для державних потреб. Як відомо, народний депутат України Василь Грицак, який є близьким до консорціуму ЄДАПС, відмовився друкувати паспорти в січні, у результаті сьогодні в нас 60 тисяч громадян заплатили гроші, але не можуть отримати паспорт, бо ЄДАПС, фактично використовуючи своє монопольне становище і вплив на колишнього директора поліграфічного комбінату «Україна», відмовляється виконувати свої зобов’язання без попередньої оплати. Відтак Міністерство фінансів, у чиєму підпорядкуванні перебуває поліграфкомбінат «Україна», змінило директора». «Ідеться про те, що монополію ЄДАПС на друкування паспортів буде розірвано», – зазначив міністр.

Президент Віктор Ющенко

Ситуацією навколо поліграфічного комбінату зацікавилися й вищі особи держави. Терміново було зібрано засідання РНБО, на якому Президент Віктор Ющенко заявив, що “п’ять народних депутатів від Партії регіонів у знак протесту (проти призначення нового керівника. – Авт.) захопили кабінет директора. З п’ятьма народними депутатами присутні ще 20 людей».

За словами Віктора Андрійовича, цьому передувало рішення уряду щодо призначення нового керівника поліграфкомбінату «Україна». «Декілька днів тому за ініціативою уряду був змінений статут цього підприємства, і на базі зміненого статуту відбулося призначення нового керівника», – сказав Ющенко, зазначивши, що новий керівник не має допуску до роботи з секретними документами, тобто до державної таємниці, і таким чином не має права управляти підприємством.

Президент вважає, що причиною конфлікту навколо поліграфкомбінату стало рішення Кабінету міністрів України “нашвидкуруч змінити статут і замінити керівництво поліграфкомбінату «Україна» відразу після першого туру виборів”.

Ющенко назвав такі кроки недалекоглядними, недоцільними й сумнівними. “Це провокує підозри в непрозорості, маніпуляціях і намірах використати державне підприємство, яке друкує бюлетені, в інтересах однієї зі сторін виборчих перегонів”, – підкреслив Президент.

Відтепер згідно з рішенням РНБО поліграфічний комбінат «Україна» охоронятимуть Внутрішні війська, а СБУ вестиме відеоспостереження за друком бюлетенів.

Депутат від БЮТ Андрій Портнов

Ситуацію навколо комбінату коментували й у штабі БЮТ. Нардеп Андрій Портнов заявив, що кандидат у президенти, прем’єр-міністр Юлія Тимошенко не має потреби в послугах поліграфічного комбінату «Україна». За його словами, ті, хто намагаються породити конфлікт навколо друку виборчих бюлетенів, роблять лише ведмежу послугу.

– Необхідно терміново встановити, хто брав участь у намаганні змінити менеджмент комбінату перед виборами й притягти винних до відповідальності, – сказав Портнов.

…На цей момент на комбінаті начебто все спокійно. Керувати підприємством продовжує Музика.

Анна Ященко

Фото Дмитра Корабльова, Андрія Скакодуба / УНІАН