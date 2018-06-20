Чи можливо провести чесні вибори за оновленим виборчим законом?

Президент України Віктор Ющенко підписав зміни до закону про вибори Президента. Головне з нововведень – вилучено положення, за яким засідання виборчої комісії є повноважним, якщо в ньому бере участь не менш як дві третини складу комісії. Ми вже подавали думки фахівцівз приводу цієї норми.

Після підписання документа Президентом ми запитали експертів, чи можливо за цим законом провести чесні вибори? Чи загрожують нам такі великі фальсифікації, як про це каже Тимошенко? Зрештою, чи вплине така виборча кампанія на міжнародне визнання результатів наших виборів?

Юрій Ключковский, народний депутат України (НУ–НС):

ЦЕЙ ЗАКОН НЕ МАЄ НІЧОГО СПІЛЬНОГО З ПРАВОМ

Ще влітку, коли були внесені перші зміни до виборчого законодавства, його вже серйозно попсували. Учора це псування завершили. У результаті цей закон не має жодного стосунку до права. Ні до конституційного, ні до виборчого, ні до якого... Але комусь хотілося його приймати. І ті, хто його приймали, добре це розуміли.

Чи визнають міжнародні організації вибори, залежатиме від бажання міжнародних спостерігачів бачити щось чи не бачити. Оскільки вони нічого не бачили в першому турі, то й на другому нічого не побачать.

Вибори в першому турі проходили відносно спокійно, і хоча порушення були, на результати тих кандидатів, котрі вийшли в другий тур вони не вплинули.

У кінцевому рахунку, усе залежить не від закону, а від бажання основних суб’єктів виборчого процесу... А чи створює закон передумови для фальсифікацій? Створює. Це було помітно літом, коли ухвалили його першу редакцію. Закон написаний для того, щоб відкрити можливість максимально зловживати на виборах і щоб ніхто цього не помітив. Можливі маніпуляції з комісіями, перетасовки членів комісій безпосередньо перед виборами. І це відбуватиметься, очевидно, в інтересах того чи іншого суб’єкта (мені байдуже якого), але не в інтересах чистоти виборів.

Олександр Барабаш, експерт з виборчого права:

ЗАКОН ЗНАЧНО ПОГІРШИТЬ АТМОСФЕРУ КАМПАНІЇ

Моє ставлення до закону завжди було негативним, а вчорашні зміни прибирають останні правила в упорядковані виборчого процесу. Оцінити обсяги ймовірних фальсифікацій практично неможливо. Сподіваюся, що ці фальсифікації не будуть системними.

Я казав, що скасування кворуму породить хаос і навіть фізичну боротьбу за бюлетені й за печатки комісій. Трактування деяких норм закону поклали на революційну творчість мас (які працюють у виборчих комісіях). Ми можемо мати зростання хаосу й правову “самодіяльність” комісій. Автори закону підклали свиню своєму кандидатові. Тепер як би не завершилися вибори, загальна атмосфера викликатиме недовіру до результату. Невгамовне бажання політиків напередодні виборів прийняти закон, який погіршує атмосферу, погано відбиватиметься на іміджі майбутнього Президента. Здавалося б, кандидат, який мав більші шанси на перемогу, мав би подбати про здорову атмосферу виборів. А тепер, як би вони не пройшли, буде загальне відчуття, що вибори пройшли в хаотичному, незаконному порядку. Від цього програють обидва кандидати.

До сьогодні я висловлював припущення, що масових, системних фальсифікацій не буде, а якщо й будуть, то від незнання, недосконалості закону. А після прийняття норми щодо скасування кворуму ламається пошана до виборчого процесу. Результати будуть такими, якими силою завоювала більшість виборчої комісії. Результат буде продиктовано силою.

Віктор Мусіяка, фахівець з конституційного права:

МИ УВІЙШЛИ В СЕРЙОЗНИЙ ПРАВОВИЙ КЛІНЧ

З прийняттям закону ми ввійшли в серйозний правовий клінч. Боротьба між двома кандидатами стала настільки гостра, що норма про обов’язковість кворуму комісій справді могла використовуватися,як інструмент зриву виборів. Звичайно, слід було приймати заходи. Але скасовувати кворум взагалі не можна. Лунали ж здорові пропозиції: залишити кворум – половина членів комісій плюс один. Це був би в цій ситуації хоч якійсь вихід. Узагалі принцип формування комісій поганий, ну не можна формувати комісії з представників двох учасників. Вони не довіряють одне одному, існують можливості для корупції.

Крім того, закон має цілий ряд вад, пов’язаних із недосконалістю реєстру, голосуванням на дому, виборами за кордоном. Усі норми потребують серйозного підходу й чіткого визначення формул... Бо все, що було прийнято двома політсилами (БЮТ та “Регіонами”) ще починаючи з липня, було спрямовано на те, аби після виборів мати можливість оскаржувати результати виборів і звинувачувати одне одного в зловживаннях.

Як реагуватиме на результат виборів міжнародна спільнота, якщо зловживання – таки будуть? Звичайно, для майбутнього Президента важливо, аби його обрання нормально сприймали на міжнародній арені. Але ми перебільшуємо значення їхньої реакції... На першому етапі вони можуть жорстко відреагувати на порушення, а потім мине якийсь час і підуть визнання, привітання... Зрештою, вибори Лукашенка теж колись не визнавали, а зараз ЄС налагоджує з ним співпрацю.

Опитувала Маша Міщенко