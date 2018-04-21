Про що болить душа у Юлії Тимошенко?

...Про зустріч з Ющенком

Сьогодні лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО планує зустрітися з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

Про це вона повідомила сьогодні на брифінгу в Києві.

Ю.Тимошенко зазначила, що вона була ініціатором цієї зустрічі, під час якої планується обговорити «катастрофу, яка розгортається в Україні” і пов`язана з постачаннями енергоносіїв, збільшенням цін на житлово-комунальні послуги.

Крім того, за словами лідера БЮТ, планується обговорити наслідки для національної безпеки України від передачі частині активів газотранспортної системи в обмін на можливість видобувати газ на території РФ.

Лідер БЮТ також повідомила, що планує передати Президентові хрестик, який вона привезла з Єрусалиму.

(Пізніше прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА повідомила, що в офіційному графіку Віктора ЮЩЕНКА зустріч з лідером БЮТ на сьогодні не запланована. За її словами, Президент бере участь в заходах, присвячених офіційному візитові Президента Республіка Казахстан Нурсултана НАЗАРБАЕВА). Про готовність включити до складу БЮТ Народний Рух України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що БЮТ готовий включити до свого складу Народний Рух України.

«Для Народного Руху України двері нашої політичної сили відкриті. Ми готові підписати всі документи щодо вступу НРУ до нашого блоку», - сказала Ю.Тимошенко.

Крім того, вона запевнила, що БЮТ готовий підписати документи про створення єдиної опозиції в парламенті, і в разі проведення дострокових виборів, скласти з НРУ єдиний список.

«Я вважаю, що НРУ як партія стояла біля витоків здобуття Україною незалежності і надзвичайно багато вклала своїх сил для цього», - сказала Ю.Тимошенко. Вона зазначила, що НРУ – історичне явище, і неприпустимо, щоб НРУ зник з політичного поля України, і висловила жаль, що «хтось НРУ постійно адаптує» у велику партію.

(Голова Народного Руху України Борис ТАРАСЮК, коментуючи це і аналогічні припущення, допустив координацію дій НРУ і Блоку Юлії Тимошенко. Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві. Б.Тарасюк зазначив, що розмови про координацію дій опозиції велися, але голосування БЮТ 12 січня за закон про Кабінет міністрів все зіпсувало. «На жаль, голосування перекреслило всі домовленості і наміри, але це не означає, що не може бути повернення до переговорів. За певних умов буде повернення, і я не виключаю - найближчим часом», - сказав він). Про кандидатуру на посаду міністра закордонних справ БЮТ підтримає будь-яку кандидатуру на посаду міністра закордонних справ, внесену Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

«Та кандидатура, яку внесе Президента, наша фракція підтримуватиме у повному складі», - сказала Ю.Тимошенко.

Вона також зазначила, що прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ і його команда порушили обіцянки, дані Президентові під час підписання Універсалу національної єдності, звільнивши Б.Тарасюка з посади.

«Я вважаю, що це було порушенням домовленостей з боку Партії регіонів», - зазначила Ю.Тимошенко. За її словами, «кидання» увійшло до політичного лексикону, причому це слово введене донецькою політичною командою.

Водночас лідер БЮТ переконана, що після голосування у Верховній Раді за відставку Б.Тарасюка Президент і Б.Тарасюк зобов`язані були підкоритися Конституції. «ТАРАСЮКА звільнили так, як це передбачено Конституцією», - зазначила Ю.Тимошенко.

На її переконання, Б.Тарасюк повинен був гідно піти у відставку, а Президент внести нову кандидатуру.

«Те, що зробили такі загальносвітові розбірки, є, на мою думку, помилкою команди Президента”, - вважає Ю.Тимошенко.

Про задоволення при відставці Мороза Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що члени фракції БЮТ голосуватимуть за відставку Олександра МОРОЗА з посади Голови Верховної Ради України.

«Ми з великим задоволенням проголосуємо за відставку О.Мороза з посади спікера», - зазначила Ю.Тимошенко.

Вона переконана, що О.Мороз «повинен бути за межами спікерського крісла і взагалі за межами парламентського залу», оскільки він привів до реваншу корупційні клани в Україні.

«Він за це, рано чи пізно, має відповідати і перед історією, і перед народом», - переконана лідер БЮТ.

(Як повідомляв УНІАН, сьогодні лідер фракції «Наша Україна» Вячеслав КИРИЛЕНКО заявив, що «Наша Україна» ініціюватиме питання про відкликання О.Мороза з посади Голови Верховної Ради з огляду на незаконне, на переконання членів фракції, оприлюднення в офіційних ЗМІ закону про Кабінет Міністрів, заветованого Президентом).

Про референдум за відставку київського мера і Київради Лідер БЮТ вважає, що київська влада безпідставно відмовили в реєстрації ініціативної групи з проведення референдуму в столиці.

«Безперечно, було відмовлено штучно», - наголосила Ю.Тимошенко, зазначивши, що дуже дивно, коли документи про довіру або недовіру мерові Києва розглядає сам мер столиці.

На її переконання, український політикум свідомо залишає це питання в такому невизначеному стані.

Ю.Тимошенко також зазначила, що БЮТ підготував проект закону про референдум, після ухвалення якого ніхто не зможе заборонити громадянам висловити свою довіру владі.

«Це дуже показово – ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ референдуму боїться. Саме тому він чинить такий нікчемний опір проведенню референдуму», - сказала вона і запевнила, що БЮТ зробить усе для проведення референдуму в Києві.

(Як повідомляв УНІАН, 1 лютого відмову в реєстрації дістала ініціативна група, створена 23 грудня на зборах, що відбулися за підтримки політичної партії «Велика Україна», громадського об`єднання «Голос громади Києва», громадських організацій «Київ-3000», «Комітет з протидії корупції і організованої злочинності», об`єднань депутатів Києва «Рада», «Пора». Підстави для відмови - наявність у поданих для реєстрації документах виправлень. На сьогоднішній день в Києві створено ще 5 ініціативних груп з проведення референдуму про недовіру Київському міському голові Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ і Київській міській раді V скликання. Зокрема, за підтримки БЮТ; за підтримки партії «Реформи і порядок», дві ініціативні групи за підтримки партії «Яблуко» і ще одна - за підтримки «Нашої України»). Про круглий стіл у Президента БЮТ не братиме участі в круглому столі, який ініціює Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

«Що стосується круглих столів між ЮЩЕНКОМ і ЯНУКОВИЧЕМ, це вже їх справа. Я вважаю, що це великий обман українського народу, і в таких круглих столах ми участі не братимемо», - сказала Ю.Тимошенко.

Вона переконана, що такі ініціативи продовжують «зраду і обман». “Брати в цьому участь, ми вважаємо, просто аморально”, - сказала вона.

(Як повідомляв УНІАН, 10 січня Президент України В.Ющенко, голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ і прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ домовилися про проведення в Україні 14 лютого круглого столу з підготовки "дорожньої карти" виконання Універсалу національної єдності. 29 січня Президент висунув ряд умов для проведення національного круглого столу. Зокрема, він наголосив необхідність узгодження позицій щодо закону про Кабінет Міністрів, відмови від скасування посади секретаря РНБО, ініціативи щодо закону про Президента України і нового закону про основи зовнішньої і внутрішньої політики. У свою чергу В.Янукович 1 лютого заявив, що визначиться щодо своєї участі в національному круглому столі після отримання офіційних пропозицій. «Ми ще не обговорювали питання проведення круглого столу. Після того, як надійдуть офіційні пропозиції і умови цього круглого столу, ми їх обговоримо у відповідному політичному колі, швидше за все, в коаліції».) Про голосування за зміни до закону про Кабмін Юлія ТИМОШЕНКО не виключає, що фракція БЮТ голосуватиме за зміни до Закону “Про Кабінет міністрів України”.

«Ми голосуватимемо залежно від змісту цих поправок. Якщо поправки будуть логічними, ми їх підтриммаємо», - сказала Ю.Тимошенко.

На її переконання, дискусії про цей закон і повна відсутність дискусії про підвищення житлово-комунальних тарифів свідчать про те, що «у нашої влади спотворені, збочені пріоритети – вони борються за посади».

Водночас Ю.Тимошенко наголосила, що закон про Кабмін повинен діяти, оскільки вето Президента подолане.

Про маніпуляції з газотранспортною системою Лідер БЮТ закликає скликати засідання Ради національної безпеки і оборони, щоб не допустити маніпуляцій з газотранспортною системою України.

За словами Ю.Тимошенко, участь української ГТС у консорціумі з РФ в обмін на можливість видобувати газ в Росії, може спричинити таку ж кризу, як і постачання газу через «Росукренерго». «Це може остаточно позбавити Україну енергетичної незалежності і торкнутися політичного суверенітету України. Все, що робиться в ПЕК, має для України крайній ступінь небезпеки», - наголосила Ю.Тимошенко. На її думку, ця ініціатива Президента Росії Володимира ПУТІНА має розглядатися в комплексі, враховуючи те, що газ до України постачається за свідомо завищеними цінами. Ю.Тимошенко вважає, що це практично є захопленням української ГТС.

Вона висловила надію, що Президент і його команда, «здорова частина» парламенту виступлять з ініціативою розглянути це питання на засіданні РНБО.

За словами лідера БЮТ, з метою не допустити, щоб ділки з РФ прибрали до своїх рук українську ГТС, БЮТ підготував законопроект, який забороняє будь-які маніпуляції з НАК «Нафтогаз України». Зокрема, передбачено заборонити приватизацію, акціонування, створення спільних підприємств, консорціумів, передачу в концесію або лізинг НАК «Нафтогаз України» або його майна. «Поки цей закон не буде прийнятий, ми не дамо ВР рухатися ні на крок вперед», - наголосила Ю.Тимошенко. Вона запевнила, що БЮТ не дозволить, щоб шляхом передачі Росії ГТС був втрачений політичний і енергетичний суверенітет України.

Ведення розмов навколо нашої ГТС в обмін на якісь ілюзії – це велика авантюра, афера і це є безумовною здачею національних інтересів України, так само, як було із здачею національних інтересів України «Росукренерго», - додала вона.

«Те, що пан ЯНУКОВИЧ, пан БОЙКО та інші заявляють, що вони вже підписали і парафували всі документи щодо передачі ГТС. Я хотіла б нагадати їм Помаранчеву революцію і, якщо вони не прислухаються до голосу опозиції, ми їх просто винесемо з кабінетів, де вони сьогодні перебувають», - запевнила Ю.Тимошенко.

(Як повідомляв УНІАН, 1 лютого ц.р. Президент Росії Володимир ПУТІН заявив, що Україна має намір запропонувати повернутися до ідеї створення газотранспортного консорціуму шляхом обміну частки в українських газопроводах, якими російський газ експортується до Європи, на доступ до видобутку газу в Росії. Після цієї заяви прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ припустив можливість передачі активів української ГТС в обмін на паритетну участь в газодобувних активах Росії. «Йдеться про наміри. Я вважаю, якщо говорити про наміри, ми завжди повинні підходити конкретно. Якщо йтиметься про об`єднання, то воно повинне бути на рівні партнерських відносин. Ці відносини повинні бути зрозумілі, як кажуть 50х50», - сказав В.Янукович. Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив, що ще рано говорити про конкретні проекти в газовій сфері між Україною і Росією. За словами В.Ющенка, його позиція в цьому питанні формується на принципах національних інтересів України). Про страхування громадян при підвищенні комунальних тарифів Блок Юлії Тимошенко пропонує Верховній Раді прийняти закон, який передбачає страхування громадян при підвищенні тарифів на житлово-комунальні послуги.

«Ми розробили і внесли до парламенту законопроект, який передбачає певне страхування громадян при підвищенні тарифів», - сказала Ю.Тимошенко.

За її словами, законом пропонується встановити залежність підвищення комунальних тарифів від темпів зростання середньої заробітної плати і пенсій; передати Національній комісії регулювання енергетики право встановлювати житлово-комунальні тарифи в регіонах; законодавчо закріпити дотування сімей, які витрачають на комунальні послуги більше 20% місячного доходу.

Крім того, Ю.Тимошенко запевнила, що в містах, де мери необгрунтовано підвищили тарифи в 3-4 рази, почнуться заходи щодо їх усунення. «Місцева влада неодмінно зменшить тарифи», - наголосила Ю.Тимошенко.

Вона також зазначила, що якщо порівнювати ціни на тарифи за її прем`єрства і прем`єрства Віктора ЯНУКОВИЧА, то ціна на газ для населення зросла в 2,04 разу, теплопостачання – в 2,65, на гарячу воду – в 2,98.

(Як повідомляв УНІАН, Блок Юлії Тимошенко з 5 лютого починає Всеукраїнську громадську соціальну акцію «Сьогодні зарплата і пенсія – завтра тарифи». Крім того, БЮТ вимагає терміново прийняти зміни в Закон України «Про житлово-комунальні послуги», подані народними депутатами Ольгою БОДНАР і Ю.ТИМОШЕНКО). Про скасування політреформи через Конституційний суд

Юлія ТИМОШЕНКО пояснює відсутність в Конституційному Суді подання БЮТ щодо скасування конституційної реформи процедурою його розгляду.

За її словами, відповідне подання "повністю підготовлене, і всі підписи фракції під цим поданням стоять".

"Єдине, є процедура розгляду цих питань", - сказала вона.

Ю.Тимошенко пояснила, що подання щодо відміни політреформи не можна робити, поки не будуть розглянуті подання, які вже зроблені фракцією.

"І коли будуть наші два подання розглянуті, ми відразу подамо третє", - сказала вона.

Ю.Тимошенко зазначила, що стратегічні плани БЮТ не змінюються – "це дострокові вибори, імперативний мандат для всіх депутатів, у тому числі і ВР, а також скасування абсолютно безглуздої політреформи".