Ющенко каже, що українцям буде соромно за свій вибір. Фоторепортаж з VIP-голосування

Ющенко вже готовий легітимно передати естафетну паличку новообраному президенту. Більше того, чинний Президент наостанок поставив “завдання понад усе”: показати, що “ми можемо демократично передавати владу”.

Водночас заступниця голови його Секретаріату Марина Ставнійчук прогнозує судові розгляди і спори за результатами виборів. У цій позиції її повністю підтримує одна з кандидатів у президенти – Юлія Тимошенко. На брифінгу у своєму штабі лідерка БЮТ заявила: "країна пам`ятає такі часи, коли не тільки оголошували президентів, видавали посвідчення, а ще й вітали президентів, а потім доля складалася зовсім по-іншому", Тож, на думку Тимошенко, “якщо хтось буде до реального підрахунку голосів оголошувати або святкувати чиїсь перемоги, це просто маніпуляція свідомістю людей”.

Хто б не був наступним Президентом, українцям буде соромно за свій вибір, - переконаний Ющенко.

Фаворит (за попередніми даними) президентських перегонів Віктор Янукович навпаки схильний розцінювати вибір України як “хороший”, бо він – “за хороші зміни, стабільність і сильну Україну...” Більше того, за версією лідера ПР, розставляючи “хрестики” у бюлетенях, українці не тільки віддавали перевагу тому чи іншому кандидату, а й робили “перший крок у подоланні кризи”.

Як не дивно, обидва кандидати за кілька годин до кульмінації виборчих перегонів, нарешті, знайшли спільну позицію. Кожен свято переконаний у щасливому, забезпеченому та стабільному майбутньому країни навіть попри те, що кожен збирається йти до цього щастя іншим шляхом та пропонує свої механізми. Звичайно, загальнонаціональний добробут має “накрити” країну за умови перемоги одного конкретного кандидата (прізвище варіюється у залежності від особи коментатора).

“Я проголосувала за нову Україну – прекрасну європейську країну, люди в якій житимуть щасливо. А я служитиму Україні усією душею”, - заявила Тимошенко, опустивши бюлетень у скриньку для голосування.

Вочевидь надії президентського табору обійтися без тривалих судів з приводу встановлення результатів волевиявлення цього разу не справдяться. Але особисто Віктор Андрійович може втішатися, скажімо тим, що до нього особисто з великою повагою ставиться Ренат Ахметов. Олігарх заявив присутнім у штабі Януковича журналістам, що навіть готовий взяти Ющенка у свою команду: "Моя команда - це "Шахтар". Якщо його це цікавить, будь-ласка. В будь-якій якості ми готові його запросити...”

Іншу зацікавлену особу – чинного (поки що?) спікера ВР Володимира Литвина майбутнє працевлаштування “бронзового призера” перегонів хвилює значно більше за ймовірне працевлаштування нинішнього голови держави у футбольному клубі. Бо “спортивне майбутнє” Президента розпуску ВР з усіма очевидними наслідками не потребує. Тож спікер прямо на виборчій дільниці порадив Тигіпку “менше мельтешити”, й тоді все буде добре. Та пояснив: “якщо він думає себе працевлаштувати, це не означає, що потрібно розпустити парламент...”

Між тим навколишнє життя йде собі, й не збирається зважати на особливості боротьби за владу та передачі повноважень по-українськи. От сьогодні, до речі спливає термін, коли Тимошенко як ще чинний прем’єр мала б розпочати переговори з австрійською компанією Centragas - співзасновником газового трейдера RosUkrEnergo щодо повернення 11 млрд. кубометрів газу на суму 3,5 млрд. дол. Києву загрожує судовий розгляд у міжнародному арбітражі. Чи візьме той до уваги необхідність звільнення українського ринку від газових посередників? Чи сприйме як аргумент політичну доцільність?

У Газпромі вже умили руки, мовляв вони “не мають відношення до ситуації, що склалася...”

Ганна Ткаченко

Фото УНІАН