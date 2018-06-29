Партія регіонів злякалася місцевих виборів?

Скасування виборів до органів місцевого самоврядування, – прецедент, за яким можна скасовувати будь-які вибори: парламентські, президентські. Можна навічно узурпувати владу...

16 лютого, парламент ухвалив постанову “Про визнання такою, що втратила чинність постанови Верховної Ради України “Про призначення чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у 2010 році”. Постановою ВР скасовується рішення парламенту, яким передбачалося проведення виборів у конституційно обумовлені терміни – 30 травня 2010 року. Проте в документі не вказано дату, на яку перенесено вибори. Чи мала право ВР приймати таке рішення і що за ним стоїть? Про це ми запитали в самих депутатів.

Юрій Ключковський, НУ–НС («Наша Україна»):

ТРЕБА ЗМІНИТИ КОНСТИТУЦІЙНУ НОРМУ

Я підтримав постанову про скасування виборів 30 травня, аби до осені ми прийняли зміни до закону про місцеві вибори. Гадаю, конкретна дата виборів визначатиметься в процесі цих змін.

За чинною Конституцією, строк повноважень рад – п’ять років, а міських, сільських, селищних голів – чотири роки. Однак, Конституційний Суд, який уже тлумачив закон про місцеві вибори, не відповів на запитання, з якого часу, з якого скликання поширюється на ради п’ятирічний термін. Тому тут є повний безлад, який теж усунути, і найкраще це зробити встановленням відповідного перехідного положення в змінах до Конституції, до статті 141, щодо строку повноважень рад і голів. Треба вирівняти строк повноважень (п’ять років) і записати в перехідних положеннях – коли мають проводитися наступні вибори.

Пояснення Партії регіонів, начебто немає грошей на вибори, з точки зору Конституції, неправильне. Якщо ви хочете проводити вибори, то знайдіть гроші.

Можливо, у когось, хто голосував за скасування виборів, були й інші думки, але я їх читати не вмію і не вгадуватиму.

Чи можна скасовувати вибори, не вказуючи нову дату? Так, це слабкість цього рішення.

Хто готовий приймати конституційні зміни? Я не знаю. Навколо цього ведуться дискусії, але той проект, який проголосовано, це передбачає.

Раніше ми хотіли зробити подання до КС для більш докладного роз’яснення закону про місцеві вибори. Тоді «регіонали» відмовилися підписувати таке звернення, але зараз, наскільки мені здається, у деяких представників ПР міняється позиція щодо законопроекту.

Тарас Чорновіл, народний депутат (позафракційний):

ПР БОЇТЬСЯ ЦИХ ВИБОРІВ ЯК ВОГНЮ

Верховна Рада скасувала вибори й тим самим підвісила їх у повітрі, бо там не вказано нової дати. Були інші проекти постанов, наприклад від Оксани Білозір. Що теж не відповідає Конституції, але там принаймні чітко вказано конкретні мотиви, чому провести вибори не 30 травня, а восени.

У постанові Кармазіна, яка, на жаль, була прийнята Верховною Радою, є такі дві речі: абсолютне ігнорування Конституції, бо Конституція є законом прямої дії. Постановою ВР переважити Конституцію не можна. Другий момент – ця постанова справді вносить хаос...

Щодо мотивів… Чому це вносив Кармазін, я в принципі зрозуміти не можу, тому що це занадто кон’юнктурна постанова.

Гадаю, Партія регіонів голосувала за цю неї тому, що президентські вибори показали, що на Сході й Півдні України розвивається нова політична сила на чолі з Сергієм Тігіпком, яка для ПР стає серйозною загрозою. Сила Тігіпка до кінця поки не сформована, невідомо як вона може спрацювати на місцевих виборах, але авторитет лідера, як правило, має серйозне значення для електоральних рішень.

Тому, мабуть, у них є страх того, що може відбутися колосальна втрата голосів на місцях. Це буде сигналом виборцям, який відтікатиме від Партії регіонів. Тобто ПР боїться цих виборів як вогню, тому так активно голосувала.

Правда, не знаю, чому не голосував БЮТ, який теж зацікавлений, аби цих виборів не було. У БЮТ проблема, бо на їхньому полі багато хто танцює: Ющенко, Тягнибок, Яценюк та інші. Гадаю, бютівці просто виявилися трохи розумнішими, бо вони вже побачили аналогічну схему в межах одної області – Тернопільської. Виборці в Тернополі дуже негативно зреагували на намагання БЮТ скасувати місцеві вибори...

Якщо ця постанова буде скасована через КС, а для цього є всі підстави, то наслідки на Сході України для ПР будуть дуже погані. Щось аналогічне – як для БЮТ у Тернополі.

Знаю, що вже є група з сорока п’яти депутатів, котрі звертатимуться з поданням в Конституційний Суд.

Верховна Рада не мала навіть права переносити дату виборів, бо є терміни повноважень рад і голів, визначені Конституцією.

Яка була б оптимальна дата? Оптимальна дата випливає з Конституції – у травні.

Мені особисто однаково, хто що здобуде на цих виборах, має відбутися виконання конституційної процедури. Інакше в нас усе стане нелегітимним. Далі таким самим чином можна скасувати вибори парламенту, Президента. Торік говорили про такі загрози, і нині така загроза реалізована.

Хтось виправдовується, що начебто голосували за постанову, аби прийняти конституційні зміни… Поки є чинна норма Конституції, ми маємо її виконати. Якби ми внесли зміни до Конституції, узгодили тривалість каденції місцевих рад і голів, тоді було б усе по-іншому. Але ми цього не зробили. Ну не може постанова Верховної Ради йти попереду Конституції!

Це все одно, наприклад, якби я заявив, що хочу, аби Президент обирався, скажімо, на сім років, і вніс проект постанови про те, що наступні вибори Президента відбудуться у 2017 році. Правда ж, виходить абсурдно?

Дмитро Табачник, народний депутат (ПР):

НА ЖАЛЬ, ЦЕ ПРЕЦЕДЕНТ

Щодо скасування виборів дійшли згоди майже всі політичні сили в парламенті. Ніхто не чинив рішучого спротиву. А що робити, коли уряд не вніс бюджет?!

Кажуть, це пряме порушення Конституції. Пряме порушення буде в тому разі, якщо Верховна Рада не виконає рішення і впродовж наступного пленарного тижня не призначить дату виборів.

На жаль – так, це прецедент. Можливо, це не кращий варіант, проте знайти кращий вихід було важко, оскільки провести вибори без фінансування неможливо.

Але не з мене потрібно питати – це питання до уряду Тимошенко, чому вони не виділили гроші на місцеві вибори, чому не внесли бюджет.

Олесь Доній, народний депутат (НУ–НС, “Народна самооборона”):

ТАК МОЖНА СКАСУВАТИ ВИБОРИ НА КІЛЬКА ДЕСЯТИРІЧ

Верховна Рада стала антидемократичним органом, скасувавши основу демократії – вільні вибори.

Прецедент скасування виборів до органів місцевого самоврядування, – шлях, за яким тепер можна буде скасовувати будь-які вибори: парламентські, президентські. Можна навічно узурпувати владу. Тобто це дуже небезпечний прецедент.

Надзвичайно прикро, що орган, який має бути запобіжником від руйнації демократії, став її руйнатором.

Чому так було зроблено, зрозуміло – результати першого туру налякали основних політичних гравців, оскільки вони хвилюються за власне політичне майбутнє, а не за долю демократії в Україні. Вони занепокоїлися, бо на п’ти наступають протестні настрої в суспільстві, які можуть вилитися в голосування за інших політиків, інші політичні проекти. Депутати вирішили взяти паузу, очевидно, не просто для перенесення виборів, а для переформатування виборчого законодавства в такий спосіб, щоб можна було узурпувати владу й надалі. Бо зараз є небезпека, що на Сході й Заході може виникнути потужна опозиція, і нова політична сила десь візьме владу.

Безумовно, це не може задовольняти інтереси основних політичних гравців, і вони це проявили у ВР.

Нагадаю, що до останнього часу не лише Партія регіонів хотіла скасувати вибори, дискусія йшла й у Блоці Тимошенко. Тобто занепокоєні всі основні політичні гравці. Ще одне свідчення цьому – проект постанова Миколи Томенка про перенесення виборів на березень наступного року.

Ключковський пояснює, що він проголосував за скасування виборів, бо потрібні конституційні зімни… Пояснити можна все, що завгодно. Але коли є вибір «за» демократію чи «проти» демократії, то Ключковський обрав «проти» демократії. У Верховній Раді немає конституційної більшості й спільного розуміння дуже багатьох питань. Цікаво, коли вони збираються приймати ці зміни до Конституції – через десять чи п`ятнадцять років? Тобто коли нам великі «конституціоналісти» дозволять проводити вибори до органів місцевого самоврядування?! Виправдання – нема грошей – може призвести до скасування виборів на кілька десятиріч узагалі.

Ще раз кажу, що дата була чітко встановлена (30 травня 2010 року), усе інше – від лукавого. Мені просто дуже прикро...

Сергій Соболєв, народний депутат (БЮТ):

НЕМА ГРОШЕЙ – ЧУТИ ТАКЕ ПРОСТО СМІШНО

Це пряме порушення Конституції і закону про вибори, де чітко визначено строк повноважень місцевих рад. Саме тому наша фракція не голосувала за скасування. Ініціатором скасування конституційної норми була ПР. “Регіонали” бояться місцевих виборів і, очевидно, роблять усе, щоб вони не відбулися.

Томенко запропонував дату виборів– березень наступного року. Якщо змінюється термін повноважень місцевих рад, то в цьому якась логіка є… Але ж депутати пішли іншим шляхом – узагалі скасували постанову про призначення дати виборів. І на сьогодні виходить, що нема жодної дати. Тобто це означає, що вибори можна призначити і через десять років, і через сто років.

Будь-які інші пояснення, крім як страх перед виборами, я не сприймаю.

Нема грошей?.. Чути таке просто смішно. До речі, цікаво, що вони казатимуть, коли будуть потрібні гроші на цілу низку позачергових виборів до місцевих рад, які теж призначені на 30 травня. Виходить, на ці вибори гроші є?

Опитала Ксеня Лесів