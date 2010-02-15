Томенко пропонує перенести місцеві вибори на рік

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО пропонує перенести місцеві вибори на 27 березня 2011 року.

Відповідний проект постанови віце-спікер зареєстрував сьогодні у парламенті.

На думку М.ТОМЕНКА, чергові вибори депутатів місцевих рад, а також сільських, селищних, міських голів, призначені Верховною Радою на 30 травня 2010 року, через об’єктивні обставини у зазначені строки організувати та провести на належному рівні не вбачається можливим.

Зокрема, зазначив заступник голови ВР, досі не прийнято Закон «Про Державний бюджет України на 2010 рік», у зв’язку з чим наразі немає відповідних підстав для виділення із державного бюджету коштів на проведення місцевих виборів.

Крім того, за словами М.ТОМЕНКА, потребує законодавчого врегулювання правова колізія щодо проведення місцевих виборів в Автономній Республіці Крим. Так, відповідно до рішення Конституційного Суду від 17 грудня 2009 року, визнано неконституційним положення Закону «Про затвердження зміни до статті 22 Конституції Автономної Республіки Крим щодо строку повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим» стосовно проведення наступних чергових виборів до Верховної Ради Криму в 2010 році, зазначається у пояснювальній записці до законопроекту, розміщеному на сайті ВР.

Також М.ТОМЕНКО сумнівається, що у разі проведення місцевих виборів 30 травня 2010 року можна буде виконати норми закону про місцеві вибори щодо термінів відповідних дій із організації виборчого процесу. Зокрема, стосовно внесення керівними органами місцевих організацій партій (блоків) подання з кандидатурами до складу територіальних виборчих комісій до 25 лютого 2010 року.

Як повідомлялося, народний депутат від “Нашої України – Народної самооборони” Оксана БІЛОЗІР 12 лютого зареєструвала у ВР проект постанови, яким пропонується перенести дату чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів із 30 травня 2010 року на 26 вересня 2010 року.