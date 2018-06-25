Відміна місцевих виборів - що далі?

Більшість українських експертів переконані, що вибори до місцевих органів влади мають відбутися восени цього року. Провідні українські політологи, політтехнологи та соціологи вважають, що з точки зору партійно-політичної доцільності рішення Верховної Ради про відміну місцевих виборів є зрозумілим, з правової - неправильним і неконституційним.

Більшість експертів, опитаних Інститутом Антикризових Стратегій, оцінили рішення Верховної Ради як антиконституційне. Якщо місцеві вибори не будуть призначенні у найближчий час, в терміни, визначені Конституцією, це буде прецедентом у порушенні базових принципів конституційного ладу. Фактично одна з гілок влади узурпує повноваження, що належать виключно народові, вважають провідні фахівці України у галузі політичного консалтингу.

Як заявив у коментарі Інституту Антикризових Стратегій президент Центру соціальних досліджень «Софія» Андрій ЄРМОЛАЄВ: «це погана традиція відміняти правила, визначені законом. Були формальні підстави для відміни цієї постанови, пов’язані з неготовністю державного бюджету фінансувати місцеві вибори. Але це тільки формальна підстава, яку є сенс враховувати, і не більше. Якщо найближчим часом парламент повернеться до теми «Бюджет 2010» і розгляне статтю про фінансування виборів, місцеві перегони можуть бути призначені найближчим часом. Загроза політичних маніпуляцій є, але зберігається шанс повернення у легітимне поле».

Заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ погоджується з думкою, що для демократичної держави відміна і перенесення виборів на невизначений термін є невірним кроком. «Як експерт вважаю, що якщо не відбувається процес ротації як основний принцип демократії, тоді відбувається процес консервації проблем, еліт. Але з точки зору політичних сил, зрозуміло, що Партії регіонів, Блоку Литвина місцеві вибори 30 травня 2010 року не потрібні. Звісно, що для Яценюка, Тігіпка і БЮТ вибори були б вигідними з метою отримання реваншу від поразки на президентських виборах».

Такої ж думки дотримується і політолог, професор кафедри політології НаУКМА Олексій ГАРАНЬ. За його словами, «рішення про відміну місцевих виборів суперечить Конституції України і тим правам, які має Верховна Рада України». Відповідаючи на запитання, коли найвірогідніше відбудуться вибори до місцевих органів влади, експерт переконаний, що восени цього року і, можливо, одночасно з достроковими парламентськими виборами, оскільки «проведення виборів навесні 2011 року буде означати неконституційне продовження на один рік перебування при владі обраних мерів». «Тому, чим раніше вдасться провести вибори, тим менше це буде викликати питань щодо легітимності як правової, так і моральної», - переконаний Олексій ГАРАНЬ.

Директор Центру політичних досліджень і конфліктології Михайло ПОГРЕБИНСЬКИЙ прокоментував колізію з відміною виборів так: «Думаю, що є всі шанси, що місцеві вибори зі змінами до законодавства відбудуться восени 2010 року».

Директор Центру політичного консалтингу Денис ДЕНИСЕНКО висловив думку, що місцеві вибори восени цього року є дуже імовірними: «Депутати Партії регіонів вважають, що не встигнуть «переформатуватись», тому що процеси, які йшли до інавгурації, не давали їм часу остаточно вирішити питання з місцевими виборами. Посилання на відсутність бюджету і коштів на проведення місцевих виборів - це не питання. Оскільки проблему фінансування виборів можна вирішити окремо законом або постановою. У травні 2010 нікому не вигідно проведення цих виборів. Партії регіонів треба сформувати команду на місцях, призначити губернаторів, голів адміністрацій і потім вже під цих людей формувати структури і переформатовувати ради. А БЮТ треба зрозуміти, як перегрупуватися для того, щоб гідно відповісти Партії регіонів на місцевому рівні. Політичній силі Тігіпка, яка зараз тільки формується, ці вибори вкрай необхідні. Але ж рішення за двома основними гравцями. Тому мені здається, що вибори відбудуться восени цього року».

За словами директора соціологічної компанії «Research&Branding Group» Євгена КОПАТЬКА, «колізію щодо дати виборів повинен вирішити єдиний орган законодавчої влади – парламент, тому що після травня 2010 року ця влада стане нелегітимною». «Також, якщо не буде створена коаліція у Верховній Раді, – відбудуться дострокові парламентські вибори. Тому, не виключаю, сумісництво двох виборів», - зазначив соціолог.

З огляду на прогнози про суттєві зміни до законодавства щодо місцевих виборів, експерти поділилися на дві групи. Перші вважають, що зміни не вигідні і не реалістичні, інші – зміни потрібні і неминучі, з точки зору удосконалення системи виборів.

Політтехнолог, директор PR-групи “Polittech” Тарас БЕРЕЗОВЕЦЬ вважає, «що зміни до законодавства щодо місцевих виборів не потрібні ні Партії регіонів, ні БЮТ, оскільки повернення до мажоритарної системи буде означати втрату мандатів для цих політичних сил». Водночас, на його думку, єдине, що може змінитися, «це введення системи відкритих списків, у разі збереження пропорційної системи».

Іншої думки дотримується Андрій ЄРМОЛАЄВ: «зміни до законодавства щодо місцевих виборів потрібні. І тут можливі варіанти: чисто мажоритарна система або більш складні моделі, наприклад, мажоритарна система з пріоритетним правом висування від партії чи блоку. І це предмет для дискусії. Мені здається, що один з цих варіантів буде схвалений».

Директор Київського інституту проблем управління імені Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО зазначив, що «зміни до законодавства, наприклад, введення мажоритарної системи – плануються», і наголосив на тому, що вибори відбудуться восени цього року.

За словами політолога і політичного аналітика Інституту Євроатлантичного співробітництва Володимира ГОРБАЧА, «наміри внесення змін до законодавства про місцеві вибори існують, але, якщо місцева виборча кампанія і дострокові парламентські вибори будуть проводитися одночасно, парламентарі підуть на зміну системи виборів, на відкриті списки або на мажоритарну систему, розраховуючи на те, що на кандидатів працюватимуть політичні і партійні бренди загальнонаціональної парламентської кампанії».

У свою чергу голова правління Комітету виборців України Олександр ЧЕРНЕНКО впевнений, «що у нинішній редакції закону про місцеві вибори є значна кількість недоліків». «Так, БЮТ і Партія регіонів не зацікавлені у розкритті своїх списків. Але, у будь-якому разі, у процедурному плані закон треба змінювати, тому що там закладено багато недоречностей», - переконаний експерт.

За словами керівника Інституту Антикризових Стратегій Катерини КИРИЧЕНКО, «до питання проведення місцевої кампанії Верховна Рада повернеться лише після розв’язання депутатами проблеми власного працевлаштування – розпуску формально існуючої сьогодні коаліції і створення парламентської більшості під нових президента і прем’єра. У разі не-створення коаліції примара дострокових парламентських перегонів стане реальністю, і під парламентську кампанію «підв’яжуть» місцеві вибори. Проте такий сценарій не до душі Партії Регіонів і БЮТ. Вони не готові впускати Тігіпка, Яценюка, Ющенка та інших до парламенту й до місцевих рад, де неофіти приростуть серйозними фракціями, отримавши в окремих регіонах до 20-30 відсотків голосів. Недарма ж бютівець Томенко пропонував перенести вибори на березень 2011 року.

Що ж до змін виборчого законодавства, найбільше від мажоритарної системи постраждають «лідерські блоки» - БЮТ, Тігіпка, Яценюка, частково – Регіони, найменше – НУ-НС. Від мажоритарної чи змішаної системи виборів на місцевому рівні програють партійні бонзи, але виграють пересічні українці, які з 2006 року голосують за котів в мішку. Тому мажоритарна система виборів – бодай навіть часткова - вкрай потрібна».

Позиції експертів є однаковими у питанні щодо неконституційності рішення Верховної Ради про відміну місцевих виборів 30 травня 2010 року і єдиними щодо незаконності проведення виборів до органів місцевої влади у 2011 році, внаслідок чого, впевнені експерти, відбудеться прецедент порушення конституційних виборчих прав громадян України, дискредитація основних положень Конституції України, які регламентують діяльність українського парламенту, антиконституційне перебування при владі депутатів місцевих рад, міських, селищних і сільських голів та повна узурпація державної влади.

Таким чином, політологи, соціологи і експерти одностайні в переконані, що вибори необхідно проводити цього року і не виключають, що вони можуть відбутися одночасно з достроковими парламентськими перегонами, звісно, у разі нестворення коаліції у Верховній Раді. Як варіант компромісу – осінь 2010 року.

Експертне опитування було проведене Інститутом Антикризових Стратегій з 24 по 26 лютого 2010 року. В опитуванні взяли участь більше 35 експертів в галузі політології, політтехнології, політичного консалтингу та соціології.

16 лютого 2010 року Верховна Рада України ухвалила постанову "Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Верховної Ради України "Про призначення чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у 2010 р.". Цим документом скасовується рішення парламенту, яким передбачалося проведення виборів 30 травня 2010 року. Водночас в документі не вказана дата, на яку перенесені вибори.

За ухвалення законопроекту проголосували 250 депутатів з 420 зареєстрованих в залі.