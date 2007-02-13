Мостова пропонує Льовочкіну переказати півмільйона на лікарню без рішення суду

Як повідомляв УНІАН, керівник Секретаріату Кабінету Міністрів Сергій Льовочкін має намір подати до суду на заступника головного редактора газети «Дзеркало тижня» Юлію Мостову. Він вимагатиме вибачення, півмільйона гривень і спростування інформації, викладеної у статті «Ще раз про дешевий сир».

«Я хочу відзначити три моменти, - сказала в коментарі«Телекритиці» Юлія Мостова. – По-перше, джерела «Дзеркала тижня» є надійними і прозорими, а наші мотиви продиктовані не лише щирістю, яку поставив під сумнів пан Льовочкін, але й небайдужістю до питань енергетичної безпеки моєї, - я наголошую, моєї, - країни.

По-друге, користуючись власним адмінресурсом, пан Льовочкін може переконати суд у тому, що під час створення «Росукренерго» нічого про нього не знав, і взагалі брав участь у всесвітніх змаганнях із сумо. Але весь причетний до газового бізнесу політикум знає, що це не так.

По-третє, людині зі статками Сергія Льовочкіна не треба чекати на рішення суду, щоб допомогти дитячій лікарні. Хай не піариться, а допомагає вже зараз. Можливо, тоді йому вдасться зробити для цієї лікарні стільки ж, скільки у своїй сфері вже зробило «Дзеркало тижня».