Льовочкін вимагає в Мостової вибачень і півмільйона

Керівник апарату прем’єр-міністра, член Партії регіонів Сергій ЛЬОВОЧКІН має намір звернутися до суду з приводу публікації у тижневику „Дзеркало тижня” статті Юлії МОСТОВОЇ відносно його причетності до функціонування в Україні компанії “РосУкрЕнерго”.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Партії регіонів.

С.ЛЬОВОЧКІН спростовує свою причетність до організації компанії “РосУкрЕнерго”. “Твердження МОСТОВОЇ щодо моєї участі в організації та функціонуванні компанії „Росукренерго” не відповідають дійсності”, - сказав він.

Керівник апарату голови уряду також наголосив, що до його посадових обов’язків не входить ведення міждержавних переговорів з енергетичних питань.

При цьому С.ЛЬОВОЧКІН зазначив, що позитивно оцінює діяльність компанії „РосУкрЕнерго” і не поділяє негативних оцінок, даних у вищезгаданій публікації.

”Я добре розумію і джерела, і мотивації автора. На мій погляд, перші не є якісними, а другі – щирими”, – сказав він.

Вимогами позову, за словами С.ЛЬОВОЧКІНА, будуть вибачення з боку Ю.МОСТОВОЇ та грошова компенсація у розмірі 500 тисяч гривень на користь дитячої лікарні „Охматдит”.

*** В останньому номері тижневика “Дзеркало тижня” №5 (634) Ю.МОСТОВА у статті “Ще раз про дешевий сир” зазначила, що С.ЛЬОВОЧКІН брав участь у серпні 2006 року у перемовинах з російською стороною щодо української труби. “Перемовини про трубу, і не тільки про неї, активізувалися уже в серпні 2006 р. Коло перемовників, але не тем, було досить вузьке. Від російської сторони основними гравцями були: представники «Газпрому» Олексій МІЛЛЕР, Андрій АКИМОВ і певний час Олександр РЯЗАНОВ; глава «Транснефти» Семен ВАЙНШТОК. Снаряди підносили представники «РосУкрЕнерго» Костянтин ЧУЙЧЕНКО та Олег ПАЛЬЧИКОВ. Нібито від української сторони партнерами у перемовинах були: керівник секретаріату прем’єр-міністра Сергій ЛЬОВОЧКІН, міністр ПЕК Юрій БОЙКО, акціонер «РосУкрЕнерго» Дмитро ФІРТАШ і, зрозуміло, глава «Укргаз-Енерго» - спільного підприємства НАК «Нафтогаз Україна» і «РосУкрЕнерго» - Ігор ВОРОНІН. Усі четверо українських перемовників безпосередньо пов’язані або з історією створення, або з функціонуванням компанії «РосУкрЕнерго», створеної на взаємне задоволення за розпорядженням Леоніда КУЧМИ і Володимира ПУТІНА влітку 2004 р., яка нині є монопольним постачальником імпортного газу в Україну та на експорт у треті країни, а також майже монопольним розпорядником газу, що доставляється на український ринок”, - йдеться у статті Ю.МОСТОВОЇ.