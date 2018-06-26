Майбутнє вищої освіти: повернення корупції?

Щойно посівши крісло гуманітарного віце-прем’єра, Семиноженко окреслив зміни у сфері вищої освіти… Табачник мовчить, але студенти вже оголосили йому «джихад»…

ЗОВНІШНЄ ТЕСТУВАННЯ І КОРУПЦІЯ НЕСУМІСНІ?

Перша заява пана Семиноженка на новій посаді – Кабмін змінюватиме систему зовнішнього оцінювання знань випускників шкіл. Мовляв, при вступі до вузів мають бути враховані і атестати учнів, і результати іспитів, і результати тестування. Головний гуманітарій країни допускає, що вже цього року, окрім ЗНО, для випускників шкіл знову проводитимуться вступні іспити

До вступної кампанії лишилися лічені місяці. Станом на 10 березня, за даними директора Українського центру оцінювання якості освіти Ігоря Лікарчука, для проходження ЗНО зареєструвалось 315 тисяч осіб – 72% від загальної кількості випускників. Усі тести вже підготовлено та затверджено. Більше того, 70 відсотків цих тестів уже надруковано й передано для зберігання “в надійні місця”. Умови прийму до вузів давно затверджені. Аж раптом з’ясовується, що до травневих свят випускників шкіл “обрадують” новиною: тести – тестами, а іспити, мовляв, ніхто не скасовував.

Політики й освітяни б’ють на сполох: не дай Боже, скасують тестування. Але нові очільники Міносвіти, як виявляється, цілком “гуманні” люди: тести складайте, але про екзамени не забувайте. А яка тоді користь із ЗНО, якщо кожен вуз додатково запровадить традиційні екзамени? Відома схема: впливові татусі, гроші, дзвінки – екзамен на відмінно, й улюблене чадо знову навчається в потрібному вузі.

– У програмі Януковича було записано скасування обов’язкового ЗНО. Я передбачала, що вони говоритимуть про це. Але, чесно кажучи, не сподівалася, що мінятимуться правила гри вже на цей рік, – коментує УНІАН експерт з питань освіти Центру дослідження суспільства, викладач Києво-Могилянської академії Інна Совсун. – Це абсолютно нераціонально. У дітей залишилося два місяці до іспитів. Якщо вони зараз почали про це говорити, у кращому разі відповідні рішення з’являться у квітні. Університетам треба буде розробляти якісь вступні іспити, які ніхто не розробляв, тому що всі знали, що буде ЗНО. Відмова від ЗНО загрожує поверненням до тих корупційних схем, які були в минулому. У Табачника, коли він говорить про необхідність скасовувати ЗНО, є дуже сильне лобі в особі ректорів. Вони категорично проти ЗНО. Вони втрачають купу грошей, бо зараз змушені приймати студентів за результатами тестів, а не за своїми іспитами, котрі були ледь не основним джерелом прибутку. Звичайно, я можу дуже багато критикувати ЗНО. Треба продовжувати розвивати якість тестів, але сама ідея тестування має залишитися.

А ось у провідному вузі країни Київському національному університеті імені Т. Шевченка ніяких загрозливих сигналів у перших заявах Семиноженка не вбачають. І в разі потреби готові запровадити іспити, хоча цілком підтримують тестування.

– У всьому світі вузи беруть участь у формуванні власного контингенту. За нас, на жаль, усе вирішили, – розповідає проректор Київського університету Володимир Бугров. – Хай залишається ЗНО. Ми його цілком підтримуємо. Хай враховується середній бал атестату. Але при цьому вузам треба дати право приймати хоча б один профілюючий іспит за визначеним переліком. У нас цього року є проблема: на всі гуманітарні факультети однаковий перелік сертифікатів – українська мова і література, іноземна мова й історія. Але ж підготовка історика відрізняється від підготовки філолога, а юриста – від філософа. Вступник не готується до вступу на конкретний факультет: куди, мовляв, мої сертифікати підходять, туди й піду. Поміняли місцями віз і коня.

Деякі студентські організації також не проти повернення до вступних екзаменів.

– Необхідно, залишивши незалежне тестування, повернутися до системи вступних іспитів у вищі навчальні заклади, – вважає координатор громадської ініціативи „Студентський захист” Андрій Черних. – Адже треба визначити реальний рівень знань абітурієнта, а не його здатність запам’ятати відповіді на 2000-3000 питань і механічно, не розуміючи їх суть, відтворити під час тестування. Крім того, чимало студентів першого курсу (особливо серед пільгових категорій) не підтверджують свій рівень знань під час проведення першої екзаменаційної сесії. Таким чином, ті молоді люди, котрі справді вміють мислити – не мають можливості отримати вищу освіту.

БОЛОНСЬКА СИСТЕМА ПО-УКРАЇНСЬКИ

Другий, не менш цікавий месидж новообраного гуманітарного віце-прем’єра: Болонська система ускладнює систему освіти в Україні.

– Болонська система в українському прочитанні, – заявив він, – ускладнює систему освіти, а результат її впровадження не збігається з гаслами, під якими ці реформи проводилися. Європейські стандарти, яких ми дотримуватимемося, – це стандарти рівня якості й конкурентоспроможності нашої освіти.

Ми вирішили поцікавитися в колишнього міністра освіти Василя Кременя, невже нова влада наважиться дати зворотній ход Болонській системі, яку так активно впроваджують у європейській вищій школі, і до якої Україна приєдналася у 2005 році, взявши на себе певні зобов’язання.

– Ніякої відмови від Болонського процесу не буде. Я в це не вірю, – упевнений Кремень. – Треба поліпшувати роботу зі входження в Болонський процес. Думаю, тестування залишиться, можуть бути якісь зміни, це нормально... І Болонський процес, і ЗНО не мають альтернативи для нашої освіти.

– В Україні під ширмою Болонського процесу нав’язують всеохопне тестування, – ділиться з УНІАН президент Національного студентського союзу, аспірант Національного університету “Львівська політехніка” Анатолій Ігнатович. – Болонським процесом передбачено здійснення всебічного й глибокого об’єктивного оцінювання, яким тест точно не є (тест – це інструмент поверхового оцінювання, де бракує принципу «сотвори, а не відтвори».

За словами Ігнатовича, Національний студентський союз традиційно щороку проводить круглий стіл щодо бачення Болонського процесу в Україні, і щоразу стикається з ситуацією, коли значна частина і студентів, і викладачів, просто не розуміють, що таке Болонський процес.

– Доходило до того, що підвищення вартості навчання у вузі називали обов’язковим складником болонських реформ, – зазначає Ігнатович.

– Дуже часто під Болонським процесом прикривають будь-які освітні реформи, – розповідає Інна Совсун. – Наприклад, введення кредитно-модульної системи, на яку зараз нарікають усі університети, котрі її запровадили, було начебто частиною Болонського процесу. Але жоден документ Болонського процесу не передбачає кредитно-модульної системи. Більш того, сама ідея кредитно-модульної системи була придумана в Україні на початку 90-х. Хоча Болонська декларація була підписана тільки у 1999 році.

Тож, за словами освітян, українські чиновники великою мірою викривлювали ідею Болонської системи. Тому в ідеалі відмова від деяких постулатів, які зараз впроваджуються начебто під гаслом Болонського процесу, у принципі, може бути позитивом. Але питання в тому, від чого саме збираються відмовитися Семиноженко з Табачником?

Болонський процес у чистому вигляді має багато позитивних моментів: передовсім це забезпечення рівного доступу до освіти, акцент на автономності вищих навчальних закладів, особливо щодо визначення навчальної програми, та запровадження мобільності студентів.

– Мобільність студентів – дуже хороша, правильна ідея. Але для цього потрібне якесь фінансування з боку держави. А в нас держава це ігнорує, – розповідає Совсун. – Жодного сприяння мобільності. У нас не можна перевестися на один семестр послухати якісь курси з Київського національного в Харківський національний університет, я вже не кажу про міжнародну мобільність.

СТУДЕНТИ ОГОЛОСИЛИ ТАБАЧНИКУ «ДЖИХАД»

Як не дивно, а найбільш одіозний міністр нового уряду Дмитро Табачник поки не зробив жодної заяви. Може, через те, що про новації в освіті зараз так активно розповідає віце-прем’єр Семиноженко? Адже подейкують, що Табачник і Семиноженко вже давно побили горшки. Тож як вони удвох “гуманітаритимуть” – невідомо.

Проте погляди новопризначеного міністра освіти на те саме тестування вже ні для кого не є новиною.

– Заради виховання в дусі компрадорського націоналізму учнів відучують самостійно мислити, мати власну думку, зводять навчання до запам`ятовування набору примітивних догм і збочених фактів. Тому й була введена фактологічна система зовнішнього тестування – оцінка знань за виставленими хрестиками на корні вбиває самостійне мислення, – писав він у своїй статті рік тому.

Львівські студенти активно передають одне одному листівки про нового міністра, у якій наводять цитати з його статей. Приміром: “Галичани практично не мають нічого спільного з народом Великої України ні в ментальному, ні в конфесійному, ні в лінгвістичному, ні в політичному плані. У нас різні вороги і різні союзники. Більше того, наші союзники і навіть брати – їхні вороги, а їхні “герої” (Бандера, Шухевич) для нас – убивці, зрадники і посібники гітлерівських катів”.

У листівці зазначено, що призначення “кучміста та українофоба” Табачника керівником МОН загрожує “гальмуванням процесу становлення якісної української освіти, брехливим поданням історії України, придушуванням української мови”. Тож студенти оголосили боротьбу з новообраним міністром.

Деякі парламентарі теж вирішили своїми силами побороти Табачника. Представники групи “За Україну!” зареєстрували у Верховній Раді проект постанови про звільнення Табачника.

– Мотивація полягає в тому, що його висловлювання прямо заперечували територіальну цілісність України, принижували честь і гідність українського народу, закликали до порушення єдності української нації, – наголосив лідер групи В’ячеслав Кириленко.

За словами нардепа, значна кількість членів фракції Партії регіонів заявляють, що робили все, аби Табачник не став міністром.

– Якщо їхня позиція буде послідовною, то ми дістанемо голоси, – сказав він.

Анна Ященко