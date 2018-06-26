Кампанія проти Табачника: студенти відправили міністра на смітник історії

“Чоловік із групи підтримки Табачника сказав, що на панелі мені заплатять більше, ніж тут і назвав мене “повією”... “Ми зібралися, щоб віддати шану Табачнику як борцю проти фашизації країни”...

“АнтиТабачна” хвиля докотилася до Києва. Після акцій у Львові, Луцьку й Тернополі українські студенти прийшли під стіни Міністерства освіти і науки вимагати відставки Дмитра Табачника з посади міністра. Одночасно біля головної освітянської установи зібралися й так би мовити “шанувальники Табачника”.

На сходах міністерства студенти показують театралізовану виставу. “Головні ролі” виконують: “міністр Табачник”, “відмінниця” і “мажор”.

Вступна кампанія-2011. Дівчина-відмінниця приносить “Табачнику” три сертифікати ЗНО по 200 балів і каже, що хоче вступити до університету. Він рве їх. Після цього до нього підходить “мажор” з пачками двосотенних купюр. “Табачник” їх бере, але “попадається на хабарі”, за що його “карають” мітингувальники: йому надіють на голову пакет і відправляють на “смітник історії”.

– Призначення Табачника – це плювок у обличчя українським студентам, – вважає один з координаторів “АнтиТабачної кампанії” Сергій Пархоменко. – Він хоче скасувати ЗНО й повернути корупцію у вузи. Ми, українські студенти, громадські організації, просто небайдужі громадяни Києва об’єдналися в “АнтиТабачну” кампанію, мета якої – зняти Табачника з посади міністра.

Тримаючи в руках плакати з написами: “Не підкоримось українофобу Табачнику”, “Помремо, міністром бути не дамо!” та афористичною на сьогодні фразою Бориса Колесникова “Табачник – дешевий клоун і казнокрад”, – декілька сотень студентів голосно скандують: “Табачника геть!”

За словами організаторів, “АнтиТабачну” кампанію вже підтримали в десятках українських міст, у тому числі й у Східному регіоні: Донецьку, Маріуполі тощо.

Громадські організації Донецькатеж виступили з вимогою відставки Табачника.

Президент Києво-Могилянської академії Сергій Квіт звернувсядо освітянської громадськості з закликом висловитися публічно проти Дмитра Табачника: “Його (Табачника) висловлювання на кшталт «галичане – это лакеи, едва научившиеся мыть руки», які «практически не имеют ничего общего с народом Великой Украины ни в ментальном, ни в конфессиональном, ни в лингвистическом, ни в политическом плане», як і про «боротьбу між римсько-католицько-галицьким і російсько-православним етносами», що нібито розгорнулася на території України, викликають подив, оскільки вони належать докторові історичних наук. Така позиція нетерпимості до будь-якої нації чи національної культури характеризується як ксенофобія. У цьому ж випадку мова йде про ненависть до українців та української культури з боку міністра, який відповідає за державну політику в освітній галузі. Такий міністр не може сідати за стіл переговорів з міністрами цивілізованих держав, не може відповідати за науку і освіту нашої країни”, – пише Квіт.

Водночас ректори Харкова стали на підтримку нового керівництва. Харківські освітяни знають Табачника як “високоінтелектуального досвідченого керівника, принципову людину з високими моральними якостями, яка спроможна вирішити нагальні проблеми реформування освітньої галузі, – передавали ЗМІ звернення цих ректорів (без зазначення їхніх прізвищ). – А тому розцінюємо спроби його дискредитації як необґрунтовані і небезпечні, як загрозу втягування студентської молоді у політичні конфлікти, що є неприпустимим”.

На противагу “антиТабачній” кампанії біля будівлі МОН розгортається й акція “підтримки міністра”, яка не анонсувалася, але про неї вочевидь було відомо новому керівництву Міносвіти. Адже до будівлі МОН ще до початку мітингу прибуло декілька десятків міліціонерів.

“Студенти поза політикою”, “Міністре, наведи порядок у освіті!”, “Вони не хочуть Табачника, а хіба ми хотіли Вакарчука?” – з такими плакатами стояла купка прихильників новопризначеного міністра, тримаючи в руках “біло-синю” регіонівську символіку.

– Ми зібралися, щоб віддати шану Дмитру Володимировичу Табачнику як борцю проти фашизації нашої країни, – вигукує з гучномовця шанувальник нового керівництва, намагаючись перекричати вигуки сусіднього табору “антитабачників”.

– Ми хочемо підтримати призначення Табачника як професіонала, – розповідає отаман Вірного козацтва Олексій Селиванов. – Ми вважаємо, що кожна людина має право спілкуватися, отримувати освіту, складати іспити усіх рівнів російською та українською мовами. Нас не влаштовує курс минулого міністра на педалювання національних інтересів. Табачник зніме націоналістичну насиченість у освіті.

– “Табачника геть! Хабарника геть! На смітник злодія!” – активно скандують студенти.

У дверях міністерства з’являється заступник міністра освіти і науки Петро Куліков (він перебував на цій посаді ще за часів правління Вакарчука і з приходом Табачника не став писати заяву на звільнення, як зробили його колеги). Куліков заявив, що приводу для акцій немає, адже Табачник ще не видав жодного наказу.

– Ці акції – це неправильно. Студент повинен навчатися, а не стояти під міністерством і виконувати чиїсь завдання, – зауважив Куліков.

Раптом повз мене пробігає заплакана дівчина й щось шепоче хлопцю, потім вони разом виходять з натовпу. Там вона вказує йому на молодого чоловіка – представника табору “підтримки Табачника”. Через мить між хлопцями зав’язується бійка, але правоохоронці одразу роздіймають студентів, утрьох хапають “зачинила” й швидко спроваджують його до свого уазика.

– Я студент. Андрійко Руслан. Отой, із Партії регіонів, образив дівчину, назвав її “повією”, – намагається пояснити хлопець, але міліція його не чує.

– За що ви затримуєте хлопця? – питаю в правоохоронців, не бачачи, щоб затримували “бійця” з протилежного табору.

– За порушення громадського порядку, стаття 173, – після тривалої паузи нарешті відповів один з міліціонерів, зачиняючи двері воронка.

Дівчина стоїть поряд з заплаканими очима й книжкою Табачника в руках “Фашизм в Украине: угроза или реальность?”

– Чоловік із групи підтримки Табачника сказав, що на панелі мені заплатять більше, ніж тут. І назвав мене “повією”, – розповідає третьокурсниця КНЕУ Христина. – Хоча тут мені абсолютно ніхто ніякі гроші не платить. Я прийшла сюди відстоювати власні інтереси. Я проти Табачника, українофоба, людини, яка у своїй книжці пише що українці – це якась гнила раса, яка не має існувати.

За словами товариша затриманого, теж студента КНЕУ, Володимира Небийрака, Руслан спочатку попросив кривдника, аби той вибачився, але, почувши у відповідь лайку, вирішив “трухнути” його. За що і був затриманий.

– Ви прийшли на підтримку Табачника чи проти? – цікавлюсь у купки хлопців-студентів.

– Ми прийшли подивитися, – ніяковіють вони.

– Я не знаю, хто такий Табачник. Я за 40 гривень сюди прийшов, – з посмішкою відповідає один зі студентів.

– А хто платив?

– Не знаю, – і хлопець зникає в натовпі.

Позаду чутно фразу: “Так ми за Табачника? Блін, а я кричав “Табачника геть!”

А ось другокурсник Київського національного університету імені Т.Шевченка Антон хоч якось аргументував свою підтримку Табачника.

– Треба, щоб людина щось зробила, а потім робити якісь висновки. А Табачник тільки прийшов, і його виганяють.

Я вирішила поцікавитися, кого бачать студенти на посаді міністра освіти, якщо Табачник врешті-решт звільнить це крісло.

– Наша акція не ставить за мету когось пролобіювати, – запевняє Пархоменко. – Ми ні в жодному разі не закликаємо повернути колишнього міністра Вакарчука чи Ніколаєнка. Потрібна професійна особа, яка є компромісною для всієї України.

Сам Табачник розцінює студентські протести проти його призначення ознакою демократичності суспільства.

– За три дні діяльності в Міністерстві освіти ще не було ухвалено жодного рішення, яке б суперечило Конституції або законам. Таких рішень і не буде. А розглядати публікації три- – чотирирічної давності як звинувачення в політичній діяльності – це абсолютний маккартизм, полювання на відьом, – вважає він.

Відповідаючи на запитання, чи не збирається він у відставку, Табачник сказав: “Від брехливих звинувачень і аналізу моїх політичних виступів як науковця я не збираюся робити висновки щодо професійної діяльності”.

А ось команда Януковича не проти позбутисяодіозного міністра.

– Незважаючи на те, що Дмитро Табачник є фахівцем, що він – інтелектуал, його антиукраїнські висловлювання викликають роздратування в значної частини суспільства. Він міг би сказати: «Оскільки я став яблуком розбрату, я повинен піти». І це було б чесно, і пішло б на користь нашій команді, і він би виріс у очах суспільства завдяки такому кроку, – сказала в інтерв’ю заступник голови Адміністрації президента Ганна Герман.

Однак, за словами Герман, вона переконана, що Табачник такого не зробить.

Але студенти обіцяють “битися до кінця”, поки нового міністра не знімуть. Тож акції протесту, страйки і бойкоти триватимуть.

Анна Ященко