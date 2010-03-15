У Львові і Луцьку - бунти проти Табачника

У Луцьку стартувала молодіжна кампанія «Табачник – пішов геть!».

Як передає кореспондент УНІАН, про її початок оголосили сьогодні на прес-конференції активісти ВМГО «Національний Альянс», які й виступили ініціаторами акції.

У заяві Волинської обласної організації «Національний Альянс», зокрема, йдеться, що міністр освіти і науки «Дмитро ТАБАЧНИК як ініціатор руху „За нейтральну, позаблокову Україну!” здійснив чимало, щоб на відповідному рівні популяризувати російський напрямок політики та знівелювати ідею євроінтеграції України...». Ініціатори акції закликали всіх «почати спротив і змусити владу відмовитись від спроб українофобської ревізії освіти, зокрема через призначення міністром ТАБАЧНИКА».

Як заявив на прес-конференції член ради ВМГО «Національний Альянс» Павло ДАНИЛЬЧУК, на 17 березня запланований черговий етап акції – пікетування у Києві будівлі Міністерства освіти і науки.

У Луцьку молодь проведе аналогічну акцію під стінами управління освіти і науки та Волинського національного університету імені Лесі Українки.

За словами П.ДАНИЛЬЧУКА, у разі, якщо Д.ТАБАЧНИКА не звільнять, молодь та інтелігенція переходитимуть до радикальніших кроків – голодовки.

Сьогодні у Львові студенти вищих навчальних закладів та представники молодіжних організацій також провели акцію під назвою «АнтиТабачна кампанія», вимагаючи звільнення з посади міністра освіти та науки України Дмитра ТАБАЧНИКА.

Як передає кореспондент УНІАН, на площі біля пам‘ятника Івану Франку, навпроти центрального корпусу Львівського національного університету імені Івана Франка, було розгорнуто плакати з написами «Ні заТабаченню освіти», «Проти русифікації, корупції, перепису історії», «Табачник – україножер» та встановлено символічний «Пункт прийому радянської макулатури», де проводився збір на макулатуру книжок з історії СРСР і КПРС, творів Леніна тощо.

«Попередньо ми планували акцію спалення цієї пропагандистської літератури, однак вирішили її не проводити. Той же самий ТАБАЧНИК порівнює галичан з нацистами, а спалення – це нацистський метод боротьби. Ми здамо книжки на макулатуру. Можливо, з них вийдуть хороші українські підручники», - зазначив у коментарі журналістам голова Львівського обласного осередку Молодіжного націоналістичного конгресу Андрій БЕНЬ.

Як зазначили організатори, це був перший етап «АнтиТабачної кампанії» у Львові, і вони мають намір продовжувати акції до звільнення Д.ТАБАЧНИКА з посади міністра освіти «та призначення на його місце справжнього фахівця».