Чим займатиметься опозиційний уряд

У середу лідер опозиції Юлія Тимошенко представила опозиційного прем’єр-міністра, свого соратника Сергія Соболєва. Хоча представлення всього Кабміну відкладено до наступного тижня – першого засідання опозиційного уряду, орієнтовний склад кабінету Тимошенковже оприлюднено. Про свою діяльність ми попросили розповісти ймовірних членів опозиційного уряду.

Юрій Кармазін, імовірний віце-прем’єр-міністр (НУ-НС):

Є ДАНІ ПРО ТЕ, ЩО ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ ЦЕНЗУРА

Що ми робитимемо? Уноситимемо зміни до законодавства, контролюватимемо, що робить уряд. Ми були в опозиції до Кучми, тому досвід у нас є.

Ми створили опозиційне об’єднання за участю партій, представлених у парламенті. Адже зараз, під президентські вибори, розплодилася маса інших політичних сил. Кожен з лідерів придбав собі якусь партію: раптом у Тігіпка завелася партія, раптом – у Яценюка…

Що зараз відбувається... В одних руках опинилися суд, міліція, прокуратура, СБУ, фінансова розвідка, ще й податкова. І контроль над цим усім теж у їхніх руках. Рахункова палата – у них, уповноважений з прав людини – теж їхній. Тобто в опозиції фактично немає контрольних функцій. Комітет з питань правосуддя очолює «регіонал», комітет з боротьби з організованою злочинністю – комуніст, бюджетний комітет – литвинівець.

Ми пропонували прийняти закон про опозицію в першому читанні, за яким опозиція мала б доступ до офіційних документів, але поки що нічого не прийняли.

Уряд зараз масово звільняє людей. Викликають і примушують писати заяви про звільнення за власним бажанням. Як таке може бути?! Є ж трудове законодавство… Обов’язково піти з посади змушені лише міністри! А так ж не можна, це ж державний переворот.

Я щойно спілкувався з Кримом. Голову ВР Криму, прем’єр-міністра, заступника голови ВР примусили піти у відставку. Янукович особисто давав вказівки, бо він вважає, що вони занадто слабо його підтримали. Зараз іде розплата за вибори. Яунукович повертає всі одіозності у владу. Це вже не реванш, а супер-реванш.

У Януковича тільки одна логіка – логіка реваншу. Найцинічнішого реваншу. Щодо нього ми так не робили. Коли стояла загроза його життю у 2005 році, я вийшов і сказав про це з парламентської трибуни. Ми робили по-християнськи, а Янукович вчиняє по-варварськи. Але чим більше вони стискатимуть нам спину, тим більше вона розпрямиться.

А суспільство це все спокійно терпить…

Вони зробили найбільший Кабмін у Європі – 29 чоловік. Такого ніде немає.

Маємо відомості, що зараз відновлюється цензура, яка була за часів Кучми. Наприклад, мітинг біля пам’ятника Шевченка телеканали вже не показували.

Той факт, що сьогодні кримінал бере контроль, зокрема й за призначенням у силових відомств, може обурити представників органів внутрішніх справ, СБУ, військової розвідки. Гадаю, суспільний спротив може бути такий, що Янукович навіть собі не уявляє. Він уже побачив, яке роздратування в людей викликають його проїзди кортежем. Він заважає людям нормально жити, неможливо ж на роботу добратися вчасно. Це ж анекдот, що вся країна спостерігає, як президент їде на десяту годину на роботу. Або перекривають, як Азаров у театр їде… Теж анекдот. Хай мопеди собі куплять.

А подивіться на кадровий підбір, у владу йдуть одні донецькі. Уже голосили, що генерал полковника Петра Коляду знімають і міняють на донецького. Та в Донецьку ніколи не вміли розслідувати злочини, там найбільша їх нерозкритість.

Якщо вони донедавна казали, що знають, як реанімувати економіку, то сьогодні говорять лише про запозичення. Ось Тимошенко не можна було цього робити, а Азарову з Януковичем можна. Вони розказували, що в них є програма. І де та програма? Янукович місяць на посаді, і не зроблено нічого, крім чотирьох бездарних указів.

Відомо, що СБУ прослуховує всіх опозиціонерів, двічі на день доповідає про що ми говоримо, з ким спілкуємося.

Олесь Доній, імовірний віце-прем`єр-міністр з гуманітарних питань (НУ-НС, Народна самооборона):

НОРМАЛЬНО, ЯКЩО БУДЕ КІЛЬКА ОПОЗИЦІЙНИХ УРЯДІВ

Я не сприймаю ідеї про те, що опозиція може мати лише одну структуру, тому вважаю нормальним, що існуватиме кілька опозицій і кілька опозиційних урядів. Більшість політичних сил мають визначитися: вони перебувають біля влади чи мають силу й здатність оголосити себе опозицією. Більше того, здорова конкуренція в лавах опозиції не завадить.

Щодо діяльності опозиційного уряду… Найгірший розвиток подій – якщо такий уряд буде використано як одноразовий піарівський хіт. Програма мінімум – це критика кроків діючої влади. Звісно, хочеться, щоб опозиційний уряд діяв за програмою максимум, тобто, окрім критики, пропонувати якусь альтернативу. Звичайно, з кожного законопроекту це буде нереально, бо за спиною влади бюджет, виконавча вертикаль, різні структури, тобто вони можуть задіяти набагато більше ресурсів. Тому наші пропозиції можуть бути точковими, але стратегічними й показовими. І крім законодавчої діяльності, опозиційний уряд має відзначатися конкретними діями. У гуманітарній сфері можуть бути різноманітні акції, у тому числі й культурного характеру. Що мені особисто близько.

Олександр Гудима, імовірний міністр палива та енергетики (БЮТ):

ВОНИ ХОЧУТЬ ЗА ДЕШЕВИЙ ГАЗ ДЛЯ СВОЇХ ОЛІГАРХІВ РОЗРАХОВУВАТИСЯ НАЦІОНАЛЬНИМ НАДБАННЯМ УКРАЇНИ

Бути тіньовим міністром для мене не новина. У 2002 році я, будучи в Блоці «Наша Україна», коли Янукович прийшов на посаду прем’єр-міністра, уже був опозиційним міністром, хоча таким мене ніхто не призначав. Тобто я майже три роки працював і заслужив на дуже високу оцінку тодішнього прем’єра Януковича. Він сказав, що через таких, «як Гудима, у нас нічого не виходить». Ось такою й далі буде опозиція.

Опозиція сьогоднішня дещо відрізнятиметься від опозиції Януковича, тому що вони відверто робили все, аби було гірше. Скажімо, їхній законопроект зі збільшення соціальних стандартів усі в Україні та за її межами розцінили як диверсію проти України. Ми такого не робитимемо, ми пропонуватимемо кроки для покращення ситуації. Наприклад, якщо вони пропонуватимуть наступного тижня в Росії понизити ціну на газ і за це віддати ГТС, то ми запропонуємо свій варіант – як не підвищувати ціну на газ для населення і не віддавати ГТС Росії. Тобто на кожен крок влади має бути не лише критика як самоціль, а обов’язково конструктивна пропозиція – як подолати ті чи інші наслідки.

Вони ще не мають бюджету, а Тігіпко вже виконує своє передвиборчу обіцянку – що, мовляв, треба підвищувати ціну на газ для населення і комунальної сфери. А я заявляю, що без проекту бюджету, внесеного в парламент, заяви Тігіпка є голослівними, безпідставними й не можуть бути реалізованими з простої причини – в умовах фінансової кризи й масового безробіття підвищення цін на газ для населення і комунальної сфери нічого не дасть. Воно лише призведе до фантастичної заборгованості.

Уряд поки що діє суто емоційно, набором голих заяв. Скажімо, Бойко (міністр палива та енергетики) їде за дорученням Януковича в Москву добиватися перегляду контрактів і зменшення ціни, а контракти є ринкові, тобто переглядати їх неможливо. Можна їх скасувати й перейти в ручний режим, тобто все залежатиме, з якої ноги зранку встали Путін чи Медвєдєв. Нижча ціна на газ означатиме зраду національних інтересів. Вони хочуть за дешевий газ для своїх олігархів розраховуватися національним надбанням України.

На кожну їхню дію чи будь-який рух ми жорстко реагуватиме.

Опитала Ксеня Лесів