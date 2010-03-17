Тимошенко офіційно представила опозиційного прем'єра

Голова Координаційної ради об’єднання опозиційних партій Юлія ТИМОШЕНКО представила прем’єр-міністра опозиційного уряду Сергія СОБОЛЄВА.

Як передає кореспондент УНІАН, офіційне представлення голови опозиційного уряду опозиції відбулося у Верховній Раді.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що С.СОБОЛЄВ має достатній досвід, аби забезпечити професійну роботу опозиційного Кабінету міністрів. «Він зможе професійно вести роботу Кабінету міністрів», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас вона не представила склад опозиційного уряду. Ю.ТИМОШЕНКО запевнила, що за тиждень відбудеться перше засідання опозиційного уряду, де і будуть представлені його міністри. За словами Ю.ТИМОШЕНКО, це засідання уряду буде відкритим.

Планується, що у складі опозиційного уряду буде чотири віце-прем’єр-міністри, зокрема, народний депутат із фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Володимир СТРЕТОВИЧ (лідер ХДС), народний депутат від НУ-НС Юрій КАРМАЗІН (лідер Партії захисників Вітчизни), віце-прем`єр-міністр, міністр закордонних справ - член фракції НУ-НС Борис ТАРАСЮК (лідер НРУ), віце-прем`єр-міністр з гуманітарних питань – член фракції НУ-НС Олесь ДОНІЙ (група "Народна самооборона").

Посаду міністра опозиційного Кабінету міністрів може обійняти член фракції НУ-НС Роман ЗВАРИЧ; міністра регіональної політики та розвитку, який опікуватиметься також проблемами ЖКГ, - член фракції БЮТ Володимир БОНДАРЕНКО.

Міністерство економіки та інфраструктури (до якого буде включено Фонд державного майна), як очікується, очолить член фракції НУ-НС Олександр БОНДАР; Міністерство охорони здоров`я - депутат від БЮТ Сергій ШЕВЧУК; Міністерство освіти та науки - депутат від БЮТ Володимир ПОЛОХАЛО; Міністерство сільського господарства - лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО.

Міністром оборони планується призначити члена фракції БЮТ Миколу ПЕТРУКА; міністром культури - депутата від БЮТ Ігоря ГРИНІВА; міністром праці та соціальної політики - депутата від БЮТ Андрія ПАВЛОВСЬКОГО; міністром енергетики - Олександра ГУДИМУ.

Планується, що член фракції НУ-НС Ольга ГЕРАСИМ’ЮК стане міністром сім`ї та молоді, член фракції БЮТ Остап СЕМЕРАК - міністром спорту, туризму і Євро-2012, член фракції НУ-НС Геннадій МОСКАЛЬ - міністром внутрішніх справ.