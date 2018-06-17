Грач: методами Януковича підмести вулицю можна, але заасфальтувати вже ні

Представники Компартії висловили гучне невдоволеннятим, як сформований Кабінет міністрів. Наступного пленарного тижня парламентська фракція КПУ збирається провести засідання і дати публічну оцінку кадровим призначенням Президента і не виключає свого виходу з нової більшості. Ми зв`язалися з одним з видатних українокомуністів, народним депутатом України Леонідом Грачом з проханням прокоментувати кульбіти його політичної сили.

ДЛЯ ЧОГО МИ В КОАЛІЦІЇ – МИ ЩО, НЕ ЗАСЛУГОВУЄМО КІЛЬКОХ МІНІСТЕРСТВ? Пане Грач, недавно ви заявили, що фракція Компартії скривджена розподілом постів і має намір піти з нової більшості у випадку, якщо КПУ не одержить поста керівника митниці. Наскільки серйозні ці наміри?

Власне, я окремої заяви не робив. Але кореспонденти поставили запитання, чому на наступному засіданні фракції ми хочемо розглядати наше становище в коаліції переможців. Я так само як з вами розмовляючи, відповів: ми підтримали Президента в другому турі, і він не просто прийняв цю підтримку, він залишив розписку, що у разі перемоги на президентських виборах виконуватиме наші основні програмні принципи. Ті принципи, з якими йшов на вибори як кандидат в президенти Петро Симоненко. Ми стали складовою коаліції, відправили у відставку уряд Тимошенко, але сформований уряд практично цілком силами регіоналів. З них же призначена переважна більшість глав облдержадміністрацій.

Тоді постає питання: а ми для чого в коаліції? Ми що, не заслуговуємо того, щоб було декілька міністрів комуністів? Ми що, не заслуговуємо, щоб було декілька губернаторів комуністів?

Заслуговуємо, звичайно – і за внеском в їхню перемогу, і за нашим відношенням до справи.

І ось таке відношення влади викликає запитання, а особисто у мене і обурення. Тому що йдеться про те, що партія має свої цілі, свої завдання, і люди партії повинні представляти інтереси виборців на владному Олімпі. На жаль, ми там не представлені.

Я б не сказав, що умова призначення Калетника (керівником митниці) стане останнім словом. Раз вже не дали міністерства чи губернаторства, то крісло головного митника тим більше не віддадуть. Але дай Бог, щоб я помилився.

А коли ви обговорювали з кандидатом в президенти Януковичем вашу співпрацю, ви проговорювали конкретні пости в уряді? Я з Януковичем особисто не розмовляв. І мене навіть не цікавить, чи говорив про це хтось з Компартії, мене цікавить результат.

У КОАЛІЦІЇ НАМ ДЕМОНСТРУЮТЬ НЕПОВАГУ

Преса писала, що за вашою квотою в Кабмін пройшов міністр охорони здоров`я, колишній головлікар Феофанії Зиновій Митник, міністр економіки Василь Цушко і навіть міністр освіти і науки Дмитро Табачник.

Нашим міністром була б та людина, яка була б комуністом. А все це наговори – що за нашою квотою пройшли якісь міністри. Цушко – член Соцпартії, він не комуніст. Більш того, Соцпартія відмовилася входити з Компартією в блок лівих сил перед виборами. Це всім відомо. Ну і при чому тут Цушко? Хороший він хлопець, хороша людина, але він не член Компартії, делегований партією в склад уряду.

Що стосується міністра охорони здоров`я. У нас у фракції є Юрій Гайдаєв. Він готовий міністр, оскільки був міністром. У нас у фракції є Валерій Бевз, генерал-лейтенант, який був колись начальником обласного управління МВС і готовий, за нашим розумінням, бути міністром внутрішніх справ. Він же, Бевз, працював заступником міністра надзвичайних ситуацій, і він готовий міністр з надзвичайних ситуацій.

У мене готовий список. Ось це і є представництво...

Казали, що колишній головлікар Феофанії Зиновій Митник пішов в міністри за вашою квотою, тому що Петро Миколайович Симоненко там лікувався. Ну, це наговори. Він міг там лікуватися, як і будь-який інший депутат. Це не відповідає дійсності.

Фракція може ухвалити рішення про вихід з більшості?

Сама фракція не в змозі ухвалити рішення. Його приймає президія ЦК або пленум ЦК. Фракція виконуватиме рішення, які прийняв пленум ЦК. Прийняв увійти до коаліції – увійшли, ухвалив інше рішення – так і буде. А самі настрої і у фракції і в партійному середовищі не дуже хороші. Тому що нам демонструють неповагу.

ВІЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗОНИ – ЦЕ ДІРКИ ДЛЯ КРАДІЖКИ Як ви оцінюєте перші кроки уряду, зокрема відтворення вільних економічних зон і територій пріоритетного розвитку?

Поки вони розбираються в ситуації. Час покаже. Плескати в долоні не буду, закидати каменями теж. Але території пріоритетного розвитку і вільні економічні зони – це дірки для крадіжки, це наше минуле. Ми проходили це на початку 90-х років. Нам треба не латати каптан, а скроїти і пошити новий.

Ви могли б прокоментувати призначення в центральний апарат МВС? Адже там представники одного регіону...

Це внутрішня справа Партії регіонів. Я можу сказати, що в ПР є більш знакові фігури, які відразу б продемонстрували глибину, компетентність і найголовніше – викликали б сприйняття. Таким міністром міг би бути Микола Васильович Джига.

ЯНУКОВИЧУ ТРЕБА ЗІСТАВЛЯТИ – ДЕ ДЕМОКРАТІЯ, А ДЕ ВКАЗУЮЧИЙ ПЕРСТ А Крим задоволений кадровими рішеннями Януковича на півострові? Адже там теж одні «донецькі»... У Януковича, мені здається, спостерігається, крен адмінресурсу. Узяти, дати вказівки, управляти, примусити. Ну, по-перше, це вже настільки нафталіновий період, ми це проходили, і ефекту не дало. По-друге, треба зіставляти– де демократія, а де вказуючий перст. По-третє, одним тиском і розстановкою слухняних людей результату не доб`єшся. Ну, підмести вулицю такими методами можна, але заасфальтувати вже ні...

Ось так само і до Криму: прийшли, завезли команду – давай, ми всіх "построїмо", навчимо працювати. Крим – складний організм, на зразок вулкана, там у будь-який момент може відбутися виверження. До Криму треба підходити тонше, професіональніше. Щоб ефективно працювати в Криму, потрібно бути кримчанином, Крим не терпить привізних.

А якою ви бачите співпрацю фракції з Президентом і урядом? На сьогодні те, як обійшлися з комуністами, можна вважати як мінімум помилкою. Але коли вже зроблена помилка, Віктору Федоровичу потрібно задуматися над цим, зробити висновки, зустрітися з фракцією комуністів, вислухати її і відповісти на питання реальними діями. Це було б толерантно, політично грамотно і перспективно. Розлучитися в сім`ї завжди можна, але цінність сім`ї полягає в тому, що її зберігають.

Розмовляла Маша Міщенко