Що означає призначення Портнова

Юлія Тимошенко втратила ще одного члена своєї команди – свого головного соратника й юриста Андрія Портнова. Віктор Янукович призначив Портнова заступником голови Адміністрації Президента. Там він відповідатиме за питання судової реформи та судоустрою. Ми запитали в експертів, що означає призначення Андрія Портнова?

Сергій Соболєв, прем’єр-міністр опозиційного уряду:

ЧИМ ШВИДШЕ ВСІ ГРУПИ РИЗИКУ ПРОЯВЛЯТЬСЯ, ТИМ КРАЩЕ БУДЕ ДЛЯ ТИМОШЕНКО І ЇЇ КОМАНДИ

Гадаю, про це треба питати в Адміністрації Януковича. Також це питання міг би добре відкоментувати Степан Гавриш, який має такий самий досвід. Він представляв інтереси Януковича в судах, а потім працював у Секретаріаті Ющенка.

Мені важко сказати, чим вчинок Портнова був зумовлений… Реальну причину ніхто вам не скаже.

Які групи ризику ще є в БЮТ? Знаю одне – чим швидше всі ці групи ризику проявляться, тим краще буде для Тимошенко і її команди.

Віктор Небоженко, політолог:

КОЛИ ПОРТНОВ ВТІЛЮВАТИМЕ РЕФОРМИ, ВІН ЗІТКНЕТЬСЯ З ТИМ, ЩО УСІ СУДИ ПІДПОРЯДКОВАНІ ЯНУКОВИЧУ

Портнова не можна змішувати в одну купу з нинішніми представниками БЮТ. Тому що більшість депутатів прийшли в БЮТ по комерційних каналах. Тепер вони йтимуть за переможцем, вимагати від них мужності не варто, бо ці перебіжчики купили квитки й виходять на тій станції, яка їм потрібна.

Так, Портнов був одним з сильних юристів БЮТ, він був одним з цінних набутків Тимошенко. Звісно, це удар по БЮТ.

Є інша проблема – ті самі причини, які призвели до конфлікту Портнова з найближчим оточенням Тимошенко, ті ж самі причини й приведуть його до конфлікту в Адміністрації Президента. Загостриться проблема навколо судової системи в Україні… Справа в тому, що Портнов заявляє, що він займатиметься судовою реформою в Україні, в той час, коли судова реформа в нас відбувається тихо, безшумно і без будь-яких портнових. Йдеться про те, що сьогодні Янукович розставляє на однаковій відстані від себе всі види судів, незалежно від їх ієрархій, напрямку й легітимності. Тобто він усіма судами користується залежно від своїх політичних потреб.

Зі словом «реформи» у нас завжди виникають позитивні асоціації, але часом буває і навпаки. Реформа може бути й перебудовою влади. Наприклад, ми з вами не помітили, як ми перейшли від парламентсько-президентської республіки до чисто президентської. Без будь-яких конституційних змін. Сьогодні в країні всі гілки владі підконтрольні Януковичу.

Тому коли Портнов захоче втілювати якісь реформи, то він зіткнеться з тим, що насправді реформа вже відбулася – усі суди підпорядковуються Януковичу. І незабаром Портнов буде змушений пояснювати свою присутність у Адміністрації.

Крім того, у нього напевне будуть складні відносини з чисто донецьким представництвом в юридичних колах, Наприклад, з Оленою Лукаш, яка завжди вважалася сильним юристом серед донецьких політиків. А вони обоє в Адміністрації, тому якісь суперечності невідворотні. Чим це закінчиться? Теж важко сказати.

Гадаю, з Портнова не варто робити зрадника й шпигуна. Те, що він вступить у конфлікт з оточенням Тимошенко, можна було передбачити.

Інші групи ризику в БЮТ – це ті, в кого є бізнес. Вони попадуть під жорстке око силовиків, які знаходяться під контролем президента Януковича й прем’єра Азарова.

Губський? Губський взагалі особа якась містична. З одного боку, він – людина багата, з другого, йому все сходить з рук. Таке буває рідко…

Важко сказати, хто саме, але ясно, що ті, хто заробив статки за останні п’ять років дистанціюватимуться від БЮТ.

Та ради Бога, нехай ідуть. Ці гаманці більше заробили на БЮТ, ніж БЮТ на них. Найголовнішою помилкою БЮТ було те, що навколо неї зосередилися саме олігархи і крупний бізнес. Тепер за все це доводиться платити.

Можливо, цій виродженій практиці – фінансування бізнесменами партії – прийде кінець…

Дмитро Видрін, політолог:

ПОРТНОВ ПІШОВ, БО В БЮТ НУЛЬ КРЕАТИВУ З ЮРИСПРУДЕНЦІЄЮ

Гадаю, Портнов читав мої афоризми з моєї останньої книжки «Критика-2». «Виходити з влади треба не за два роки до її кончини, а за п’ять днів після». Тож, Портнов зробив аналогічно.

Коли влада втрачає владу, вибачте за тавтологію, то вона перестає бути спокусою.

Ми з Портновим розмовляли з цього приводу… Виявилося, у нас схожі думки. Наприклад, я вийшов з БЮТ, коли побачив, що в БЮТі нуль креативу з політологією. А Портнов вийшов з БЮТ, коли побачив, що в них нуль креативу з юриспруденцією.

Щоб там не говорили про рейдерське минуле Портнова, але він чудовий юрист.

Ні, я його не підтримую, я просто констатую. Коли я виходив з БЮТ, я не чекав, що мене хтось підтримуватиме чи ні. Я просто сказав, що я не маю сили працювати з командою, яка не має жодного потенціалу до креативу.

Тож можу сказати, що Портнов так само вчинив, як я три роки тому, і з тих самих причин.

Значить, така політична сила, якщо з неї втікають люди. Якщо політсила, яка називає себе опозиційною, не запропонувала жодного опозиційного кроку, законопроекту, флешмобу, як зараз дуже модно в Європі, а займається лише блокуванням трибуни, то як можна працювати в цій політичній силі?!

Своїх людей можна втримати лише тоді, коли цікава робота, інакше доведеться вдягати нашийники або замикати депутатів регіонального рівня десь у залах. Але вони все одно втікатимуть через вікно.

Хто на черзі? Подивіться, хто там ще залишився креативний. Губський? Дерибанити землю я не вважаю креативом.

Михайло Погребінський, політолог:

ЯКЩО ПОРТНОВУ НЕ ДАДУТЬ РЕАЛІЗОВУВАТИ СВОЄ УЯВЛЕННЯ ПРО СУДОВУ РЕФОРМУ, ТО ВІН ПІДЕ Й ЗВІДСИ

Я висловлю свою особисту думку…

Я трошки знаю Андрія Портнова, кілька разів говорили з ним про життя-буття, на різних етапах: коли він ще не був у БЮТ і коли пішов туди.

Знаю, що він справді має дуже сильне бажання реформувати українську судову систему. Він багато набив собі гуль, працюючи адвокатом і взагалі будучи в цій сфері, тому знає, що тут треба змінити. Тому, гадаю, він і пішов у політику, щоб реалізовувати реформу судової системи.

Не думаю, що для нього був принципово важливий колір політичної сили, яка б давала йому змогу реалізовувати свої уявлення про судову владу.

У Портнова були конфлікти в БЮТ і коли йому запропонували зайнятися тим, заради чого він пішов у політику, він пішов. Але якщо йому не дадуть можливості реалізовувати свої уявлення про судову реформу, то він піде й звідси.

Портнов абсолютно не типовий перебіжчик, бо він не шукає місце, де йому було б зручніше заробляти гроші.

Опитала Ксеня Лесів