Портнов став заступником голови адміністрації Януковича (оновлено)
20:25, 02 квітня 2010Політика
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Указ на офіційному сайті
Президент Віктор Янукович призначив Андрія Портнова заступником глави Адміністрації Президента.
Відповідний указ розміщений на офіційному сайті.
Портнов став керівником Головного управління з питань судової реформи та судоустрою.
Андрій Портнов у коментарі "Українській правді" зазначив, що Віктор Янукович озвучив йому свою пропозицію сьогодні о 15 годині. "Відбулася зустріч з президентом, на якій я погодився зайнятися судовою реформою в Україні", - сказав Портнов.
Портнов також відзначив, що складає свої депутатські повноваження
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