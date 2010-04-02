Портнов став заступником голови адміністрації Януковича (оновлено)

Президент Віктор Янукович призначив Андрія Портнова заступником глави Адміністрації Президента.

Відповідний указ розміщений на офіційному сайті.

Портнов став керівником Головного управління з питань судової реформи та судоустрою.

Андрій Портнов у коментарі "Українській правді" зазначив, що Віктор Янукович озвучив йому свою пропозицію сьогодні о 15 годині. "Відбулася зустріч з президентом, на якій я погодився зайнятися судовою реформою в Україні", - сказав Портнов.

Портнов також відзначив, що складає свої депутатські повноваження