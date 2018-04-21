Що подарують Ющенку на день народження

Сам Віктор Ющенко сказав, що на його дні народження він хотів би, “аби поряд були ті люди, які пройшли зі мною ці два важкі роки. Люди, дуже часто несправедливо скривджені... Це не більше тридцяти осіб”.

Безперечно, Президента вітатимуть члени фракції “Наша Україна”.

Народний депутат Борис Беспалий сказав УНІАН, що він у числі запрошених на святкування, проте що подарує – не зізнається. Також не сказав, який подарунок має для Президента і Юрій Ключковський, який також прийде поздоровити Президента. Анатолій Кінах заїде до Секретаріату з букетом квітів.

Юрій Луценко розповів УНІАН, що вже подарував Главі держави старовинну Біблію.

Тарас Стецьків підготував для Віктора Андрійовича історичну монографію. Деталізувати яку саме він не став.

Міністр оборони Анатолій Гриценко вітатиме Президента макетом військового корабля «Гетьман Сагайдачний».

Учора в кулуарах народний депутат Володимир Поляченко дав розпорядження своєму помічникові пошукати гарну ікону. Не виключено, що також для подарунка Вікторові Андрійовичу.

Діти Ющенка починають готуватися до дня народження батька за місяць. Малюнки, аплікації і щось, зроблене власними руками, – це те, що вони дарують татові.

Колишній прес-секретар Президента Ірина Геращенко купила на подарунок ляльку відомої сумської майстрині, яка зробила її зі старовинних рушників. На ляльці поєднано різні зразків вишивки Сумщини. Футляр – теж вишитий.

Народний депутат Оксана Білозір відшукала подарунок у Львові – авторську ковану річ когось із сучасних художників “ковальської справи”.

Прес-служба БЮТ сказала, що Юлія Володимирівна також має подарунок для Президента. Але який саме порадили довідатися в самого Віктора Андрійовича.

Більшість опитаних політиків відмовилися повідомляти про свої подарунки заздалегідь, бо хочуть щоб вони був сюрпризом.

Ще два роки тому родина Ющенків звернулася до всіх із розумінням поставитися до небажання Президента отримувати дорогі подарунки.

Нинішній день народження – перший, який Президент зустрічає в Києві.

2005 року в Ющенко перебував з візитом у Бельгії та Франції. Тож журналісти, які супроводжували його, подарували Президентові ручку, а також переклали українською мовою відому дитячу пісню Крокодила Гени, додавши кілька рядків про іменинника. В аеропорту його привітала родина, діти принесли свої малюнки прямо до трапу. Наступного дня Ющенко відсвяткував день народження із родиною та друзями в невеличкому столичному пабі.

Торік на день народження Віктор Ющенко від’їхав до карпатської Гути. Серед подарунків було багато історичних книжок та вироби українських майстрів.

Маша Міщенко, Ольга Піцишин