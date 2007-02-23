Ющенко на день народження запросить родинне коло... не більше тридцяти осіб

Президент України Віктор Ющенко сьогодні, у день Захисника вітчизни, святкує свій 53-й день народження. У цей день голова держави хотів би обмежитися святкуванням у родинному колі, зізнався сам Ющенко у інтерв’ю “Україні молодій”.

“Щиро кажучи, я не прихильник якихось великих і бучних святкувань. Мені в цей день хочеться спокою, хочеться бачити родинне коло... не більше тридцяти осіб”, - сказав Президент.

Минулорічним подарунком (Катерина Ющенко подарувала чоловіку старий мотоцикл, про який він так довго мріяв) Ющенко задоволений, щоправда, це “непроста техніка, йому вже 60 років, тому на цьому мотоциклі треба обережно їздити, щоб він іще якийсь час витримав”.

Віктор Андрійович дуже хотів би отримати в подарунок ще щось омріяне (що саме - він не сказав), але переконаний, що саме це ніхто не додумається йому подарувати. “А щодо нового подарунка... – сказав Президент. - Я вам скажу відверто: щось матеріальне важко назвати. Не тому, що все є. Просто знаєш: того, чого ти дуже хочеш, тобі ніколи не подарують. Бо це вже предмет такого особистого інтересу, що, крім тебе, ніхто не зможе вгадати.

Я дуже хотів би, щоб мій день народження пройшов у злагоді, - додав Ющенко, - щоб поруч моталися мої діти. Звісно, це буде звичайний робочий день. Але чомусь мені в цьому році дуже хотілося б, аби поряд були ті люди, які пройшли зі мною ці два важкi роки. Люди, дуже часто несправедливо скривджені... Але правда повернеться — брехнею життя не пройдеш. І я щасливий, що мене оточують ті, кого я глибоко шаную й ціную, дуже багато цікавих людей...”