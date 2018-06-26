Заява Азарова про “чисті аркуші”: сувора правда чи художній домисел?

Учора прем’єр Микола Азаров зробив гучну заяву: у 2009-му році під час російсько-українських газових переговорів тодішній голова НАК “Нафтогаз” Олег Дубина підписав начебто чисті аркуші, на яких Газпром згодом прописав свої умови. “Якщо говорити відверто, як нам розповів прем’єр-міністр Росії, чисті аркуші з підписом Дубини та з печаткою Нафтогазу, на якому росіяни писали свої умови, – хіба це не злочин попередньої влади перед українським народом? Чисті аркуші, директиви з яких не були схвалені ні урядом, ні Верховною Радою, ні президентом – це не злочин? Справжнісінький кримінальний злочин! Перевищення повноважень тими особами, які підписували ці кабальні договори для нас”, - сказав Азаров.

Що мав на увазі прем’єр-міністр? Чи справді ці всі нічні переговори, надвисока напруга другої «газової війни» закінчилися тим, що урядовці підписали чисті аркуші паперу, а росіяни повписували в них те, що вважали за потрібне? Нагадаємо, що газові переговори в Москві 2009 року проводили Юлія Тимошенко та керівник групи радників Віталій Гайдук (це підтвердили наші джерела в Нафтогазі), пізніше на підписання запросили керівника Нафтогазу Олега Дубину. Ті, хто знають Гайдука та Дубину, не вірять, що хтось із них міг піти на такий крок, про який каже пан Азаров.

То що ж він мав на увазі, коли зробив таку заяву?

Олександр Гудима, народний депутат (БЮТ):

ПУТІН НЕ МІГ ТАКОГО КАЗАТИ, АЗАРОВ ПРОСТО ПІДРИВАЄ ЙОГО ІМІДЖ

Бачите, скільки пан Азаров зробив помилок з точки зору порядності та відповідальності... Він підставив прем’єра РФ Путіна, кинув пляму на пана Дубину. Ця заява зачіпає передусім українсько-російські відносини. Вона підриває імідж Путіна. Не міг такого Путін сказати. Тому що такого в принципі не могло бути.

Азаров робить чимало сумнівних заяв. Зокрема, сказав: будемо брати стільки газу, скільки потребує Україна. А чим закінчилося? Мовчки “проковтнули” і погодилися брати на 10 мільярдів більше!

Не виходить у пана Азарова так, як вони собі думали, і вони починають шукати громовідвід. Нести якусь ахінею про “чисті аркуші”, на яких поставлено печатки НАК “Нафтогаз”. Це схоже на телешоу, але прем’єр-міністр собі такого не може дозволити.

Істину можна з’ясувати в прямих телевізійних дебатах. Запросіть Дубину, Тимошенко, Фірташа, Ющенка. І все з’ясується…

Іван Плачков, екс-міністр палива та енергетики:

НЕМОЖЛИВО, ЩОБ НА ТАКОМУ РІВНІ ПІДПИСУВАЛИ “ЧИСТІ АРКУШІ”

Неможливо, щоб на такому рівні підписували “чисті аркуші”. Особливо після тих подій, які були у 2005-му й у 2006 роках (ідеться про перший російсько-український газовий конфлікт. – Авт.). Будь-яка мисляча людина такого не допустить. Я не думаю, що й російська сторона могла піти на таке. Тим паче що ця ситуація тоді вийшла за рамки двосторонніх відносин Україна – Росія, за цим спостерігала міжнародна спільнота. Микола Янович іноді дуже образно висловлюється. А буквально сприймати… Думаю, що це неможливо.

Враховуючи ту критичну ситуацію з поставками газу, яка була на той час, можна припустити, що тодішні угоди готувалися поспіхом і були недостатньо проаналізовані. Мала місце несиметричність умов, коли Україні було прописано “бери або плати”, але не було симетричної відповіді “транспортуй або плати”. Це недоробили....

Борис Тарасюк, екс-міністр закордонних справ, народний депутат (НУ-НС):

ВВАЖАЮ, ЩО ЦЕ БРЕХНЯ

Я не коментую брехню. Вважаю, що це брехня. Але в мене немає доказів. Звертайтеся до Дубини, до тих людей, котрі були до цього причетні.

Євген Мінченко, директор Міжнародного інституту політичної експертизи (РФ):

“ЧИСТІ АРКУШІ” – ЦЕ МЕТАФОРА АЗАРОВА

На мій погляд, “чисті аркуші” – це була метафора Азарова. Оскільки я дуже уважно спостерігав за тими російсько-українськими газовими переговорами, то можу сказати, що переговорний процес був, документи готувалися, українська сторона в них брала участь, над договорами працювали юристи. Інша справа, що для української сторони ключовим моментом була не формула ціни на газ, а викидання з газової схеми “РосУкрЕнерго”. Ні для кого не секрет, що Фірташ був одним з основних спонсорів Януковича, тож задача Тимошенко була мінімізувати фінансову підтримку свого політичного конкурента, прибрати з газового бізнесу Фірташа й зайти туди самій. Ця умова була головна. А решта умов – другорядне. Українська сторона справді пішла на безпрецедентні економічні поступки на угоду політичній кон’юнктурі. Це очевидно. І в цьому сенсі Микола Янович у метафоричному стилі охарактеризував тодішній переговорний процес.

Сергій Соболєв, народний депутат (БЮТ), прем’єр-міністр опозиційного уряду:

АЗАРОВ ВЛАШТУВАВСЯ ПРЕС-СЕКРЕТАРЕМ ПУТІНА?

Це чергова маячна. Азаров вигадує “чисті бланки”, усе що завгодно, аби тільки виправдати свою недолугу політику. Торік ціна на газ була 228 доларів (середньорічна. – Авт.), ще й 20% знижки. Населення отримувало газ по 400 гривень. Ясно, що цього року ціна зросте і для населення, і для комунального господарства, і для підприємств.

Мені дивно, коли від імені Путіна говорить Азаров. Такі заяви повинен робити сам російський прем’єр. Може, Азаров влаштувався прес-секретарем Путіна?

P.S. Схоже, пан Азаров справді вдався до метафори, коли казав про чисті аркуші, підписані урядом Тимошенко. Він уже “виправив” помилку: підготував «не під диктовку Росії» нові газові угоди. Здається, жоден уряд не віддав за знижки стільки, скільки віддав нинішній Кабінет міністрів України.

Опитувала Анна Ященко