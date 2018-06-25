Віхи тижня. Кошмар ратифікації, Янукович по-страсбурзьки й експромти на задану тему
Рада стала антигероєм світових ЗМІ... Янукович оцінив Голодомор за затвердженими в Кремлі лекалами... Путін звик супротивника дотискати...
Завдяки процедурі ратифікації угод про продовження перебування Чорноморського флоту в Україні Верховна Рада стала колективним антигероєм світових ЗМІ. Віктор Янукович не тільки відзначив, що окремим парламентаріям не вистачає етики, але й оцінив Голодомор за затвердженими в Кремлі лекалами. Російський прем`єр Володимир Путін видав черговий «експромт», запропонувавши об`єднати «Нафтогаз України» і «Газпром».
|Фото з сайту ”Української правди”
Опозиція не змогла протистояти натиску коаліційних сил. За визнанням Анатолія Гриценка, який став координатором опору фракцій БЮТ і НУНС, опозиціонери розуміли, що зірвати ратифікацію не вдасться, тому спробували привернути максимум уваги до процедури. Ніде правди діти – це вдалося, і події 27 квітня були широко висвітлені в світових ЗМІ. Телеглядачі й читачі в усьому світі змогли помилуватися і звіриним оскалом коаліції, і неузгодженістю дій опозиції.
Шкода, що західні телекоментатори не звернули уваги на інший факт: слідом за ратифікацією Харківських угод пройшло затвердження Державного бюджету на 2010 рік, яке обійшлося навіть без імітації обговорення, внесення поправок та інших елементів бюджетного процесу, які враз стали непотрібними. Цікаво, чи не здригнеться рука у МВФ видавати 19-20-мільярдний (за оцінками віце-прем`єра Сергія Тігіпка, який проводив переговори з Фондом) кредит уряду свого давнього критика Миколи Азарова. Дефіцит бюджету-2010 складає всього лише 5%, і у Вашингтоні мають бути задоволені. Справа для Азарова й підлеглих за малим: переконати мільйони українців, що поліпшення їх життя вже настало.
|Віктор Янукович
Поки ж уроки великої політики для українських партнерів проводить російський прем`єр Володимир Путін. Не встиг Володимир Володимирович в Києві запропонувати тісну координацію наших країн в атомній галузі, як у Сочі на зустрічі з Миколою Азаровим висловився «експромтом» за об`єднання «Нафтогазу України» і «Газпрому». Напевно, Путін не дарма свого часу займався дзюдо, і звик супротивника дотискати, хай навіть і на геополітичному татамі. Офіційний Київ вичавив із себе заяву про готовність обговорювати пропозиції російського прем`єра, хоча при такому розкладі в енергетичній сфері з самостійною політикою можна попрощатися раз і назавжди. Навіть цікаво, чи виявиться у лідерів української влади якийсь амбітно-больовий поріг, чи вона дозволить нашим сусідам із Росії продовжувати парадний марш по улюблених мозолях?
|Юлія Тимошенко
Євген Магда