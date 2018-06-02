Вадим Колесніченко: Дебіл – це медичний стан людини

Яке діло жителям України до Севастополя?.. Кучма, здаючи базу в оренду Росії, здавав національні інтереси України... Сталін розумніший, ніж негідник Бандера...

Народного депутата від Партії регіонів Вадима Колесніченка багато хто вважає одним з представників п`ятої колони в Україні. Пан Колесніченко входить в комітет ВР з правосуддя, сидить в кабінеті по сусідству з головою комітету Сергієм Ківаловим. Паралельно очолює громадську організацію, що іменується «Російськомовна Україна». Коли я сиділа в приймальні, помічник віддавав рядовим співробітникам комітету розпорядження, що стосуються роботи цієї організації, при цьому просив, щоб випадково повідомлення не надсилали з електронної пошти законодавчого органу України.

Вадим Колесніченко намагався відповідати на наші запитання російською – з яскраво вираженим українським акцентом, хоча іноді забував про захист «російськомовних» і переходив на природну в його вустах українську мову.

ЯКЕ ДІЛО ЖИТЕЛЯМ УКРАЇНИ ДО СЕВАСТОПОЛЯ? Пане Колесніченку, ви багато говорите про севастопольські проблеми – мабуть, вважаєте себе фахівцем у них. Питання до вас як до фахівця. Хоча ЧФ знаходиться в Криму нібито на законних підставах, проте немає жодної окремої угоди про оренду Чорноморським флотом численних об`єктів, що належать Україні, якими російська база користується. Чи є шанси, що з пролонгацією ЧФ нарешті укладуть такі угоди?

Про це говорять тільки ті, хто не бажає бачити очевидні речі. Для початку будь-яка нормальна людина пригадала б, у якій ситуації і за яких обставин укладався договір про перебування ЧФ на території України. Це були колосальні неплатежі з боку України. І питання стояло про те, чим ми заплатимо за спожитий газ. Це, по-перше.

(Від автора. Насправді, ми заплатили: компенсаційна вартість кораблів і плавзасобів, переданих Росії, - $521,06 млн., щорічне погашення частини державного боргу становило 97,75 млн. доларів до кінця 2007 року, далі за газ йшли прямі розрахунки). По-друге, був договір про розділ ЧФ як розділ майна СРСР, і нам перепала певна частина. Тому в договорі про базування вказані військові містечка, території, об`єкти, які передаються ЧФ і які передаються Українському флоту. Теж річ відкрита і зрозуміла.

Договорів, які визначаються нашим внутрішнім законодавством через БТІ, де фіксуються будівлі, указуються їх параметри, звичайно, ніхто не складав.

Чому?

А який дурень це може зробити?! Ви уявіть собі розмір – півКриму. А хоч хтось поставив собі запитання, чи є ці документи взагалі?

Ось ті люди, які говорять про договори оренди, повинні знати, що останні три роки проходить інвентаризація. А якщо проходить інвентаризація, то визначаються об`єми, параметри.

Чесно кажучи, я не розумію, в чому проблема. От чому це так турбує людей, кого це так конкретно цікавить? Є договір про розділ флоту, кожне містечко має свою територію.

А скільки коштує зробити держакт на територію конкретного військового містечка? Скажіть, хто платитиме за це гроші? Україна?

(Від автора. Ст. 6, п.2 Угоди між Україною і Росією про статус і умови перебування ЧФ РФ на території України: «Господарська діяльність підприємств, організацій і установ ЧФ РФ не повинна суперечити законодавству України». Ухвала КМУ від 10 серпня 1995 р. №629 «Методика оцінки об`єктів оренди», п.19: «У разі оренди нерухомого майна здійснюється його незалежна оцінка. При цьому вартість робіт за оцінкою оплачується за домовленістю сторін договору оренди»). Хай би спільно? А навіщо це Чорноморському флоту РФ? У ЧФ немає проблем! Він нормально знаходиться на підставі договору про розділ і базування. Проблеми є у тих, хто хоче це фіксувати.

Скажіть мені, які проблеми у жителів Севастополя?

І взагалі, яке діло жителям всієї України до того, як живуть жителі Севастополя?! Жителів Севастополя це влаштовує, тому що вони одержують гроші.

Чи є гарантії, що Україна контролюватиме те, що відбувається на її території? Чи ЧФ далі возитиме ракети і вибухонебезпечні речовини по місту?.. Цікаво, а що Україна повинна контролювати? А вона хіба щось не контролювала? Все контролювала.

КУЧМА, ЗДАЮЧИ БАЗУ В ОРЕНДУ РОСІЇ, ЗДАВАВ НАЦІОНАЛЬНІ ІНТЕРЕСИ УКРАЇНИ Недавно Леонід Кучма, характеризуючи харківські угоди, фактично прямим текстом сказав, що у людини, яка одержала президентські повноваження, не вистачає «клепки»... Я не знаю, про що там говорив пан Кучма, я знаю, що Віктор Янукович – президент України, гарант Конституції. Він спирається на волю народу і на правлячу коаліцію в парламенті.

А колишньому президентові Кучмі я б порекомендував пригадати, що він натворив, завдяки чому були події 2004 року. Він забув про це? Оговтався? Хай пам`ятає, з чиєї вини відбувалися всі безлади. Хай розповість, хто задавав в оренду ЧФ - тоді у нього була «клепка» на місці? Коли він здавав національні інтереси і передав базу ЧФ в оренду - те це було нормально?! А коли він закінчив строк свого перебування, то заявляє, що комусь щось не вистачає...

Знаєте, час дуже швидко лікує, але лікує чомусь в один бік.

Так от, сьогодні ми розхльобуємо результати тієї діяльності, які були закладені паном Кучмою.

Виходить, Леонід Кучма здавав національні інтереси, а ви – ні? Раніше він підтримував Януковича, але навіть його сьогодні дивує така «швидка дружба з Росією».

Ага, він поволі розривав відносини з Росією, а Янукович швидко відновлює? Чи як? Це його турбує?

А дії Януковича схвалюються переважною більшістю жителів України.

Переважна більшість – це скільки? Янукович, як ви пам`ятаєте, вибраний меншістю виборців, він не набрав навіть 50 відсотків від тих, хто прийшли на вибори. Це вам так здається.

На сьогодні, за даними соціологів, діяльність Януковича підтримується двома третинами України.

Це де ж таки дані беруться? Так, у нього рейтинг росте. Саме за його дії. А маргінали, які залишилися не при владі, до уваги не беруться.

Ви свого часу казали, що «помаранчевих» потрібно покласти на плаху. Чи не боїтеся, що вам доведеться це зробити, як мінімум, з половиною країни?

Я говорив тільки про тих, хто був у владі. А ті, що стояли на Майдані, – безневинно обдурені люди. Хай вони розбираються самі з своїми вождями.

Тому не вводьте мене в блуд.

Мені «подобається» пан Томенко – діяч, який переживає за демократію. Таке ласкаве теля... Недавно розродився заявою. За його словами, виявляється, Янукович працює на користь «російськомовної України», а про «україномовну Україну» забув. Які дивовижні слова. Вже Томенко визнав, що є «російськомовна Україна».

А хіба хтось заперечував, що є російськомовне населення в Україні? Сьогодні, слава Богу, ніхто. А впродовж п`яти років заявляли, що ті, хто говорить російською мовою – п`ята колона, зрадники, яких чекає валіза, вокзал, Росія.

Тут, напевно, ви мене хочете «ввести в блуд». Я не чула, щоб хтось говорив, що в Україні немає російськомовних. Виходить, ви нічого не знаєте. Тоді підніміть довідки і подивіться, що в Україні видано більше ста законів, які забороняють використання російської мови.

Невже? І хто кому заборонив використовувати російську мову? Держава заборонила у всіх сферах.

Включіть, наприклад, телевізор або радіо, візьміть газети, зайдіть в книжковий магазин. Ви явно лукавите... Знаєте, ця демагогія мені вже просто нецікава. Я пройшов її ще п`ять років тому.

Я НЕ МОЖУ ПОБАЧИТИ ФІЛЬМ СВОЄЮ РІДНОЮ МОВОЮ

Ви от взялися за дублювання іноземних фільмів. Знаєте, ніяк не зрозумію, що тут вам так не подобається. Зайдіть в будь-який кінотеатр, там фільмів російською – дивися, не надивишся. Значить, йде порушення наказу Міністерства культури, якщо це правда, а це неправда. Значить, хтось і без дозволу пускає фільми в кінотеатри. Будь ласка, вкажіть такий кінотеатр, і ми каратимемо порушників (типу іронія. – Авт.).

Та будь-який кінотеатр... А я вам повідомляю, що неможливо одержати прокатне свідоцтво, якщо фільм не дубльований.

Або не субтитрирований? Так? Це вам так здається. А я вам повідомляю.

Мені не потрібно повідомляти, тому що я в кінотеатри ходжу і бачу, що фільми російського виробництва ніхто не дублює, вони йдуть тільки з субтитрами. А їх майже 50 відсотків... А я вас повідомляю, що в наказі, який ми намагаємося відмінити, вказано обов`язкове дублювання.

Або субтитрування!

Немає! Ви читали наказ служби кінематографії? Там вказано, тільки дублювання. Тому і виходить дурдом.

Служба кінематографії, наскільки розумію, не видає «наказів», вона може їх тільки виконувати... Все! Питання скоро буде вирішено. Чміль (голова Держслужби кінематографії) однозначно буде звільнена. Вона своїм наказом порушує рішення КС.

Це ж не вона видавала «наказ». КС дав тлумачення закону, міністр культури підписав розпорядження про його застосування, а Служба кінематографії просто виконує... З вами все зрозуміло. Не було ніякого тлумачення (насправді, було. - Авт.). Документи готувала Чміль. Слава Богу, колишній міністр пішов на відпочинок, і пані Чміль теж піде на відпочинок.

Тому що тут одна річ – йде просте лобіювання американської фірми, яка забезпечує дублювання фільмів. Ця фірма пана Батруха (власник компанії, що займається дистрибуцією фільмів – Авт.).

Не знаю, про що ви говорите і причому тут пан Батрух. Відомо, що компанія-виробник повністю оплачує витрати на дублювання її фільму, щоб адаптувати під країну розповсюдження. Незалежно від того, чия це фірма - російська або українська. Так ви хочете, щоб до України знову завозили фільми російських компаній, сплачені американцями, але адаптовані для розповсюдження в Росії? Нічого не знаю. Знаю одне – що напередодні цього дивовижного наказу тут з`явилася фабрика пана Батруха. Тільки в його інтересах це робити. Саме йому належить 90 відсотків дублювання українського ринку.

По-перше – це на користь українського суспільства. По-друге, даруйте, але зараз за час нашого інтерв`ю ви вже, навіть не знаю, який раз, збрехали. Богдану Батруху належить тільки 30 відсотків ринку, і він не один в Україні співпрацює безпосередньо з компаніями-виробниками. Давайте спектаклі не гратимемо. І не перебивайте мене! Скажіть, ви вірите в цю маячню в Інтернеті, що доходи українського кінематографа від дублювання виросли в два рази?

Причому тут вірю чи не вірю, є офіційна статистика, яку, до речі, навів ваш міністр культури Михайло Кулиняк. Тим більше, коли не зайду в кінотеатр, там завжди повно людей! У нас не ведеться офіційна статистика. Тільки тих, хто туди заявився. Тому довідки пана Батруха про доходи – смішні!

Ви не довіряєте своєму міністрові? Адже це він оприлюднив таку довідку! Ага, яку підготувала пані Чміль.

Тоді звільніть свого міністра... Ми, на жаль, не можемо всіх звільнити. Кожен повинен одержати «законний» розгляд своєї персональної справи претензій по роботі, і вони повинні бути звільнені. Ми не можемо зробити це оптом, ми не уподібнюватимемося «помаранчевим» 2005 року.

Та я не можу побачити фільм своєю рідною мовою! Я не хочу його чути дубльованим.

Це англійською?

Так, а чому ні? Я б хотів поставити в цьому питанні крапку, тому що держава не повинна втручатися в приватну діяльність дистрибуторів.

Ви якраз тим і займаєтеся, що втручаєтеся в їх діяльність!

А ви відкрийте, будь ласка, законопроект пана Колесніченка, який зареєстрований чотири роки тому, де вказано, що фільми повинні озвучуватися, перекладатися або субтитрируватися на розсуд кінопрокатників.

СТАЛІН РОЗУМНІШИЙ, НІЖ НЕГІДНИК БАНДЕРА

А в що, по-вашому, повинна втручатися держава, у встановлення пам`ятників Сталіну чи Гітлеру - теж ні? Є право місцевого самоврядування. І не Києву ухвалювати рішення, які пам`ятники і де ставити.

Пам`ятник Бандері в Львові поставили. Слава Богу, хай моляться.

А при чому тут Бандера?

Сталін набагато розумніша і колоритніша фігура, ніж негідник Бандера.

Безумовно, і Сталін, і Гітлер – колоритні персонажі, а за кількістю убитих перевершують всіх вождів. Скажіть, які саме і коли ви відвідали кінотеатри? Я пару разів зайшов у кінотеатр, не побачив фільму російською мовою і не пішов.

Не пригадаєте, куди саме ходили? Ось сюди. Що тут недалеко? А, «Україна»...

Дивно, там майже 50 відсотків фільмів російського виробництва. І вони тільки субтитровані. Ви народний депутат України, але очолюєте якусь громадську організацію «Російськомовна Україна». Чи знаєте ви хоч одного депутата Держдуми, який би очолював організацію «Україномовна Росія»? Та мене взагалі не цікавить життя Росії, мене цікавить життя держави Україна. Мене в Україні обирали.

Отож бо! Ви недавно повторили слова вашого однопартійця, присланого до Криму, Джарти, від яких, до речі, він відмовився, що Севастополь не можна назвати українським містом. По-вашому, якщо в якомусь регіоні не розмовляють українською літературною мовою, то це означає, що він не відноситься до Української держави?

Немає проблем, це право пана Джарти. Ви скажіть, що зробила Україна, щоб жителі Севастополя почувалися затишно й комфортно в нашій чудовій державі, яку вони утримують за свої податки?

А хіба вони не комфортно почуваються? Їм навіть, наприклад, ніхто не забороняє вважати себе «містом російської слави».

Їх права порушують: право на історію, на культуру, на мову.

А хіба вони не розмовляють російською - так, як їм хочеться? Мені складно розмовляти з вами. По суті, ми говоримо різними мовами. Я вам розповідаю про права людини, а ви намагаєтеся ввести мене в блуд під назвою «а хто вам забороняє?»

Знищується перспектива розвитку і підтримки російської мови.

Я часто буваю з доповідями за кордоном і там почали розуміти, що в Україні не все гаразд із правами людини. І національна ідея, яка називається «Шаровари, вишиванка і мова», – це не є національною ідеєю для держави Україна.

ДЕБІЛ – ЦЕ МЕДИЧНИЙ СТАН ЛЮДИНИ Як багато можна дізнатися від вас «цікавого». І яка ж наша національна ідея? Поки вона ще виробляється. Права людини – це найголовніша ідея.

Агресивна меншість не має права диктувати свою думку пасивній більшості. Я не вважаю, що всі повинні ходити строєм і співати так звані державні пісні.

Нам в Україні нав`язують ідеологію бандерівщини і нацизму.

Ви цього не помітили?

Абсолютно ні. Помітила, що в Україні стимулюється українофобія. Шкода, я можу вам поспівчувати. Але, слава Богу, влада помінялася, і ми зможемо розставити всі крапки над «і». Фашизму буде своє місце на звалищі, нацизму – теж. У нас буде тільки те, що об`єднує Україну і забезпечить її зростання. Тому що сьогодні стоїть питання – зникне країна чи не зникне, ми зробимо економічний ривок чи не зробимо.

Один із прихильників вашої команди в бесіді зі мною сказав, що Колесніченко - «гірше, ніж п`ята колона», назвав вас «просто провокатором»...

Це його особисті проблеми. Я пишаюся тим, що є ідіоти, яких у цій країні вилікують. І, слава Богу, що ідіоти сьогодні не при владі.

Сьогодні у владі прагматичні люди, які в главу кута розвитку держави поставили права людини. А різна пилюка під чобітьми була, є і буде.

Ви так легко обзиваєте людей, в таких виразах... «Ідіот»? Це медичний термін, це оцінка розумового розвитку людини. Дебіл – це теж медичний стан людини.

Ви хіба лікар, що берете на себе право ставити діагнози? Я громадський лікар, я представляю правозахисний рух.

Людей, які поводяться сьогодні неадекватно, інакше, як ідіотами і дебілами, назвати не можна. Тому що ставити свої погляди на розвиток держави вище за людей, називається ідіотизм, дебілізм, націоналізм і фашизм. Це для мене все через кому.

Розмовляла Оксана Климончук