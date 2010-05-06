Кучма каже, що «наш» проти російської команди не тягне

Колишній Президент Леонід КУЧМА радить новій владі добре зважити переваги і ризики для України в разі тісної співпраці з Росією в авіа-, суднобудівній та енергетичній галузях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів у Києві.

«Що стосується авіаційної, космічної тематики, ядерної енергетики, треба сісти і добре-добре дивитись. Це точно… Тому що ні в наше літакобудування, ні в нашу енергетику, ні в наше суднобудування ніхто не прийде (мається на увазі, крім Росії – УНІАН)», - сказав Л.КУЧМА.

При цьому він наголосив, що Україна сьогодні має один із найпотужніших авіабудівельних комплексів, «і я хочу, щоб він у України залишився».

“А от коли мова йде, хто повинен контрольний пакет акцій мати, у кого золота акція, - продовжив екс-президент, у мене «оттакий (великий – УНІАН) знак питання»… Але я точно знаю, що ми повинні в цьому плані співпрацювати з Росією», - сказав він.

За словами Л.КУЧМИ, дуже добре, що в окреслених питаннях зараз іде активний процес обговорення. У той же час він переконаний, що ні в якому разі не треба поспішати, «щоб не наробити дурниць: сім разів відмір, один раз відріж».

«А то знову ж під впливом такого активного діалогу, - додав Л.КУЧМА, - ми можемо не помітити відмінність від Росії, де команда, постійна команда, працює багато-багато років і розуміється на всіх проблемах набагато більше, ніж наш, який тільки прийшов – він вже вирішує загальнодержавну проблему. А тут клепки-то не всі дома», - зазначив Л.КУЧМА.