У БЮТ розцінюють ідею Азарова як піар на темі Ощадбанку СРСР

Уряд Миколи АЗАРОВА намагається зробити піар-кампанію на темі виплати компенсацій вкладникам Ощадбанку СРСР.

Про це заявив міністр фінансів опозиційного уряду, народний депутат від БЮТ Андрій СЕНЧЕНКО, повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ.

Коментуючи рішення уряду М.АЗАРОВА щодо cхвалення відповідного законопроекту про поновлення виплати компенсацій, А.СЕНЧЕНКО зазначив, що чинному уряду нічого не заважало закласти відповідні видатки в держбюджеті-2010.

«Для того, щоб вже завтра почати виплачувати, можна було вже сьогодні внести поправки в бюджет - голосів у них достатньо - і починати платити, і жодного нового закону для цього не потрібно приймати, це питання поправок до бюджету», - наголосив міністр фінансів опозиційного уряду.

А.СЕНЧЕНКО також вважає недоцільною ініціативу щодо створення нового реєстру вкладників. За його словами, робота зі створення реєстру була виконано якісно і на совість: «Люди і так пройшли не дуже просту процедуру. Тим більше, що йдеться про людей похилого віку, для яких ще один раз вистояти в черзі дуже важко. Тому, на жаль, я думаю, що уряд АЗАРОВА в цьому питанні цікавить лише піар-складова».

А.СЕНЧЕНКО підкреслив, що навіть під час кризи уряд Юлії ТИМОШЕНКО виплачував компенсації вкладникам Ощадбанку СРСР та нагадав, що більше 5 млн. осіб отримали компенсацію в сумі 1 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, уряд 12 травня схвалив законопроект «Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України», яким пропонується відновити виплати вкладникам Ощадбанку СРСР у 2011 році.

Як повідомив міністр фінансів Федір ЯРОШЕНКО, кошти для наявних або безготівкових виплат за вкладами будуть передбачені в державному бюджеті з 2011 року і виплати проводитимуться через «Ощадбанк».

«Цього року не передбачається (проводити виплати - УНІАН), тобто зараз ми розпочинаємо роботу над проектом держбюджету 2011 року, і виплати проводитимуться виключно в межах коштів, які будуть передбачені законом про держбюджет», - сказав Ф.ЯРОШЕНКО.