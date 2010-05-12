Азаров знає, як повернути вклади в Ощадбанку без обману

Уряд України пропонує відновити виплати вкладникам Ощадбанку СРСР у 2011 році.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний законопроект «Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України» був схвалений на сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів.

Як заявив на початку засідання Кабміну прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ, прийняття закону необхідне, щоб повернення заощаджень не залежало від передвиборних обіцянок.

«Щоб люди ніколи більше не відчували гірку образу від обману на кшталт так званої «юліної тисячі», - пояснив він.

Як повідомив на брифінгу міністр фінансів Федір ЯРОШЕНКО, законопроектом вводяться автоматизована інформаційна система реєстру вкладників, а також реєстр страхувальників і застрахованих осіб.

Він зазначив, що кошти для наявних або безготівкових виплат за вкладами будуть передбачені в державному бюджеті з 2011 року і виплати проводитимуться через «Ощадбанк».

«Цього року не передбачається (проводити виплати - УНІАН), тобто зараз ми розпочинаємо роботу над проектом держбюджету 2011 року, і виплати проводитимуться виключно в межах коштів, які будуть передбачені законом про держбюджет», - сказав Ф.ЯРОШЕНКО.

При цьому він підкреслив, що виплати проводитимуться в рівновеликих розмірах.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2009 року екс-прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що виплати за вкладами Ощадбанку СРСР в Україні будуть відновлені після ослаблення кризи.