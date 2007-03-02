27-річний секретар Донецької міськради називає поезію Шевченка убогою
Нові одкровення від члена Партії регіонів
Секретар Донецької міськради, член Партії регіонів Микола Левченко, 1979 року народження, називає поезію Шевченка убогою. “Шевченкова поезія мені не подобається, – заявив він у інтерв’ю УНІАН, – вона дуже убога”. За словами М.Левченка, український поет “постійно намагається когось ущемити, десь із кимось бореться, його всі намагаються кривдити, він чинить опір”. “Це нудно”, – робить висновок член Партії регіонів.
Натомість йому “подобається гуляка Єсенін”. “Мені подобається, – зізнався М.Левченко, – як він казав: "мальчик такой счастливый и ковыряется в носу", «Исповедь хулигана» люблю. Він не намагається нікому нічого довести, а в Шевченка вічне невдоволення”.
Повністю інтерв’ю секретаря Донецької міськради читайте тут.