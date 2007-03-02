27-річний секретар Донецької міськради називає поезію Шевченка убогою

Секретар Донецької міськради, член Партії регіонів Микола Левченко, 1979 року народження, називає поезію Шевченка убогою. “Шевченкова поезія мені не подобається, – заявив він у інтерв’ю УНІАН, – вона дуже убога”. За словами М.Левченка, український поет “постійно намагається когось ущемити, десь із кимось бореться, його всі намагаються кривдити, він чинить опір”. “Це нудно”, – робить висновок член Партії регіонів.

Натомість йому “подобається гуляка Єсенін”. “Мені подобається, – зізнався М.Левченко, – як він казав: "мальчик такой счастливый и ковыряется в носу", «Исповедь хулигана» люблю. Він не намагається нікому нічого довести, а в Шевченка вічне невдоволення”.

Повністю інтерв’ю секретаря Донецької міськради читайте тут.