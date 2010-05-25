Регіоналам двома математичними діями пояснили, коли можуть бути вибори

Згідно із законодавством, місцеві вибори можуть бути призначені не раніше, ніж 19 грудня. Про це в інтерв’ю журналістам заявив один із лідерів Блоку Віталія Кличка, голова Української селянської демократичної партії Дмитро Андрієвський.

«Необхідно внести зміни до 141 статті Конституції України, щоб зрівняти терміни каденцій депутатів і голів міст. Зміни до Основного Закону вносяться на двох чергових сесіях. Перший раз вони мають бути проголосовані простою більшістю до 9 липня. А потім затверджені конституційною більшістю на наступній сесії Верховної Ради, яка розпочнеться 7 вересня», - пояснив політик.

«При цьому парламентарі мають бути готові до ухвалення змін. Якщо ж не вистачить голосів, то повернутися до цього питання Верховна Рада зможе лише за рік», - зазначив Дмитро Андрієвський.

Також депутат наголошує на необхідності чітко зафіксувати норму Конституції про одночасне проведення виборів по країні, оскільки вже пройшло близько тисячі довиборів та перевиборів на місцях.

Іншою важливою умовою проведення місцевих виборів Дмитро Андрієвський назвав внесення змін до державного бюджету.

«Бюджет, який у лютому було офіційно оголошено перепоною проведення виборів, прийнято. І для забезпечення організації місцевих виборів у цьому році необхідно передбачити відповідні кошти», - зауважив він.

«Вибори призначаються не пізніше ніж за 100 днів до дати їх проведення, а виборчий процес розпочинається за 90 днів. Тож, згідно з простим математичним розрахунком, переобрання місцевої влади може відбутися не раніше ніж 19 грудня. І жодним чином не 31 жовтня», - наголосив Дмитро Андрієвський.

«Я за проведення місцевих виборів. Але, щоб це не була акція національного масштабу з переливання з пустого у порожнє, треба підійти до питання не з кавалерійським наскоком, а зважено, виписати всі юридичні тонкощі - від мажоритарної системи до змін у Конституцію», - заявив він.

На думку політика, неузгодженість позицій у коаліції може затягнути процес ухвалення рішення про призначення місцевих виборів на рік.

Як повідомляв УНІАН, фракція Партії регіонів має намір ініціювати обговорення в парламентській коаліції питання про призначення виборів місцевого самоврядування на 31 жовтня 2010 року.