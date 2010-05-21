У ПР назвали ймовірну дату місцевих виборів

Фракція Партії регіонів має намір ініціювати обговорення в парламентській коаліції питання про призначення виборів місцевого самоврядування на 31 жовтня 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам голова фракції ПР Олександр ЄФРЕМОВ.

«Це питання вимагає спочатку остаточного рішення у фракції, тому що ми його не приймали. І потім вимагає обговорення і ухвалення рішення в коаліції», - сказав О.ЄФРЕМОВ.

На його думку, для того щоб призначити місцеві вибори на 31 жовтня, необхідно «прискорити законодавчу роботу» і ухвалити проект постанови Верховної Ради про призначення дати виборів.

Відповідаючи на питання, коли така постанова може бути внесена на розгляд парламенту, О.ЄФРЕМОВ сказав: «Мені здається, якщо ми остаточне рішення ухвалимо з цього питання, то ця робота буде проведена в найближчі 10 днів».

Крім того, О.ЄФРЕМОВ зазначив, що для проведення місцевих виборів необхідне фінансування буде виділено.