Пако Рабанн запав на українських дівчат (фоторепортаж)
11:03, 13 березня 2007
1118
Відомий французький кутюр’є, чиє ім’я стоїть в одному списку з Івом Сен Лораном та П’єром Карденом, приїхав до Києва, щоб своєю присутністю звернути увагу на роботи молодої української дизайнерки Вероніки Жанві...
Відомий французький кутюр’є, чиє ім’я стоїть в одному списку з Івом Сен Лораном та П’єром Карденом, Пако Рабанн, явно вподобав для себе Україну. Тепер він приїхав до Києва, щоб своєю присутністю звернути увагу на роботи молодої української дизайнерки Вероніки Жанві.
Чим француза полонила українка – може, французьким прізвищем? Виявилося, вони просто друзі...
Вероніка Жанві в колі журнілістів і шанувальників
Пако Рабанн: у Парижі я зустрів двох гарних українок, і одна з них – Вероніка
Француз не міг натішитися українськими жінками, що були навколо
Маестро так розхвилювався, аж зіпрів... Де там на далекому запарижжі таких жінок знайдеш?
Серед “віпів” сидили сестри “Алібі”
А біля них – постійна відвідувачка таких заходів Олександра Кужель
У серії “Етноманія”, яку показала Вероніка Жанві, були представлені такі тематичні блоки:
Іспанська “Коррида”
“Шовковий шлях”
“Роксолана”
Фото Дмитра Стаховського
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter