Пако Рабанн запав на українських дівчат (фоторепортаж)

Відомий французький кутюр’є, чиє ім’я стоїть в одному списку з Івом Сен Лораном та П’єром Карденом, Пако Рабанн, явно вподобав для себе Україну. Тепер він приїхав до Києва, щоб своєю присутністю звернути увагу на роботи молодої української дизайнерки Вероніки Жанві.

У серії “Етноманія”, яку показала Вероніка Жанві, були представлені такі тематичні блоки:

Фото Дмитра Стаховського