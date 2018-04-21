”Й життя, і сльози, і любов...” Фоторепортаж з Верховної Ради

Коаліція у Раді захищалася від штрафного, БЮТ і НУ веселилися від душі, Болдирєв милувався Тимошенко, Удовенко молився, Ківалов плакав...

Коаліція у Раді захищалася від штрафного, БЮТ і НУ веселилися від душі, Болдирєв милувався Тимошенко, Удовенко молився, Ківалов плакав... Фото Дмитра Стаховського

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