”Й життя, і сльози, і любов...” Фоторепортаж з Верховної Ради

”Й життя, і сльози, і любов...” Фоторепортаж з Верховної Ради

17:44, 13 березня 2007
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Коаліція у Раді захищалася від штрафного, БЮТ і НУ веселилися від душі, Болдирєв милувався Тимошенко, Удовенко молився, Ківалов плакав...

Коаліція у Раді захищалася від штрафного, БЮТ і НУ веселилися від душі, Болдирєв милувався Тимошенко, Удовенко молився, Ківалов плакав...

БЮТ і НУ веселилися від душі, спостерігаючи за блокадою, яку влаштували коаліціанти
В урядовій ложі щось не поділили Іван Бокий та Анатолій Толстоухов
В іншій ложі подалі один від одного всілися запеклі ідеологічні вороги – Роман Зварич та Леонід Грач
Напівзахисники від коаліції захищали тили...
...їх не охоплювала ударна група, що блокувала трибуну
Регіонал Болдирєв не міг відірвати очей від Тимошенко навіть під час її виступу
А Удовенко майже молився на неї
Сергій Ківалов вивчав життєвий шлях загиблого однопартійця Кушнарьова
...читав і плакав...
Фото Дмитра Стаховського
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