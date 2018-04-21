”Й життя, і сльози, і любов...” Фоторепортаж з Верховної Ради
Коаліція у Раді захищалася від штрафного, БЮТ і НУ веселилися від душі, Болдирєв милувався Тимошенко, Удовенко молився, Ківалов плакав...
Коаліція у Раді захищалася від штрафного, БЮТ і НУ веселилися від душі, Болдирєв милувався Тимошенко, Удовенко молився, Ківалов плакав...
БЮТ і НУ веселилися від душі, спостерігаючи за блокадою, яку влаштували коаліціанти
|В урядовій ложі щось не поділили Іван Бокий та Анатолій Толстоухов
|В іншій ложі подалі один від одного всілися запеклі ідеологічні вороги – Роман Зварич та Леонід Грач
|Напівзахисники від коаліції захищали тили...
|...їх не охоплювала ударна група, що блокувала трибуну
|Регіонал Болдирєв не міг відірвати очей від Тимошенко навіть під час її виступу
|А Удовенко майже молився на неї
|Сергій Ківалов вивчав життєвий шлях загиблого однопартійця Кушнарьова
...читав і плакав...
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