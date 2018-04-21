Секретаря Донецької міськради облили кефіром (фото)

Громадянин України, секретар Донецької міськради, член Партії регіонів Микола ЛЕВЧЕНКО наполягає, що в Україні єдиною державною мовою має бути російська мова.

Про це Н.ЛЕВЧЕНКО сказав сьогодні на прес-конференції в агентстві УНІАН.

Як передає кореспондент УНІАН, він зазначив, що висловлює свою особисту позицію, яка не є позицією Партії регіонів.

“Я говорю як громадянин України, я не озвучую позицію Партії регіонів”, - сказав М.ЛЕВЧЕНКО.

“Це моя думка, що в Україні має бути одна російська мова державна, бо навіщо створювати і формувати іншу. Можливо, буде знайдено таку формулу, за якої українська мова буде регіональною, скажімо, у Львові, Тернополі, Івано-Франківську. Можливо, у Вінниці буде якась інша мова, ближча до суржику, у Львові більш сполячена мова”, - додав М.ЛЕВЧЕНКО.

Він нагадав, що офіційна позиція Партії регіонів полягає в тому, що в Україні має бути дві державні мови. М.ЛЕВЧЕНКО зазначив, що “це його політична гіпотеза, це ознака того, що ведеться дискусія, пошук рішення” про державну мову в Україні.

На думку М.ЛЕВЧЕНКА, питання про статус російської мови в Україні стосується остаточного зміцнення української державності. “На мій погляд, вона сьогодні сформована максимум на 70%, ми маємо величезну проблему - це розділення України на дві частини за мовною проблемою в першу чергу”, - сказав він.

Також М.ЛЕВЧЕНКО вважає, що надання російській мові статусу державної зніме претензії Москви щодо утисків російської мови в Україні. “Державна російська мова виб`є цей політичний козир у Росії”, - сказав він.

У наданні російській мові статусу державної М.ЛЕВЧЕНКО бачить “прорив у світову цивілізацію, можливості бізнесу, розвиток науки”.

М.ЛЕВЧЕНКО стверджує, що сьогодні багато українських учених виїжджає з країни, насамперед до Москви, через проблему з російською мовою. “Вся наша наука сформована і створена в радянський період і вона вся на російській мові. Російська мова як державна знімає питання про відплив мізків з країни”, - вважає він.

За словами М.ЛЕВЧЕНКА, у простих людей у центральному, східному і південному регіонах нема коли вивчати українську мову.

“Шахтарям у Донецьку нема коли вивчати українську мову. Він виліз із шахти, зміна закінчилась, йому потрібно поїсти, виспатись, розв`язати всі сімейні проблеми, шахтарю нема коли вивчати українську мову”, - сказав М.ЛЕВЧЕНКО.

Він наголосив, що не може сказати, що хтось забороняє російську мову в цих регіонах. При цьому М.ЛЕВЧЕНКО зазначив, що після того, як на сесії Донецької міськради було ухвалено рішення про надання російській мові статусу регіональної, пішов протест прокуратури і постанова суду, які відмінили рішення сесії.

Він також висловив готовність профінансувати словник технічних термінів українською мовою.

“Пришліть мені проект цього технічного словника українською мовою, я знайду гроші і профінансую його видання”, - сказав М.ЛЕВЧЕНКО.

Після прес-конференції біля агентства УНІАН М.ЛЕВЧЕНКА облили кефіром. На запитання кореспондента УНІАН, хто це вчинив, він відповів: «Я не знаю. Це за те, що я захищаю російську мову».

Як повідомляв УНІАН, М.ЛЕВЧЕНКО раніше заявляв, що українська мова є лише мовою ”фольклору і анекдотів”, непридатною для науки та інших сфер сучасного життя, і що в майбутньому в Україні буде одна державна мова – російська.

При цьому радник прем`єр-міністра України Ганна ГЕРМАН назвала провокаційною заяву М.ЛЕВЧЕНКА про українську мову. Засудив висловлювання свого однопартійця і народний депутат Тарас ЧОРНОВІЛ, відзначивши, що “це печерний шовінізм, це елементарне тупе хамство”.

Крім того, УРП “Собор” 22 лютого звернулася до прем`єр-міністра України і лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧУ з вимогою пояснити, чи відображають заяви деяких його однопартійців про українську мову офіційну позицію Партії регіонів.